Президент подтвердил поражение Саратовского НПЗ и аэродрома «Энгельс»
Киев • УНН
Украинские военные ночью поразили Саратовский НПЗ и военный аэродром Энгельс. Президент Зеленский подтвердил удары по стратегическим объектам России.
Украинские военные поразили Саратовский НПЗ и военный аэродром "Энгельс". Удары по этим объектам подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
"Продолжаем применять наши дальнобойные санкции против российских объектов, которые работают на войну и финансируют агрессию.
Этой ночью в российском Саратове, на расстоянии более 600 километров от линии фронта, поражены сразу два стратегических объекта: Саратовский НПЗ и военный аэродром "Энгельс"", - сообщил Президент.
По словам Зеленского, в Калужском регионе поражен резервуарный парк нефтебазы "Людиновская". Также в Брянском регионе наши воины метко отработали по месту хранения, подготовки и пуска ударных дронов.
Напомним, аэродром "Энгельс" является одной из основных российских баз стратегической авиации, где базируются бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые регулярно задействуются для нанесения ракетных ударов по территории Украины. В Генштабе ВСУ сообщили, что зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории аэродрома.
Что касается Саратовского НПЗ, то как писал УНН, он уже не первый раз подвергается поражению от украинских военных. В этот раз, одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья, получило повреждения после атаки дронов FP-1.
Мощность переработки составляет около 7 млн тонн нефти в год. Завод задействован в обеспечении потребностей военно-промышленного комплекса и вооруженных сил российской федерации. Как сообщили в Генштабе ВСУ, масштабы ущерба устанавливаются. В то же время, как сообщает Главное управление разведки МОУ, удалось поразить основные установки по переработке нефти.