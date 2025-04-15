Bloomberg L.P.

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18055 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 128425 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 123238 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 124665 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 123577 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127005 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 189812 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76704 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163957 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Вашингтон і Тегеран повертаються до діалогу: новий раунд ядерних переговорів заплановано в Римі 19 квітня

США та Іран проведуть переговори щодо ядерної програми в Римі 19 квітня. Минулого тижня сторони провели зустріч в Омані, оцінивши її як конструктивну.

Новини Світу • 14 квітня, 11:57 • 5580 перегляди

Нафта подорожчала на тлі винятків США з мит ​​та відновлення імпорту Китаєм

Ціни на нафту зросли після скасування мит США та збільшення імпорту Китаєм. Побоювання щодо торговельної війни обмежують зростання, Goldman Sachs знизив прогнози цін на нафту.

Економіка • 14 квітня, 09:19 • 3428 перегляди

Big Tech опинився під ударом через торговельну війну Трампа - ЗМІ

Технологічні гіганти, зблизившись із Трампом, постраждали на тлі його торговельної війни. ЄС може ввести податок на доходи від реклами, а TikTok зіткнувся з проблемами в США через мита.

Новини Світу • 12 квітня, 11:41 • 4611 перегляди

Китай підвищить мита до 125% у відповідь на дії США: стала відома дата

Китай збільшить мита на американські товари у відповідь на підвищення мит США на китайську продукцію. Рішення набуде чинності 12 квітня.

Економіка • 11 квітня, 08:39 • 5863 перегляди

Axios: спецредставник Трампа Віткофф їде до росії, щоб зустрітися з путіним

Спецпосланець Трампа, Стів Віткофф, зустрінеться з путіним для обговорення припинення вогню в Україні. Трамп погрожує новими санкціями проти росії, якщо прогресу не буде досягнуто.

Війна • 11 квітня, 06:29 • 5421 перегляди

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

Велика Британія та Норвегія нададуть 450 мільйонів фунтів стерлінгів на фінансування постачання в Україну дронів, радіолокаційних систем і протитанкових мін. Пакет допоможе профінансувати швидку доставку БПЛА.

Війна • 11 квітня, 00:24 • 33933 перегляди

Повернення до економічних основ: як світ реагує на митну "паузу" Трампа - CNN

Рішення Трампа призупинити підвищення мит позитивно сприйняли в Європі та Азії. Невизначеність зберігається, тримаючи світ у напруженні, але є надія на економічну розсудливість.

Новини Світу • 10 квітня, 12:17 • 9978 перегляди

Шмигаль заявив, що угода з США про копалини не може зашкодити цілям України щодо ЄС - Bloomberg

Україна відправляє робочу групу до США для переговорів щодо угоди про корисні копалини, прагнучи більших інвестицій. Шмигаль наголосив, що угода не зашкодить євроінтеграції.

Економіка • 10 квітня, 10:51 • 8729 перегляди

Теракт 9/11 "загартував" нового міністра фінансів Німеччини - Bloomberg

Ларс Клінґбайль, майбутній міністр фінансів Німеччини, був свідком теракту 9/11 під час стажування на Мангеттені. Цей досвід важливий для фінансування переозброєння армії Німеччини.

Новини Світу • 10 квітня, 09:36 • 11189 перегляди

Індія купить 26 французьких винищувачів Rafale за 7,4 млрд доларів: деталі угоди

Уряд Індії схвалив закупівлю 26 винищувачів морського базування Rafale у Франції. Угода передбачає також обслуговування 36 винищувачів, придбаних Індією у 2016 році.

Новини Світу • 9 квітня, 14:06 • 10275 перегляди

ЄС схвалив мита на товари США на €21 млрд через тарифи Трампа на метали

Євросоюз схвалив мита на товари з США у відповідь на американські тарифи на сталь і алюміній. Ці заходи посилять торговельну війну між ЄС і США, зачепивши експорт обох сторін.

Економіка • 9 квітня, 13:31 • 10396 перегляди

Експорт китайських авто в росію впав майже вдвічі: ЗМІ назвали причину

Китай скоротив експорт автомобілів до рф майже на 50% через очікування росіянами повернення іноземних брендів. Тепер головні напрямки експорту – Мексика та ОАЕ.

Економіка • 9 квітня, 12:49 • 10934 перегляди

Україна виділяє 113 млн грн на консультації для угоди з США про копалини

Кабмін виділив кошти на консультаційні послуги для підготовки проекту угоди з США про корисні копалини. Міністерства економіки та юстиції мають залучити консультантів до 15 квітня 2025 року.

Економіка • 9 квітня, 07:57 • 8108 перегляди

Goldman Sachs не виключає падіння ціни на нафту Brent нижче $40 за барель

Аналітики Goldman Sachs Group Inc. прогнозують падіння ціни на нафту Brent до трохи нижче 40 доларів за барель до кінця 2026 року. Це пов'язано з уповільненням зростання ВВП та відмовою від скорочення видобутку ОПЕК+.

Економіка • 8 квітня, 11:54 • 10105 перегляди

Делегація України планує відвідати США для переговорів щодо угоди про копалини наприкінці тижня - Bloomberg

Українська делегація відвідає США 11-12 квітня для переговорів щодо угоди про корисні копалини. Візит є продовженням онлайн-переговорів між Вашингтоном і Києвом.

