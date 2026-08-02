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Президент подтвердил поражение Саратовского НПЗ и аэродрома «Энгельс»

Киев • УНН

 • 31243 просмотра

Украинские военные ночью поразили Саратовский НПЗ и военный аэродром Энгельс. Президент Зеленский подтвердил удары по стратегическим объектам России.

Президент подтвердил поражение Саратовского НПЗ и аэродрома «Энгельс»

Украинские военные поразили Саратовский НПЗ и военный аэродром "Энгельс". Удары по этим объектам подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН

"Продолжаем применять наши дальнобойные санкции против российских объектов, которые работают на войну и финансируют агрессию.

Этой ночью в российском Саратове, на расстоянии более 600 километров от линии фронта, поражены сразу два стратегических объекта: Саратовский НПЗ и военный аэродром "Энгельс"", - сообщил Президент.

По словам Зеленского, в Калужском регионе поражен резервуарный парк нефтебазы "Людиновская". Также в Брянском регионе наши воины метко отработали по месту хранения, подготовки и пуска ударных дронов.

Напомним, аэродром "Энгельс" является одной из основных российских баз стратегической авиации, где базируются бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые регулярно задействуются для нанесения ракетных ударов по территории Украины. В Генштабе ВСУ сообщили, что зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории аэродрома.

Что касается Саратовского НПЗ, то как писал УНН, он уже не первый раз подвергается поражению от украинских военных. В этот раз, одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья, получило повреждения после атаки дронов FP-1. 

Мощность переработки составляет около 7 млн тонн нефти в год. Завод задействован в обеспечении потребностей военно-промышленного комплекса и вооруженных сил российской федерации. Как сообщили в Генштабе ВСУ, масштабы ущерба устанавливаются. В то же время, как сообщает Главное управление разведки МОУ, удалось поразить основные установки по переработке нефти

Юлия Мельник

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