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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29241 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Половина боев на Покровском направлении и курщине: карта боевых действий от Генштаба

За минувшие сутки произошло 99 боевых столкновений, из них 33 на Покровском направлении и 18 на курщине. Противник нанес 2 ракетных, 87 авиаударов и более 5800 обстрелов.

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Генштаб подтвердил поражение аэродрома "Приморско-Ахтарский" в краснодарском крае рф

Генштаб ВСУ подтвердил успешное поражение аэродрома «Приморско-Ахтарский» в краснодарском крае в ночь на 6 февраля. На объекте, который использовался для хранения и запуска БпЛА «Shahed», зафиксированы взрывы и пожар.

Война • 6 февраля, 06:04 • 26681 просмотра

Генштаб подтвердил поражение нефтеперерабатывающего предприятия в краснодарском крае рф и российского ЗРК "Бук"

Генштаб ВСУ сообщил об успешном поражении нефтеперерабатывающего завода «Албашнефть» в Краснодарском крае РФ. Также подтверждено уничтожение российского ЗРК «Бук» на оккупированной территории Запорожской области.

Война • 5 февраля, 09:52 • 26134 просмотра

Силы беспилотных систем провели более 220 операций вглубь территории России - командующий Сил беспилотных систем

Силы беспилотных систем ВСУ запустили более 3,5 тысяч дронов по территории рф. Подтвержденная глубина поражения целей достигает более 2000 километров.

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Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в тульской области рф и средств ПВО врага

Украинские силы обороны нанесли удар по нефтебазе «8 марта» в Тульской области РФ, где хранились нефтепродукты для оккупационной армии. Также было уничтожено несколько объектов ПВО на оккупированных территориях.

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Беларусь испытала у границ с Украиной новую ракету возле границ с Украиной

На полигоне Мерлинский Беларусь провела испытания новой зенитной управляемой ракеты 9М318 для комплекса «Бук-МБ2». Из-за пусков ракет в Украине была объявлена воздушная тревога.

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153 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ - Генштаб

На Покровском и Кураховском направлениях враг совершил около 70 атак. Украинские защитники отбили большинство атак, на некоторых участках продолжаются боевые столкновения.

Война • 30 ноября, 18:13 • 30510 просмотра

123 атаки оккупантов с начала суток: более половины - на трех направлениях

За текущие сутки российские войска совершили 123 атаки на позиции ВСУ. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском, Времовском и Покровском направлениях - более половины от всех атак.

Война • 29 ноября, 14:48 • 20374 просмотра

Генштаб подтвердил поражение российской нефтебазы "атлас" и уничтожение "Бук-М3"

Генштаб ВСУ сообщил о поражении нефтебазы "Атлас" в Ростовской области РФ с двумя очагами возгорания. Также уничтожена радиолокационная станция ЗРК "Бук-М3" на оккупированной территории Запорожской области.

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ВСУ уничтожили российские "Бук-М3" и РЛС на оккупированной Луганщине

Силы обороны Украины успешно поразили зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» и уничтожили РЛС противника на временно оккупированной территории Луганщины. Цели находились в десятках километров от линии фронта.

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Силы обороны уничтожили российский "Бук" в около 60 км от линии соприкосновения - Генштаб

Силы обороны Украины успешно поразили зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» российских оккупантов. Комплекс стоимостью 40-50 млн долларов находился на расстоянии около 60 км от линии боевого соприкосновения.

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Партизаны обнаружили ЗРК "Бук-М3" в оккупированном Севастополе - "АТЕШ"

Украинские партизаны обнаружили ЗРК "Бук-М3" и станцию радиолокации П-18 в Гагаринском районе оккупированного Севастополя. Эта точка ПВО способна обнаруживать и уничтожать цели на большем расстоянии.

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6 ЗРК россиян уничтожили на юге за неделю августа - ОСГВ "Таврия"

Силы обороны Украины уничтожили современный ЗРК 'Бук-М3' и 'Осу' на южном направлении. Всего с начала августа украинские военные ликвидировали шесть зенитно-ракетных комплексов противника на юге.

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россияне перебросили дополнительные системы ПВО для обороны Крымского моста - "АТЕШ"

Партизаны заметили перевозку систем ПВО Бук-М2 и С-400 для усиления обороны Крымского моста. Россия вынуждена снимать вооружение с разных участков фронта для закрытия уязвимых мест в обороноспособности.

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На южном направлении противник не имеет больших ресурсов, поэтому атакует небольшими пехотными подразделениями - Лыховий

На южном направлении враг использует лишь небольшие пехотные подразделения без бронетехники. Наблюдается высокая интенсивность артиллерийских обстрелов, авиаударов и использования беспилотников с обеих сторон.