Економіка • 8 квітня, 10:19 • 157678 перегляди

Прем'єр Канади: політика Трампа веде США до рецесії та самосаботажу

Марк Карні заявив, що тарифи Трампа шкодять економіці США та світу. Канада готова захистити себе, знижуючи торговельні бар'єри та налагоджуючи зв'язки з іншими країнами.

Економіка • 7 квітня, 18:33 • 10109 перегляди

В москві представники росії, Китаю та Ірану проведуть переговори щодо ядерної програми Тегерану

У москві відбудуться експертні переговори між росією, Китаєм та Іраном щодо ядерної програми Ірану. Тристороння зустріч обговорить аспекти, пов'язані з ядерною проблемою.

Новини Світу • 7 квітня, 14:40 • 11075 перегляди

Китай використовує рідкоземи як зброю в торговій війні з Трампом - Bloomberg

Китай посилює контроль за експортом рідкоземельних металів у відповідь на мита США, що може вплинути на світові поставки. Обмеження стосуються семи видів металів.

Економіка • 7 квітня, 11:29 • 10208 перегляди

Біткоїн обвалився після запровадження мит Трампа

Біткоїн впав на 8% через мита Трампа, втративши майже весь прибуток після виборів. Ethereum, XRP і Solana також зазнали значних втрат, а світові ринки обвалились.

Економіка • 7 квітня, 07:29 • 7414 перегляди

Європа та Канада вимагають від рф прийняти угоду щодо припинення вогню

Європейські союзники та Канада закликали росію терміново відповісти на пропозицію США щодо припинення вогню в Україні, яку Київ вже прийняв. Тиск має підштовхнути рф до деескалації.

Війна • 4 квітня, 23:33 • 7974 перегляди

Керівник "Енергоатому" про підготовку до опалювального сезону: наразі два енергоблоки в ремонті

Керівник "Енергоатому" Петро Котін повідомив, що два енергоблоки перебувають на ремонті, а сім інших працюють на повній потужності. Триває підготовка до наступного опалювального сезону.

Економіка • 4 квітня, 16:57 • 10175 перегляди

Каллас: надання Україні 2 млн снарядів цього року - пріоритет ЄС, сьогодні вдалося уточнити плани

Міністри оборони країн ЄС обговорили у Варшаві плани надання Україні 2 мільйонів артилерійських боєприпасів цього року. Це є пріоритетом та реальним завданням для європейських союзників.

Війна • 3 квітня, 12:50 • 10284 перегляди

Німеччина та Франція наполягають на більш агресивній відповіді на нові тарифи США – Bloomberg

Франція та Німеччина наполягають на агресивній відповіді ЄС на нові тарифи США, розглядаючи націлювання на американські технології та послуги для захисту інтересів Євросоюзу.

Економіка • 3 квітня, 12:25 • 9720 перегляди

США вводить 25% мито на імпорт пива та алюмінієвих банок - ЗМІ

Адміністрація Трампа вводить 25% мито на імпорт пива та порожні алюмінієві банки з 4 квітня. Це рішення торкнеться імпорту пива на $7,5 млрд, де лідирує Мексика.

Економіка • 2 квітня, 18:45 • 13580 перегляди

Запроваджені Трампом мита відкриють нову еру ризиків для світової економіки - Bloomberg

Трамп планує масштабні обмеження торгівлі, що може перевернути світову систему. Економісти попереджають про ризики рецесії та зростання інфляції через нові мита.

Економіка • 2 квітня, 15:22 • 21293 перегляди

Батьки зможуть контролювати спілкування своїх дітей у Roblox - Bloomberg

Roblox Corp оголосила про нові інструменти для батьківського контролю за спілкуванням дітей у грі. Батьки зможуть обирати безпечні ігри та обмежувати контакти їхніх дітей.

Новини Світу • 2 квітня, 12:49 • 11152 перегляди

Греція витратить мільярди євро на оборону впродовж 12 років: стали відомі суми

Уряд Греції планує витратити понад 20 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності країни до 2037 року. Ці інвестиції є відповіддю на російську агресію проти України.

Новини Світу • 2 квітня, 10:59 • 31924 перегляди

Суд ЄС відмовився зняти санкції з родини російського мільярдера геннадія тимченка - ЗМІ

Суд Євросоюзу відхилив позови російського мільярдера Геннадія Тимченка та його дружини щодо скасування санкцій. Подружжя намагалося зняти зобов'язання звітувати про активи в ЄС.

Новини Світу • 2 квітня, 09:36 • 12701 перегляди

Ціни на газ в Європі коливаються на тлі оцінки на ринку змін в постачанні та погоди

Європейські ціни на газ стабільні, близько 42 євро за мегават-годину, трейдери оцінюють зміни в постачанні та вплив прохолодної весни. Європа поповнює сховища після зими, потребуючи більше палива.

Економіка • 2 квітня, 09:00 • 13480 перегляди

Китай вимагає від США відмовитися від мит для переговорів

Ван Ї заявив, що США повинні скасувати мита на китайські товари, перш ніж обговорювати роль Пекіна у фентаніловій кризі. Китай готовий до рівноправних консультацій.

Новини Світу • 2 квітня, 06:58 • 5841 перегляди