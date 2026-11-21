В Дании отпраздновали рекорд долголетия 112-летней женщины, но позже узнали, что она была нацисткой
Киев • УНН
Кирстен Швальбе стала самым старым человеком в Дании в возрасте 112 лет и 218 дней. Архивы выявили, что в 1943–1944 годах она занимала руководящие должности в нацистской партии.
В Дании 112-летняя Кирстен Швальбе установила национальный рекорд долголетия и получила поздравления от политиков и журналистов. Однако после празднований выяснилось, что во время Второй мировой войны она занимала руководящие должности в местном отделении нацистской партии. Об этом сообщает The Copenhagen Post со ссылкой на расследование Frihedsbrevet, пишет УНН.
Подробности
14 октября Швальбе исполнилось 112 лет и 218 дней, благодаря чему она стала самым старым человеком за всю историю наблюдений в Дании.
Её достижение широко освещали местные СМИ. Однако журналисты решили подробнее исследовать биографию долгожительницы после выхода книги о её жизни, в которой не упоминались связи с нацистами.
Что скрывала биография рекордсменки
Архивные документы подтвердили, что во время немецкой оккупации Дании Швальбе занимала 2 руководящие должности в местном отделении Датской национал-социалистической рабочей партии.
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В частности, в течение 1943–1944 годов она исполняла обязанности руководительницы партийной группы и возглавляла женское отделение в городе Хольстебро.
Сама женщина утверждает, что почти ничего не знала об идеологии нацистов, а в партию вступила по просьбе мужа.
Политика меня совершенно не интересовала, поэтому я просто делала то, что он считал необходимым
Архивные материалы также подтвердили, что её муж занимал руководящую должность в том же партийном отделении.
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