Война • 5 августа, 16:14 • 27104 просмотра

Дрон VS палка: спецназовцы показали, как сбивали российский БПЛА

Бойцы Сил спецопераций Украины попытались сбить разведывательный дрон оккупантов, прикрепив палку к собственному беспилотнику. Видео попытки сбить российский Supercam обнародовали в Telegram-канале ССО.

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россии не удастся избежать ответственности за сбивание самолета MH17 - Кулеба

Глава МИД заявил, что россии не удастся избежать ответственности за сбивание самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 в 2014 году, и весь командный состав должен быть привлечен к ответственности.

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Разведчики ГУР уничтожили российского "жителя" и логистический центр оккупантов

На оккупированной Донетчине разведывательные подразделения ГУР МО Украины уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы "житель" и логистический центр, где хранилась танковая техника и боеприпасы.

Война • 7 июля, 06:35 • 34184 просмотра

Авиация и ракетные войска Сил обороны поразили вражеский пункт управления дронов

Украинские войска поразили российский центр управления беспилотниками, зенитную установку и нанесли значительные потери российским войскам.

Война • 7 июля, 05:51 • 32509 просмотра

3 июля: День зенитных ракетных войск ВС ВСУ, День неповиновения

Сегодня, третьего июля, свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В первые часы войны подразделения зенитно ракетных войск умело сбивали вражеские цели, и не дали агрессору установить контроль над украинским небом.

УНН Lite • 3 июля, 03:03 • 128492 просмотра

На востоке Симферополя партизаны "АТЕШ" зафиксировали место расположения российских установок ПВО

Активисты движения "АТЕШ" зафиксировали расположение зенитно-ракетных комплексов С-300/400 вблизи Симферополя в Крыму, предоставив координаты 44. 952273, 34.194718.

Война • 29 июня, 11:12 • 31484 просмотра

Спецназовцам СБУ удалось поразить 8 российских систем ПВО

Спецназовцам СБУ удалось уничтожить 8 российских зенитно-ракетных комплексов, в том числе 4 ТОР-М2, 3 "Панцирь-С1" и 1 зенитно-ракетный комплекс "БУК".

Война • 29 июня, 09:35 • 30958 просмотра

Партизаны зафиксировали переброску ПВО на аэродром в Джанкое

Российские войска перебросили зенитно-ракетный комплекс «БУК» к аэродрому в оккупированном Джанкое из-за низкой эффективности их противовоздушной обороны против современных украинских ракет, сообщает партизанское движение «АТЕШ».

Война • 25 мая, 17:27 • 31243 просмотра

На фронте 86 боевых столкновений, на большинстве направлений оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ - Генштаб

21 мая на фронте произошло 86 боевых столкновений, большинство из которых произошло на Покровском, Харьковском, Северском и Краматорском направлениях, поскольку противник продолжает активные действия, но украинские войска сдерживают натиск и дают решительный отпор, в результате чего было потеряно 47 российских оккупантов и 14 единиц вооружения и военной техники.

Война • 21 мая, 17:56 • 27958 просмотра

Ударные подразделения "Армии дронов" уничтожили более полутора сотен опорных пунктов россиян

За прошедшую неделю ударные подразделения "Армии беспилотников" уничтожили более 100 российских оккупантов и 154 опорных пункта, в том числе 40 единиц бронетехники, 133 грузовика, 20 танков, 18 самоходных артиллерийских установок, 51 пушку, 1 зенитную установку, 16 единиц радиотехнических средств и 6 реактивных систем залпового огня.

Война • 14 мая, 17:41 • 38323 просмотра

На Сумском направлении ССО уничтожили вражеский ЗРК "Бук": видео

Украинские Силы специальных операций с помощью ударных беспилотников уничтожили на Сумском направлении вражеский российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" с пусковой установкой с шестью ракетами.

Война • 2 мая, 13:51 • 19098 просмотра

За сутки ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов, 5 танков и 13 артиллерийских систем

Вооруженные силы Украины уничтожили около 1120 российских оккупантов 30 апреля, в результате чего общие потери россии с начала вторжения составили около 469 840 человек.

Война • 1 мая, 04:48 • 112936 просмотра

Сумщина: россияне обстреляли 11 громад в приграничье

Российские оккупанты 58 раз обстреляли 11 громад Сумской области, осуществив 286 взрывов из различных видов оружия, включая артиллерию, минометы, ракеты и боеприпасы для БПЛА.

Война • 30 апреля, 19:50 • 20221 просмотра

Силы обороны поразили два российских ЗРК "Бук" на Сумском направлении

Украинские военные уничтожили два российских зенитно-ракетных комплекса "Бук" во время разведки на Сумском направлении.

Война • 30 апреля, 14:36 • 19544 просмотра