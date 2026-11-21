В ночь на 21 ноября Силы обороны нанесли серию ударов по объектам оккупантов, в частности, поражён склад боеприпасов подразделения противника, пункты управления, а также мост. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передаёт УНН.

Детали

20 ноября и в ночь на 21 ноября Силы обороны Украины продолжили методично разрушать то, на чём держится деятельность армии рф на фронте: боеприпасы, управление и пути снабжения - говорится в сообщении.

На ВОТ Крыма, в районе населённого пункта Первомайское, поражён склад боеприпасов подразделения противника. Снаряды, которые оттуда должны были отправиться на передовую, уже не долетят до позиций украинских воинов.

Под удар попали и те, кто руководит штурмами. В районе Пришиба Запорожской области и Украинска Донецкой области поражены пункты управления подразделений оккупантов.

Удары по мостам продолжаются. В районе Луганска Луганской области поражён автомобильный мост через реку Северский Донец - ещё одна переправа, по которой российский агрессор подвозит к фронту топливо, боеприпасы и технику. Масштабы нанесённого ущерба уточняются. Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться, пока россия полностью не прекратит вооружённую агрессию против Украины - добавили в Генштабе.

Напомним

В течение суток 20 ноября Силы беспилотных систем Вооружённых сил Украины поразили 1 218 целей противника. Всего с начала ноября поражено более 40 тысяч вражеских целей.