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Президент США Дональд Трамп під час зустрічі понад 30 світових лідерів у Берліні заявив, що його розмова з президентом росії володимиром путіним пройшла успішно. За словами Трампа, це сприятиме встановленню миру в Україні. Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнаних співрозмовників, передає УНН.

Як розповіли співрозмовники, які побажали залишитися анонімними, Трамп приєднався до зустрічі телефоном із борту президентського літака (Air Force One) після вильоту з Китаю. Раніше того ж дня в Китаї, під час саміту лідерів країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, він провів зустріч із путіним. Крім того, відбулися тристоронні переговори за участю російського лідера та голови КНР Сі Цзіньпіна.

Світові лідери, які зібралися в Берліні (переважно представники європейських країн), є учасниками так званої "коаліції охочих". Ця група регулярно проводить зустрічі для обговорення шляхів захисту повоєнної України від можливої ​​майбутньої агресії з боку росії. У зустрічі також взяли участь представники США Джаред Кушнер і Стів Віткофф, які курують процес відновлення мирних переговорів щодо України.

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За словами деяких учасників, Трамп повідомив присутнім, що путін висловив бажання припинити війну. Представник Білого дому поки що не відповів на прохання про коментар.

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Видання зауважує, що в Європі занепокоєні тим, у якому напрямку розвиватимуться відновлені мирні переговори. росія прагне розширити їхній порядок денний, включивши питання безпеки в усій Європі — ідею, яку раніше вважали неприйнятною до моменту встановлення режиму припинення вогню. Крім того, офіційні особи висловлюють глибокий скепсис щодо того, чи справді путін зацікавлений у припиненні війни, а також побоюються, що під час переговорів у Китаї Трамп міг піти на неприйнятні поступки за зачиненими дверима.

У четвер путін заявив, що запросив європейських посадовців до москви для обговорення війни, фактично відкривши шлях до переговорів. Як раніше повідомляло агентство Bloomberg, представники "європейської трійки" (E3) — Франції, Німеччини та Великої Британії — також обговорювали можливість зустрічі з російською стороною.

"Нам потрібно зрозуміти, що саме Європа запропонує на цих переговорах, — зазначив путін у розмові з журналістами в Китаї. — Після цього ми вирішимо, у якому форматі продовжувати діалог з Україною".

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Сама Європа поки що не має чіткого розуміння того, у якому форматі проходитимуть переговори і на які умови вона готова погодитися. Гарантії безпеки для України розглядаються як ключовий елемент будь-якої остаточної угоди з росією; Київ наполягає на тому, що лише непохитні зобов’язання з боку союзників можуть ефективно стримати москву від відновлення війни. Однак європейські посадовці вже давно з пересторогою ставляться до поєднання цього питання з переговорами про припинення вогню.

США закликали всі сторони переглянути свій підхід, наполягаючи на тому, щоб російські та українські представники розглянули нові пропозиції щодо правил НАТО, військових засобів і розміщення військ у Європі.

ЗМІ зазначає, що американські переговорники вважають це ключем до досягнення ширшої угоди, зокрема щодо територіальних питань — сфери, в якій переговори вже давно зайшли в глухий кут. США навіть запитували Київ, чи погодився б він поступитися Росії регіоном Донбасу в обмін на членство в Організації Північноатлантичного договору.

Європа, прагнучи зберегти участь США в переговорах, поки що долучається до процесу. Минулого тижня лідери Європейського Союзу погодилися направити групу радників із національної безпеки для участі в майбутніх переговорах.

Проте залишаються серйозні застереження. Країни, що межують із росією, рішуче стверджують, що путін не має права висувати вимоги щодо того, де НАТО розміщує свої війська — особливо в той час, коли він веде війну проти свого сусіда. Президент Литви Гітанас Науседа знову наголосив на цьому в четвер, додавши, що путін лише відволікає увагу союзників України, готуючись до зимового наступу.

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Трамп, перебуваючи в Китаї, повідомив, що обговорював війну з путіним під час їхньої особистої зустрічі в четвер, проте не розкрив жодних подробиць розмови.

"Гадаю, певні процеси відбуваються, — зазначив Трамп. — Думаю, що він — і, сподіваюся, інша сторона — хотіли б бачити завершення цієї війни".