В Дании 112-летняя Кирстен Швальбе установила национальный рекорд долголетия и получила поздравления от политиков и журналистов. Однако после празднований выяснилось, что во время Второй мировой войны она занимала руководящие должности в местном отделении нацистской партии. Об этом сообщает The Copenhagen Post со ссылкой на расследование Frihedsbrevet, пишет УНН.

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14 октября Швальбе исполнилось 112 лет и 218 дней, благодаря чему она стала самым старым человеком за всю историю наблюдений в Дании.

Её достижение широко освещали местные СМИ. Однако журналисты решили подробнее исследовать биографию долгожительницы после выхода книги о её жизни, в которой не упоминались связи с нацистами.

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Архивные документы подтвердили, что во время немецкой оккупации Дании Швальбе занимала 2 руководящие должности в местном отделении Датской национал-социалистической рабочей партии.

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В частности, в течение 1943–1944 годов она исполняла обязанности руководительницы партийной группы и возглавляла женское отделение в городе Хольстебро.

Сама женщина утверждает, что почти ничего не знала об идеологии нацистов, а в партию вступила по просьбе мужа.

Политика меня совершенно не интересовала, поэтому я просто делала то, что он считал необходимым – объяснила Швальбе.

Архивные материалы также подтвердили, что её муж занимал руководящую должность в том же партийном отделении.

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