Первая леди США Мелания Трамп рассказала, какие советы дает своему 20-летнему сыну Бэррону относительно романтических отношений. Жена американского президента Дональда Трампа убеждена, что современный мир таит немало опасностей, поэтому призывает сына быть осторожным во время знакомств. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.

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О личной жизни Бэррона первая леди рассказала в новом документальном сериале "МЕЛАНИЯ", который вышел на Prime Video 20 ноября.

Я всегда говорю ему, что мир вокруг опасен и нужно быть осторожным – поделилась Мелания.

В то же время она подчеркнула, что поддерживает с сыном открытые отношения и готова помочь ему советом в любой момент.

Мелания рассказала о своих отношениях с сыном

По словам первой леди, Бэррон остается ее главным приоритетом независимо от его возраста.

У нас очень открытое общение о жизни. Я всегда буду рядом с ним. Он знает, что он мой приоритет и всегда им останется – отметила она.

Мелания также пошутила, что считает себя "очень классной мамой" и регулярно напоминает об этом сыну.

Кроме того, она посоветовала молодым матерям поддерживать открытое общение с детьми, уважать их индивидуальность и позволять самостоятельно выбирать жизненный путь.

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