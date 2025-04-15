Bloomberg L.P.

Ціни на газ в Європі коливаються на тлі оцінки на ринку змін в постачанні та погоди

Європейські ціни на газ стабільні, близько 42 євро за мегават-годину, трейдери оцінюють зміни в постачанні та вплив прохолодної весни. Європа поповнює сховища після зими, потребуючи більше палива.