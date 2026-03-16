Готовится ли Россия к нападению на страны Балтии – эксперты оценили риски

Киев • УНН

 • 452 просмотра

Эксперты считают сценарий полномасштабного вторжения РФ в Балтию маловероятным из-за нехватки ресурсов. Возможны лишь гибридные провокации и давление.

В последнее время в западных медиа все чаще появляются сообщения о возможной атаке россии на страны Балтии, в частности Эстонию. Впрочем, эксперты считают, что пока реального сценария полномасштабного вторжения нет. Об этом в комментарии УНН заявили политический обозреватель Геннадий Дубов и эксперт-международник Станислав Желиховский.

Провокации возможны, но реального вторжения сейчас не видно

На фоне войны в Украине и конфликтов в мире появляются предположения, что россия может попытаться дестабилизировать ситуацию в странах Балтии, воспользовавшись рассредоточением внимания международного сообщества. Однако политический обозреватель Геннадий Дубов считает, что подобные сценарии пока выглядят преувеличенными.

По его словам, россия может осуществлять различные провокации, однако это не означает подготовку к полномасштабному вторжению.

Сейчас действительно сложилась определенная конъюнктура, которая теоретически может давать путину пространство для маневра. Провокации могут быть практически где угодно – это могут быть взрывчатки, дроны над аэропортами или что-то подобное. Но если говорить о полноценном военном вторжении, то для этого нужны совсем другие предпосылки

- отметил Дубов.

Эксперт также обращает внимание, что некоторые аргументы, которые приводятся в медиа в пользу такого сценария, противоречат друг другу.

Часто говорят, что из-за конфликтов в мире растут цены на энергоносители, и россия получает дополнительные доходы. Но в то же время предполагают, что она начнет военные действия именно в Балтийском регионе. Это выглядит нелогично, ведь именно там проходят важные энергетические маршруты, в частности транспортировка сжиженного газа. В таком случае россия сама создала бы риски для собственных поставок

- пояснил он.

Роль медиа и дискуссия об оборонных бюджетах в Европе

Дубов также обращает внимание на то, что тема возможного нападения россии активно обсуждается в немецких медиа, в частности в издании Bild.

По его мнению, это частично связано с внутриполитическими процессами в Германии и дискуссиями относительно увеличения оборонных расходов.

Как только Фридрих Мерц стал канцлером, в Германии активизировалась дискуссия относительно безопасности и оборонной политики. И медиа, в частности Bild, фактически держат эту тему в информационном поле. Это один из способов мобилизовать общественную поддержку для увеличения оборонных бюджетов и изменений в законодательстве

- отметил эксперт.

По его словам, информационные волны о возможной агрессии россии не всегда означают реальную военную подготовку.

Поэтому я не вижу на сегодня реальных рисков полномасштабной военной агрессии против стран Балтии. Многие из тех аргументов, которые сейчас обсуждаются, скорее работают в политической или информационной плоскости

- добавил он.

Возможен ли сценарий провокации в Нарве

Одним из сценариев, который иногда упоминается в публичном пространстве, является провокация в приграничном эстонском городе Нарва, где значительная часть населения является русскоязычной.

Однако Дубов отмечает, что даже такой сценарий потребовал бы значительных ресурсов.

Даже если говорить об условном сценарии с так называемыми "зелеными человечками" в Нарве, то любые подобные действия требуют серьезных военных ресурсов. Здесь нужно задавать простой вопрос - есть ли у россии эти ресурсы и какова конечная цель таких действий

- пояснил он.

По словам эксперта, масштабная эскалация в Балтийском регионе могла бы привести к серьезным экономическим последствиям для россии.

Фактически это означало бы торговую блокаду в Балтийском море со стороны скандинавских государств, Германии и других стран. В современных условиях такой сценарий для россии выглядит просто бессмысленным

- подчеркнул Дубов.

Законопроект минобороны рф и "африканский корпус"

Отдельное внимание привлек законопроект минобороны россии, который разрешает "экстерриториальное использование формирований вооруженных сил рф для защиты граждан российской федерации".

Подобные решения в россии уже принимались перед началом крупных военных операций - в 2014 году перед аннексией Крыма и в 2022 году перед полномасштабным вторжением в Украину.

Впрочем, Дубов считает, что нынешний документ может быть связан прежде всего с военным присутствием россии в Африке.

Этот закон в значительной степени прописывается под те операции, которые россия уже ведет за рубежом. Речь идет, в частности, о странах Африки. После того как структура ЧВК "вагнер" фактически была разрушена, ее функции постепенно переходят к формированиям, которые контролирует министерство обороны российской федерации

- пояснил он.

По словам эксперта, так называемый "африканский корпус" может действовать в тех же странах, где раньше работали вагнеровцы.

Фактически речь идет о Мали, Нигере, Буркина-Фасо, Центральноафриканской Республике и других государствах. То есть новый законопроект может стать юридической основой для использования российских военных в этих регионах

- отметил Дубов.

Нападение на Балтию подтвердило бы экспансионистские планы кремля

Эксперт-международник Станислав Желиховский в комментарии УНН отметил, что гипотетическая атака россии на страны Балтии стала бы подтверждением более широких геополитических амбиций кремля.

Если россия решилась бы атаковать страны Балтии, это стало бы подтверждением того, что Украина была права, когда говорила об угрозе российской экспансии. Для путина цель не ограничивается только Украиной - речь идет о попытке восстановить влияние на территории бывшего Советского Союза

- отметил он.

Впрочем, по словам эксперта, такой сценарий имел бы сложные последствия и для Украины.

В случае атаки на одну из стран НАТО значительная часть ресурсов Альянса могла бы быть направлена на ее защиту. Это означает, что определенные ресурсы, которые сегодня используются для поддержки Украины, могли бы быть перераспределены

- пояснил Желиховский.

Гибридные провокации остаются наиболее вероятным сценарием

По словам эксперта, россия может продолжать давление на страны Балтии через гибридные методы - информационные кампании, провокации или подрывную деятельность.

Пока продолжается полномасштабная война против Украины, россия вряд ли рискнет открывать еще один большой фронт. Но попытки расшатать ситуацию, проверить реакцию Запада или создать информационное давление вполне возможны

- подытожил Желиховский.

Андрей Тимощенков

