Українські військові провели операцію "Ведмежий капкан" на Харківщині, під час якої звільнили 14 населених пунктів і повернули під контроль 204 км² території. Сили оборони також зірвали плани російських військ щодо оточення українських підрозділів. Про це повідомляє 475-й окремий штурмовий полк CODE 9.2, пише УНН.

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Операцію провели бійці 475-го окремого штурмового полку під командуванням Угруповання об'єднаних сил. Військові діяли в умовах повної інформаційної тиші, щоб не розкривати своїх планів противнику.

Українські захисники відновили контроль над населеними пунктами поблизу Вільхуватки та не дозволили росіянам реалізувати задум щодо оточення підрозділів ЗСУ.

Втрати росіян під час операції

За даними полку, під час першого етапу операції російські війська втратили 911 військовослужбовців.

Крім того, українські бійці знищили значну кількість ворожої військової техніки, озброєння та складів із боєприпасами.

Операція "Ведмежий капкан" дозволила Силам оборони не лише зірвати наступальні плани противника, а й відновити контроль над територіями, які раніше захопили російські війська.

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