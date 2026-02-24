Генштаб подтвердил поражение МТЗ подразделения "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с использованием ATACMS

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение вражеских пунктов управления, складов боеприпасов, МТО подразделения центра "Рубикон", ремонтной базы врага, а также российских РСЗО "Ураган", ЗРК "Бук-М1" и районов сосредоточения живой силы противника, пишет УНН.

Подробности

"В рамках последовательных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают поражать ключевые объекты управления и логистического обеспечения противника", - говорится в сообщении.

"На этот раз были применены, в частности, и ракеты ATACMS", - подчеркнули в Генштабе.

Так, в ночь на 24 февраля 2026 года подразделения Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ поразили вспомогательный пункт управления 5-й армии рф в районе Новопетриковки на ВОТ Донецкой области. Также Силы обороны Украины поразили склад материально-технических средств подразделения центра "Рубикон" (район н.п. Васильевка, ВОТ Запорожской области) - сообщили в Генштабе.

Как отметили в Генштабе, "вместе с тем, нанесено поражение по складу боеприпасов и материально-технических средств врага в районе н.п. Приазовское (ВОТ Донецкой области), а также складу боеприпасов в районе временно оккупированной Александровки Запорожской области".

"Кроме того, в районе н.п. Акимовка (Запорожская область) поражена ремонтная база противника", - указали в Генштабе.

"23 февраля поражены объекты управления противника на ВОТ Донецкой области: в районе Удачного – командно-наблюдательный пункт и пункт управления БпЛА оккупантов; а в районе г. Покровск - пункт управления БпЛА", - говорится в сообщении Генштаба.

Также Генштаб сообщил, что "24 февраля 2026 года поражена реактивная система залпового огня "Ураган" противника (в районе н.п. Любимовка ВОТ Запорожской области)".

"Также в районе н.п. Кацивели (АР Крым) поражен район сосредоточения живой силы врага", - говорится в сообщении.

"23 февраля поражены районы сосредоточения живой силы противника: в районах н.п. Торское (ВОТ Донецкой области), н.п. Староукраинка и Новониколаевка (ВОТ Запорожской области), и временно оккупированный н.п. Березовое Днепропетровской области. Кроме того, в тот же день, в районе Свободного на ВОТ Донетчины поражен зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", - добавили в Генштабе.

Потери противника и окончательные масштабы повреждений уточняются.

"Продолжение следует. Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.