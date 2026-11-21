Американская актриса и модель Киммари Джонсон, известная по роли в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», умерла 3 ноября из-за остановки сердца, вызванной онкологическим заболеванием. Ранее родственники сообщали, что причиной смерти стал сердечный приступ, однако официальные документы раскрыли другие обстоятельства. Об этом сообщает E! News со ссылкой на People, пишет УНН.

Детали

Согласно свидетельству о смерти, актриса страдала от редкой формы рака яичников — гранулёзоклеточной опухоли, которая дала метастазы в брюшную полость.

Непосредственной причиной смерти стала остановка сердечной и дыхательной деятельности.

Медики объясняют, что сердечный приступ и остановка сердца — разные состояния. Первый возникает из-за нарушения кровоснабжения сердечной мышцы, тогда как второй означает прекращение эффективной работы сердца.

Что известно о жизни актрисы

Киммари Джонсон завоевала титул «Мисс Пенсильвания США» в 1993 году и стала финалисткой конкурса «Мисс США».

Впоследствии она начала модельную и актёрскую карьеру, в частности появилась в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» в 1998 году.

В 2011 году Джонсон основала собственный косметический бренд SkinGlow by Kimmarie.

После смерти актрисы её племянница Ронда Скотт вспомнила, что тётя всегда излучала положительную энергию и приносила радость окружающим. У Джонсон остался сын Кэмерон Нино.

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