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7 оберегов для дома: какие символы, согласно народным поверьям, привлекают достаток и защищают от невзгод

Киев • УНН

 • 1270 просмотра

Народные обереги связывали с достатком, защитой и согласием в семье. Вместе с тем научных подтверждений их защитного действия нет.

7 оберегов для дома: какие символы, согласно народным поверьям, привлекают достаток и защищают от невзгод

В народных традициях различным предметам приписывали особое значение: финансовое благополучие, защиту от сглаза, любовь и согласие в семье. Такие вещи хранили дома, размещали у входа или носили с собой. Подробнее о том, какие обереги упоминаются в народных верованиях и что они символизируют, расскажет УНН.

Соль

С солью связано немало украинских народных обычаев. Например, хлеб с солью традиционно использовали как знак гостеприимства и уважения к гостям, а также как пожелание достатка и благополучия. В то же время рассыпанную соль в некоторых поверьях считали предвестником ссоры — отсюда происходит обычай символически бросить щепотку рассыпанной соли через левое плечо, чтобы якобы отвести неприятности. Такие приметы передавались из поколения в поколение и остались частью народной культуры. Если соль используют как символический оберег в современном жилище, её можно насыпать в небольшую закрытую ёмкость или положить в сухой тканевый мешочек и разместить у входа. Не стоит засыпать её под плинтус или оставлять на поверхностях, где скапливается влага, поскольку соль впитывает влагу из воздуха и может способствовать повреждению некоторых материалов.

Хлеб с солью

Хлеб и соль традиционно символизируют гостеприимство, достаток и мир. Их используют как знак уважения к гостям и пожелание благополучия. В частности, хлеб с солью могут дарить на новоселье или приносить в гости. В народных представлениях эти продукты связывали с благополучием семьи и пожеланием, чтобы в доме не было нужды и ссор. Такой символ напоминает о ценности гостеприимства, взаимной поддержки и семейного согласия.

Монета

Монету считали символом богатства, достатка и бережного отношения к деньгам. Согласно поверьям, её хранили в жилище, чтобы привлечь финансовое благополучие и избежать безденежья. В некоторых обычаях копейку клали под порог, коврик или подушку. Так люди символически выражали пожелание, чтобы деньги в семье не переводились, а труд приносил достойные результаты.

Зеркало

Зеркалу приписывали символическое значение, связанное с чистотой, правдой и гармонией. Согласно народным представлениям, оно могло отражать всё плохое и помогать сохранять позитивную атмосферу в жилище. В свою очередь, разбитому зеркалу в разных поверьях придавали особое значение, поэтому с ним советовали обращаться осторожно. Люди считали, что зеркало является особым предметом, который связывает внутренний мир человека с окружающим его пространством, поэтому старались размещать его так, чтобы оно не нарушало покой жильцов, а в некоторых традициях избегали устанавливать его напротив входной двери, опасаясь, что оно якобы будет отражать благополучие, которое приходит в дом. Такие представления передавались из поколения в поколение и стали частью народной символики, связанной с обустройством жилища.

Подкова

Подкова относится к известным символам, которые связывают со счастьем, успехом и защитой жилища. Согласно народным верованиям, она должна была отпугивать негатив и привлекать добрые перемены.

Обычно подкову размещали над входной дверью или возле окна. В разных обычаях её могли вешать рожками вверх или вниз. Независимо от способа размещения подкова остаётся символическим пожеланием достатка и благополучия для жителей дома.

Лавровый лист

Лавровый лист в народных поверьях символизирует победу, успех, благополучие и исполнение желаний. Его могли хранить дома в укромном месте, связывая с стремлением к позитивным переменам и финансовой стабильности. Считалось, что лавровый лист помогает привлечь удачу, способствует достижению поставленных целей и символически оберегает семью от неприятностей. Его также воспринимали как знак силы и уверенности, напоминающий о важности настойчивости на пути к желаемому.

Кукла-оберег

Кукла-оберег — это символ семейных традиций, культурного наследия и связи между поколениями. В народных представлениях её связывали с защитой жилища от зла, сохранением семейного согласия и передачей знаний и опыта от предков к потомкам. Такой предмет имел не только декоративное значение, но и напоминал о важности семьи и уважительном отношении к своим корням. Куклу-оберег можно изготовить самостоятельно или приобрести на ярмарке. Самостоятельное создание придаёт ей личное значение, ведь человек вкладывает в изделие собственное время и старания. Готовую куклу обычно размещают на видном месте в жилище, например на полке или в домашнем уголке, где она становится частью интерьера.

Красная ниточка

Красную нить в народных и современных символических практиках связывают с любовью, страстью и жизненной энергией. Её могут носить на запястье, шее или талии, а также размещать возле кровати или на дверях. Согласно поверьям, этот символ должен поддерживать романтические отношения и напоминать о важности близости между людьми. Значение красной нити зависит от традиции и убеждений человека, который её использует.

Действительно ли обереги защищают жилище

Народные обереги могут иметь личное значение, помогать поддерживать семейные обычаи и создавать ощущение связи с культурным наследием. Однако нет оснований утверждать, что соль, монета, подкова или другие символические предметы гарантированно защищают от сглаза, зависти или финансовых трудностей.

Алла Киосак

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