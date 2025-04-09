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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28497 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Крыму зафиксирована массовая гибель дельфинов из-за действий оккупантов

В оккупированном Крыму массово гибнут дельфины из-за утечек нефтепродуктов, шума от военных учений и незаконных сетей. Экосистема Черного моря оказалась под угрозой.

Война • 7 апреля, 23:55 • 3614 просмотра

В Украине утвердили новый крымскотатарский правопис: за основу взяли латиницу

Кабмин утвердил новый правопис крымскотатарского языка на основе латинского алфавита. Правила рекомендованы для использования всеми госорганами, включая оккупированные территории.

Общество • 5 апреля, 14:55 • 17650 просмотра

Чтобы улучшить логистику и соединить ВОТ с городами рф: захватчики строят трассу через Мариуполь - Городской совет

россия строит трассу "новороссия" через оккупированный Мариуполь, чтобы соединить ростов и Симферополь. Завершение работ запланировано на сентябрь 2026 года.

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Будут обучать по доктринам гру, кгб и нквд: в Крыму оккупанты создали новый клуб для военно-патриотического воспитания детей - ISW

В оккупированном Крыму ветераны разведки рф открыли клуб "грифон", где детей будут обучать военной подготовке. Это делается для милитаризации молодежи и подготовки резерва для армии.

Война • 4 апреля, 01:35 • 21608 просмотра

Экс-министр обороны Украины Гриценко в 2013 году "случайно не заметил", что россия готовится к захвату Крыма - СМИ

Экс-министр обороны Гриценко в 2013 году заявил, что военные учения чф рф в Крыму не несут угрозы. СМИ указывают, что это создало информационный фон для подготовки к оккупации.

Война • 3 апреля, 13:17 • 10002 просмотра

Умеров задекларировал более 1,6 млн грн зарплаты и аренду женой квартиры в США

Рустем Умеров указал более 1,6 млн грн зарплаты в декларации за 2024 год. Его жена получила 1,8 млн грн, а также у него есть квартира в США.

политика • 31 марта, 14:18 • 39032 просмотра

Оккупанты хотят увеличить мощность порта Мариуполя, чтобы вывозить краденое зерно и металл

Россияне намерены вывозить через Мариупольский порт 12 млн тонн краденого зерна, металла и угля в год. Они планируют ввести в эксплуатацию 18 новых причалов для увеличения грузооборота.

Война • 29 марта, 13:45 • 44017 просмотра

Из оккупации спасли еще пятерых детей с помощью Катара

Возвращение произошло в рамках плана Bring Kids Back UA. Среди спасенных есть дети из Крыма, Донецкой области, Луганской области и Запорожья, которым будет оказана необходимая помощь.

Общество • 29 марта, 10:08 • 18160 просмотра

Генштаб опроверг новые фейки рф о якобы ударах Украины по энергообъектам

В Генштабе ВСУ опровергли заявления рф об ударах Украины по энергообъектам в Курской, Брянской областях и Крыму 25-27 марта. Подчеркнули, что это фейки для затягивания войны.

Война • 27 марта, 14:40 • 24361 просмотра

Пресс-секретарь УДА "Юг": главная цель рф в переговорах о морском перемирии - вернуть флот в Крым

По словам Братчука, настоящая цель россии в переговорах - это возвращение черноморского флота в Крым. Успехи ВСУ в Черном море заставили рф закрыть флот в новороссийске.

Война • 27 марта, 06:07 • 32470 просмотра

Погода в Украине 27 марта: Тепло, облачно с прояснениями и без сильных дождей

27 марта в Украине ожидается переменная облачность, без значительных осадков, температура до +19°C. В некоторых регионах возможны небольшие дожди, особенно в Луганске утром и днем.

Общество • 27 марта, 05:36 • 51884 просмотра

В Генштабе опровергли обвинения рф о якобы нарушении Украиной условий прекращения огня

В ВСУ заявили, что слухи об ударах по объектам в рф не соответствуют действительности. Цель таких обвинений – затягивание войны и обман мирового сообщества.

Война • 26 марта, 13:58 • 25095 просмотра

Президент подписал закон об изменении наименования местных общих судов

Владимир Зеленский подписал закон 4273-IX (законопроект 12351), изменяющий названия 103 местных судов в разных областях Украины. Переименование согласовано с госорганами и не требует дополнительных затрат.

политика • 26 марта, 12:34 • 20276 просмотра

Что означает прекращение огня в море: ответ ВМС

Военно-морские силы ВСУ прокомментировали возможное прекращение огня в море. Обстрелы Украины осуществляются из Крыма ракетами и дронами, а не только с кораблей.

