Украинские военные провели операцию «Медвежий капкан» в Харьковской области, во время которой освободили 14 населённых пунктов и вернули под контроль 204 км² территории. Силы обороны также сорвали планы российских войск по окружению украинских подразделений. Об этом сообщает 475-й отдельный штурмовой полк CODE 9.2, пишет УНН.

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Операцию провели бойцы 475-го отдельного штурмового полка под командованием Группировки объединённых сил. Военные действовали в условиях полной информационной тишины, чтобы не раскрывать свои планы противнику.

Украинские защитники восстановили контроль над населёнными пунктами вблизи Ольховатки и не позволили россиянам реализовать замысел по окружению подразделений ВСУ.

Потери россиян во время операции

По данным полка, во время первого этапа операции российские войска потеряли 911 военнослужащих.

Кроме того, украинские бойцы уничтожили значительное количество вражеской военной техники, вооружения и складов с боеприпасами.

Операция «Медвежий капкан» позволила Силам обороны не только сорвать наступательные планы противника, но и восстановить контроль над территориями, ранее захваченными российскими войсками.

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