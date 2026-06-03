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После коррупционного скандала в БЭБ депутаты призывают проверить законность открытых дел

Киев • УНН

 • 9982 просмотра

Из-за взяток в БЭБ депутаты требуют аудита уголовных дел. Проверка должна выявить факты давления на бизнес и очистить ряды правоохранительного органа.

После коррупционного скандала в БЭБ депутаты призывают проверить законность открытых дел

Очередной коррупционный скандал в Бюро экономической безопасности Украины, где на взятках разоблачили сразу двух сотрудников правоохранительного органа, в очередной раз поставил вопрос об эффективности реформы БЭБ и качестве кадров. Несмотря на громкую перезагрузку и избрание нового руководства при участии международных экспертов, фактически уже на старте работы обновленного Бюро общество получило новые примеры злоупотреблений среди тех, кто должен был бы бороться с экономической преступностью. Это ставит вопрос о необходимости очистки правоохранительного органа от коррупции и аудита их уголовных производств на предмет заказного характера, пишет УНН.

По информации Генерального прокурора Руслана Кравченко, в двух отдельных уголовных производствах разоблачены старший детектив территориального управления БЭБ в Киевской области и аналитик центрального аппарата Бюро, которые использовали служебное положение для получения неправомерной выгоды.

Один, по данным следствия, требовал 15 тысяч долларов у мужчины, который ранее фигурировал в деле об изготовлении и сбыте поддельных денег, за то, чтобы не привлекать его повторно к уголовной ответственности. Другой — пообещал представительнице предприятия посодействовать в выдаче лицензии на хранение горючего через свои связи в налоговой службе за 2 тысячи долларов.

Система, которая должна защищать экономику государства, не может быть местом для тех, кто пытается использовать должность для собственного обогащения

— отметил генпрокурор Руслан Кравченко.

Народные депутаты, опрошенные УНН, говорят о необходимости очистки Бюро экономической безопасности от непрофессиональных кадров, которые могут быть вовлечены в коррупционные схемы.  В частности, нардеп Михаил Цымбалюк убежден, что новый директор БЭБ должен использовать свои полномочия для полного аудита как кадрового состава, так и деятельности ведомства.

Есть большие надежды на нового руководителя БЭБ (Александра Цивинского – ред.), который имеет все полномочия проверить, что происходит в подразделении. Он ответственный, профессиональный человек с опытом. Я думаю, что он способен разобраться в двух направлениях. Первое – это личный состав, так как часть из них (работников БЭБ – ред.) – это бывшие налоговики налоговой милиции, которые не всегда обладали профессионализмом и положительным имиджем. Очиститься от них, потому что предыдущие руководители именно таким путем пошли, что набирали всех бывших с проблемами. И второе – конечно, проверить, провести аудит всех уголовных производств, не было ли там заказных, безосновательных нарушений (открытия уголовных производств – ред.) для показателя, для шантажа бизнеса

— отметил Цымбалюк в комментарии УНН.

Парламентарий напомнил, что главная цель создания БЭБ заключалась не в формировании очередного силового органа, а в защите бизнеса от незаконного давления. "Основная задача, когда создавался БЭБ, – это создание сервисной службы для помощи и защиты бизнеса. Надеемся, что будет именно так", – подчеркнул Цымбалюк.

По мнению нардепа, тот факт, что на взятке поймали аналитика центрального управления БЭБ, который только недавно был назначен на должность, свидетельствует о том, что кадровый отбор в правоохранительный орган был некачественным. "Нужно включать другие критерии и использовать сотрудничество с другими правоохранительными органами, которые помогали бы очищать систему. Потому что действительно у людей пока есть надежды. Главное, чтобы эти надежды не были растворены такими фактами", – подчеркнул Цымбалюк.

В свою очередь народный депутат Георгий Мазурашу подчеркнул, что коррупция среди работников правоохранительных органов особенно опасна, так как подрывает доверие к государственным институтам в целом.

"Критически неприемлемо, когда те, кто нанят за народные средства бороться с преступностью, сами становятся соучастниками преступлений", — отметил он в комментарии УНН.

По мнению нардепа, механическая перезагрузка органов сама по себе не является эффективной и не гарантирует результата.

Не уверен, что перезагрузка является действенным механизмом. Когда такие факты имеют место, должны быть как минимум серьезные предупреждения руководителям, а если нет изменений к лучшему – увольнение и привлечение к ответственности при наличии оснований

— отметил Мазурашу.

В то же время депутат считает, что одним из действенных инструментов борьбы с коррупцией могут стать эффективные каналы сообщения о злоупотреблениях внутри органа. Кроме того, по словам Мазурашу, необходимо тщательно проверять законность открытия отдельных уголовных производств и реагировать на сигналы бизнеса о возможных злоупотреблениях.

Что касается проверки законности открытия дел, это можно и точечно делать, в т.ч. через обращения к тем же народным депутатам, с просьбой посодействовать пересмотру, профессиональной оценке и принятию законных решений по тем или иным обстоятельствам. Когда есть реальные очевидные доказательства, можно и стоит и точечно бороться против упомянутых выше негативных явлений

— отметил он.

Добавим

Ранее председатель подкомитета по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов оказания правовой помощи Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Владимир Ватрас подчеркнул, что сам факт появления подозрений в отношении сотрудников БЭБ является чрезвычайно тревожным сигналом. По его мнению, после разоблачений работников Бюро экономической безопасности на взятках, прокуратура должна значительно тщательнее проверить деятельность БЭБ. Нардеп  указал, в частности, на необходимость ревизии тех дел, которые расследуют следователи Бюро экономической безопасности.

Евгений Царенко

ЭкономикаКриминал и ЧПпубликации
Руслан Кравченко
Бюро экономической безопасности Украины
Украина