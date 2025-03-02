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Как обменять бумажное водительское удостоверение на ID-карту: пошаговая инструкция

Как обменять бумажное водительское удостоверение на ID-карту: пошаговая инструкция

МВД разъяснило процедуру обмена старого бумажного водительского удостоверения на современную ID-карту. Для обмена нужно посетить любой сервисный центр МВД с необходимыми документами.

Общество • 3 февраля, 14:54 • 37907 просмотра
Как оформить ID-карту: какие документы нужны

Как оформить ID-карту: какие документы нужны

Для участия в УМТ 2025 года выпускникам необходимо оформить ID-карту до начала регистрации 6 марта. Процесс оформления первой ID-карты бесплатный и занимает 20 рабочих дней.

Общество • 3 февраля, 10:25 • 33970 просмотра