Война • 24 марта, 22:59 • 15056 просмотра

В Запорожской области работают силы ПВО

В Запорожской области прогремели взрывы. Глава ОВА Иван Федоров сообщил о работе ПВО и призвал оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.

Война • 24 марта, 18:56 • 12234 просмотра

ГУР: россияне похитили не менее 164 артефакта из оккупированного Крыма

ГУР обнародовало данные о 14 музейщиках рф, причастных к похищению украинских ценностей. Из оккупированного Крыма вывезено 164 артефакта, найденные при раскопках.

Война • 24 марта, 09:50 • 76501 просмотра

В Мелитополе оккупанты ввели обязательную военную подготовку для школьников - ЦНС

В оккупированном Мелитополе старшеклассники обязаны проходить военные учения для получения аттестата. Подготовку проводит центр "Воин" вместе с партией "Единая Россия".

Война • 24 марта, 01:42 • 133421 просмотра

Оккупанты готовят вывоз детей из ВОТ Запорожья в Крым - ЦНС

россия планирует отправить более 70 детей из временно оккупированной Запорожской области в лагерь "Артек" в Крыму на летнее "перевоспитание". Оккупанты намерены "оздоровить" 80% детей из ВОТ этим летом.

Война • 23 марта, 03:51 • 24264 просмотра

Британская разведка объяснила цель указа путина о "легализации" украинцев на оккупированных территориях

Указ путина заставляет украинцев, не имеющих российского паспорта, выехать с оккупированных территорий до 10 сентября 2025 года. Это часть политики русификации для уничтожения украинской идентичности.

Война • 22 марта, 09:59 • 28241 просмотра

У Трампа считают центральным вопросом в войне оккупированные территории

Спецпосланник США заявил, что самая большая проблема - это оккупированные территории Украины.

Война • 22 марта, 08:38 • 30854 просмотра

Крым - украинский, мы с Трампом не обсуждали вопрос признания его российским - Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что не обсуждал с Дональдом Трампом вопрос Крыма. Он подчеркнул, что Крым - это украинский полуостров, уникальная природа и неотъемлемая часть Украины.

политика • 20 марта, 15:16 • 12540 просмотра

В Конгрессе США представили резолюцию о непризнании оккупации украинских территорий

Американские конгрессмены представили резолюцию о непризнании США российской оккупации Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Это подтверждает приверженность независимости Украины.

политика • 20 марта, 11:59 • 160056 просмотра

В рф заявили о массированной атаке дронов на саратов и энгельс: говорят о возгорании на аэродроме и эвакуации

Ночью саратовская область рф подверглась массированной атаке БПЛА, повреждены дома, объявлена эвакуация. Минобороны рф заявило о сбитии 54 дронов над областью.

Война • 20 марта, 06:57 • 13905 просмотра

Не верю, что США признают Крым российским - Чубаров

Председатель Меджлиса Рефат Чубаров отреагировал на сообщение о возможном признании Крыма российским, напомнив о "Крымской декларации" США и выразил сомнение в изменении политики.

политика • 19 марта, 08:46 • 10203 просмотра

У оккупантов в Крыму загрохотало: поражены вражеские ПВО и РЛС, суда и вертолет - видео ГУР

ГУР МО Украины нанесло сокрушительные удары по вражеским РЛС, комплексам ПВО, судам и вертолету Ми-8 в Крыму. Операция стала успешной демонтажем военной техники оккупантов.

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Центр противодействия дезинформации фиксирует манипуляции в медиа относительно разговора Трампа и путина

В преддверии разговора Трампа и путина распространяется дезинформация об уступках Украины. ЦПД предостерегает от манипуляций относительно признания Крыма российским и ослабления санкций.

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Погода 16 марта: в Украине снова царит переменчивая весенняя погода

В Украине 16 марта наблюдается неоднородная погода. В центре пасмурно, на востоке и юге – дожди, а на юге теплее, до +19°C.

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Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Захватчики свозят загрязненный мазутом грунт из Анапы в Крым, не утилизируя его должным образом. Это грозит экологической катастрофой на полуострове и отравляет водные ресурсы.

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В российской тюрьме погиб крымский татарин Рустем Виратти

В российской тюрьме умер крымскотатарский заключенный Рустем Виратти, который был задержан оккупантами в Херсонской области. Его обвинили в помощи блокаде Крыма и причастности к батальону.

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