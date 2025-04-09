Минобороны РФ заявило о сбитии 158 украинских дронов, нацеленных на российские регионы и Крым. Больше всего сбито в краснодарском крае и ростовской области.
В оккупированном Крыму массово гибнут дельфины из-за утечек нефтепродуктов, шума от военных учений и незаконных сетей. Экосистема Черного моря оказалась под угрозой.
Кабмин утвердил новый правопис крымскотатарского языка на основе латинского алфавита. Правила рекомендованы для использования всеми госорганами, включая оккупированные территории.
россия строит трассу "новороссия" через оккупированный Мариуполь, чтобы соединить ростов и Симферополь. Завершение работ запланировано на сентябрь 2026 года.
В оккупированном Крыму ветераны разведки рф открыли клуб "грифон", где детей будут обучать военной подготовке. Это делается для милитаризации молодежи и подготовки резерва для армии.
Экс-министр обороны Гриценко в 2013 году заявил, что военные учения чф рф в Крыму не несут угрозы. СМИ указывают, что это создало информационный фон для подготовки к оккупации.
Рустем Умеров указал более 1,6 млн грн зарплаты в декларации за 2024 год. Его жена получила 1,8 млн грн, а также у него есть квартира в США.
Россияне намерены вывозить через Мариупольский порт 12 млн тонн краденого зерна, металла и угля в год. Они планируют ввести в эксплуатацию 18 новых причалов для увеличения грузооборота.
Возвращение произошло в рамках плана Bring Kids Back UA. Среди спасенных есть дети из Крыма, Донецкой области, Луганской области и Запорожья, которым будет оказана необходимая помощь.
В Генштабе ВСУ опровергли заявления рф об ударах Украины по энергообъектам в Курской, Брянской областях и Крыму 25-27 марта. Подчеркнули, что это фейки для затягивания войны.
По словам Братчука, настоящая цель россии в переговорах - это возвращение черноморского флота в Крым. Успехи ВСУ в Черном море заставили рф закрыть флот в новороссийске.
27 марта в Украине ожидается переменная облачность, без значительных осадков, температура до +19°C. В некоторых регионах возможны небольшие дожди, особенно в Луганске утром и днем.
В ВСУ заявили, что слухи об ударах по объектам в рф не соответствуют действительности. Цель таких обвинений – затягивание войны и обман мирового сообщества.
Владимир Зеленский подписал закон 4273-IX (законопроект 12351), изменяющий названия 103 местных судов в разных областях Украины. Переименование согласовано с госорганами и не требует дополнительных затрат.
Военно-морские силы ВСУ прокомментировали возможное прекращение огня в море. Обстрелы Украины осуществляются из Крыма ракетами и дронами, а не только с кораблей.
В Запорожской области прогремели взрывы. Глава ОВА Иван Федоров сообщил о работе ПВО и призвал оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.
ГУР обнародовало данные о 14 музейщиках рф, причастных к похищению украинских ценностей. Из оккупированного Крыма вывезено 164 артефакта, найденные при раскопках.
В оккупированном Мелитополе старшеклассники обязаны проходить военные учения для получения аттестата. Подготовку проводит центр "Воин" вместе с партией "Единая Россия".
россия планирует отправить более 70 детей из временно оккупированной Запорожской области в лагерь "Артек" в Крыму на летнее "перевоспитание". Оккупанты намерены "оздоровить" 80% детей из ВОТ этим летом.
Указ путина заставляет украинцев, не имеющих российского паспорта, выехать с оккупированных территорий до 10 сентября 2025 года. Это часть политики русификации для уничтожения украинской идентичности.
Спецпосланник США заявил, что самая большая проблема - это оккупированные территории Украины.
Владимир Зеленский заявил, что не обсуждал с Дональдом Трампом вопрос Крыма. Он подчеркнул, что Крым - это украинский полуостров, уникальная природа и неотъемлемая часть Украины.
Американские конгрессмены представили резолюцию о непризнании США российской оккупации Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Это подтверждает приверженность независимости Украины.
Ночью саратовская область рф подверглась массированной атаке БПЛА, повреждены дома, объявлена эвакуация. Минобороны рф заявило о сбитии 54 дронов над областью.
Председатель Меджлиса Рефат Чубаров отреагировал на сообщение о возможном признании Крыма российским, напомнив о "Крымской декларации" США и выразил сомнение в изменении политики.
ГУР МО Украины нанесло сокрушительные удары по вражеским РЛС, комплексам ПВО, судам и вертолету Ми-8 в Крыму. Операция стала успешной демонтажем военной техники оккупантов.
В преддверии разговора Трампа и путина распространяется дезинформация об уступках Украины. ЦПД предостерегает от манипуляций относительно признания Крыма российским и ослабления санкций.
В Украине 16 марта наблюдается неоднородная погода. В центре пасмурно, на востоке и юге – дожди, а на юге теплее, до +19°C.
Захватчики свозят загрязненный мазутом грунт из Анапы в Крым, не утилизируя его должным образом. Это грозит экологической катастрофой на полуострове и отравляет водные ресурсы.
В российской тюрьме умер крымскотатарский заключенный Рустем Виратти, который был задержан оккупантами в Херсонской области. Его обвинили в помощи блокаде Крыма и причастности к батальону.