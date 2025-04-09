За минувшие сутки на фронте произошло 98 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Новопавловском направлениях. Противник нанес 85 авиаударов и совершил около 5000 обстрелов.
За минувшие сутки произошло 99 боевых столкновений, из них 33 на Покровском направлении и 18 на курщине. Противник нанес 2 ракетных, 87 авиаударов и более 5800 обстрелов.
Генштаб ВСУ подтвердил успешное поражение аэродрома «Приморско-Ахтарский» в краснодарском крае в ночь на 6 февраля. На объекте, который использовался для хранения и запуска БпЛА «Shahed», зафиксированы взрывы и пожар.
Генштаб ВСУ сообщил об успешном поражении нефтеперерабатывающего завода «Албашнефть» в Краснодарском крае РФ. Также подтверждено уничтожение российского ЗРК «Бук» на оккупированной территории Запорожской области.
Силы беспилотных систем ВСУ запустили более 3,5 тысяч дронов по территории рф. Подтвержденная глубина поражения целей достигает более 2000 километров.
Украинские силы обороны нанесли удар по нефтебазе «8 марта» в Тульской области РФ, где хранились нефтепродукты для оккупационной армии. Также было уничтожено несколько объектов ПВО на оккупированных территориях.
На полигоне Мерлинский Беларусь провела испытания новой зенитной управляемой ракеты 9М318 для комплекса «Бук-МБ2». Из-за пусков ракет в Украине была объявлена воздушная тревога.
На Покровском и Кураховском направлениях враг совершил около 70 атак. Украинские защитники отбили большинство атак, на некоторых участках продолжаются боевые столкновения.
За текущие сутки российские войска совершили 123 атаки на позиции ВСУ. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском, Времовском и Покровском направлениях - более половины от всех атак.
Генштаб ВСУ сообщил о поражении нефтебазы "Атлас" в Ростовской области РФ с двумя очагами возгорания. Также уничтожена радиолокационная станция ЗРК "Бук-М3" на оккупированной территории Запорожской области.
Силы обороны Украины успешно поразили зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» и уничтожили РЛС противника на временно оккупированной территории Луганщины. Цели находились в десятках километров от линии фронта.
Силы обороны Украины успешно поразили зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» российских оккупантов. Комплекс стоимостью 40-50 млн долларов находился на расстоянии около 60 км от линии боевого соприкосновения.
Украинские партизаны обнаружили ЗРК "Бук-М3" и станцию радиолокации П-18 в Гагаринском районе оккупированного Севастополя. Эта точка ПВО способна обнаруживать и уничтожать цели на большем расстоянии.
Силы обороны Украины уничтожили современный ЗРК 'Бук-М3' и 'Осу' на южном направлении. Всего с начала августа украинские военные ликвидировали шесть зенитно-ракетных комплексов противника на юге.
Партизаны заметили перевозку систем ПВО Бук-М2 и С-400 для усиления обороны Крымского моста. Россия вынуждена снимать вооружение с разных участков фронта для закрытия уязвимых мест в обороноспособности.
На южном направлении враг использует лишь небольшие пехотные подразделения без бронетехники. Наблюдается высокая интенсивность артиллерийских обстрелов, авиаударов и использования беспилотников с обеих сторон.
Бойцы Сил спецопераций Украины попытались сбить разведывательный дрон оккупантов, прикрепив палку к собственному беспилотнику. Видео попытки сбить российский Supercam обнародовали в Telegram-канале ССО.
Глава МИД заявил, что россии не удастся избежать ответственности за сбивание самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 в 2014 году, и весь командный состав должен быть привлечен к ответственности.
На оккупированной Донетчине разведывательные подразделения ГУР МО Украины уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы "житель" и логистический центр, где хранилась танковая техника и боеприпасы.
Украинские войска поразили российский центр управления беспилотниками, зенитную установку и нанесли значительные потери российским войскам.
Сегодня, третьего июля, свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В первые часы войны подразделения зенитно ракетных войск умело сбивали вражеские цели, и не дали агрессору установить контроль над украинским небом.
Активисты движения "АТЕШ" зафиксировали расположение зенитно-ракетных комплексов С-300/400 вблизи Симферополя в Крыму, предоставив координаты 44. 952273, 34.194718.
Спецназовцам СБУ удалось уничтожить 8 российских зенитно-ракетных комплексов, в том числе 4 ТОР-М2, 3 "Панцирь-С1" и 1 зенитно-ракетный комплекс "БУК".
Российские войска перебросили зенитно-ракетный комплекс «БУК» к аэродрому в оккупированном Джанкое из-за низкой эффективности их противовоздушной обороны против современных украинских ракет, сообщает партизанское движение «АТЕШ».
21 мая на фронте произошло 86 боевых столкновений, большинство из которых произошло на Покровском, Харьковском, Северском и Краматорском направлениях, поскольку противник продолжает активные действия, но украинские войска сдерживают натиск и дают решительный отпор, в результате чего было потеряно 47 российских оккупантов и 14 единиц вооружения и военной техники.
За прошедшую неделю ударные подразделения "Армии беспилотников" уничтожили более 100 российских оккупантов и 154 опорных пункта, в том числе 40 единиц бронетехники, 133 грузовика, 20 танков, 18 самоходных артиллерийских установок, 51 пушку, 1 зенитную установку, 16 единиц радиотехнических средств и 6 реактивных систем залпового огня.
Украинские Силы специальных операций с помощью ударных беспилотников уничтожили на Сумском направлении вражеский российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" с пусковой установкой с шестью ракетами.
Вооруженные силы Украины уничтожили около 1120 российских оккупантов 30 апреля, в результате чего общие потери россии с начала вторжения составили около 469 840 человек.
Российские оккупанты 58 раз обстреляли 11 громад Сумской области, осуществив 286 взрывов из различных видов оружия, включая артиллерию, минометы, ракеты и боеприпасы для БПЛА.
Украинские военные уничтожили два российских зенитно-ракетных комплекса "Бук" во время разведки на Сумском направлении.