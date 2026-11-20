Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила європейським та українським посадовцям, що хоче, аби Київ уклав мирну угоду з росією до початку січня — ще до того, як демократи отримають контроль над Конгресом. Про це повідомляють четверо осіб, поінформованих про хід переговорів, передає УНН із посиланням на FT.

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Видання зауважує, що спеціальний посланник Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер цього місяця відновили переговори з Україною та росією в Абу-Дабі, поклавши край восьмимісячній паузі, спричиненій війною.

На проміжних виборах, що відбулися цього місяця, Республіканська партія Трампа втратила контроль як над Палатою представників, так і над Сенатом. Очікується, що демократи надаватимуть Києву більшу підтримку та посилять тиск на Москву.

Цього тижня президент США зустрівся з володимиром путіним у Китаї. Після зустрічі він заявив, що його російський колега дав чітко зрозуміти: москва "готова до миру". За словами осіб, обізнаних із перебігом обговорень, останніми днями Кушнер і Віткофф провели низку зустрічей із російськими, українськими та європейськими посадовцями в москві, Дубліні й Берліні, під час яких наголошували на необхідності діяти невідкладно.

"Американці сильно тиснуть, і виникають побоювання, що для досягнення бодай якоїсь угоди Україні доведеться піти на значні поступки", — зазначив один із європейських посадовців після зустрічі з Кушнером і Віткоффом.

"Американці поспішають, а путін — ні", — додав інший.

За словами високопоставленого українського чиновника, такі часові рамки посилюють у Києві побоювання, що Президента України Володимира Зеленського можуть змусити погодитися на угоду на умовах москви ще до того, як демократи візьмуть під контроль Конгрес.

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"Трампу подобається путін, і він хоче завершити все це до січня", — сказав високопоставлений чиновник, додавши, що росія "може отримати вигідніші умови", якщо угоду буде укладено до січня.

У Білому домі не відповіли на прохання про коментар.

Додамо

Видання зауважує, що хоча Трамп зберігає широкі повноваження для ведення мирних переговорів, демократи в Конгресі мають намір використати свої законодавчі можливості, щоб посилити підтримку України та запровадити нові санкції проти москви.

Вони також пообіцяли скористатися своїми контрольними повноваженнями, щоб ретельно перевірити зовнішню політику Трампа, а також бізнес-інтереси Віткоффа та Кушнера. Хоча США не підштовхували Україну до конкретних поступок росії, у четвер — після саміту з Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном у Шеньчжені — путін зажадав, щоб Україна та її європейські союзники пішли на "компроміси" й прийняли "реалії".

Серед них — давня вимога москви, щоб Київ поступився територіями в критично важливому регіоні на лінії фронту — на Донбасі, а також заборона на майбутній вступ України до НАТО та обмеження чисельності її збройних сил.

росія також наполягає на кардинальних змінах у європейській системі безпеки, що склалася після закінчення холодної війни: зокрема, вимагає, щоб НАТО відвело свої війська та озброєння зі східного флангу.

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За словами двох американських посадовців, Трамп може обговорити шляхи завершення війни з європейськими лідерами під час саміту G20, який відбудеться наступного місяця в Маямі (господарем якого виступить сам Трамп).

Однак високопоставлений французький чиновник заявив, що жодних переговорів з європейцями щодо України на саміті G20 не буде, оскільки Україну туди не запросили.

Трамп запросив путіна на саміт, хоча російський лідер поки що не повідомив, чи візьме в ньому участь.

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Українські посадовці розцінюють нещодавнє запровадження обмежень швидкості для Starshield — військової версії системи супутникового зв’язку Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска, — а також затримки в постачанні ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot, що спостерігалися останніми місяцями, як спробу США послабити позиції Києва та посилити тиск, аби змусити його піти на поступки росії.

Високопоставлений український чиновник охарактеризував дії адміністрації Трампа як "свідомий вибір" на користь допомоги росії в отриманні вигідних умов під час мирних переговорів.

За словами двох осіб, обізнаних із планами кремля, росія має намір використати заплановану кампанію повітряних ударів, щоб посилити свій вплив на Україну в майбутніх переговорах. Це робить малоймовірним те, що москва погодиться на швидку угоду.

У ході переговорів лише нещодавно почали обговорювати російські вимоги щодо ширших питань безпеки в Європі — питань, які, за словами путіна, мають стати невід’ємною частиною будь-якої підсумкової угоди. Це ще більше знижує ймовірність того, що москва погодиться на швидку угоду, якої прагне Трамп, — хіба що Україна та її європейські союзники виконають вимоги росії.

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Європейські країни, які прагнуть припинення вогню, перш ніж обговорювати ширшу архітектуру європейської безпеки, домагаються офіційної участі в переговорах; росія ж заявила, що для укладення остаточної угоди знадобиться їхній внесок. Однак путін поки що не дав згоди на розширення переговорного формату, зазначивши, що Росія прийме рішення лише після того, як європейські посадовці зустрінуться зі своїми колегами в москві.

Представники США прагнуть вирішувати територіальні суперечки та ширші питання європейської безпеки одночасно, розглядаючи обидва аспекти як ключові для завершення війни.

У США також повідомили, що москва готова розглянути угоду, згідно з якою Україна отримає гарантії безпеки від західних країн — за зразком статті 5 Північноатлантичного договору про колективну оборону.

"Гадаю, президент Трамп готовий до такого варіанту, але, безумовно, це має відповідати інтересам Америки", — заявив Кушнер у четвер у Берліні. Він додав: "Мені здається, нам вдалося переконати росіян прийняти концепцію, за якою будь-які гарантії безпеки для України ґрунтувалися б на статті 5".

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Водночас заступник міністра закордонних справ росії сергій рябков, який брав участь в останньому раунді переговорів в Абу-Дабі, у п’ятницю заявив, що "навіть формула, яка передбачає для Києва щось на кшталт членства в НАТО... є для нас неприйнятною".

"Нехай визнають непорушність нашої вимоги про те, що [Україна] ніколи не зможе вступити до НАТО. Коли це станеться, гадаю, ми зможемо обговорити питання гарантій безпеки".