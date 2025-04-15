Bloomberg L.P.

США та Іран проведуть переговори щодо ядерної програми в Римі 19 квітня. Минулого тижня сторони провели зустріч в Омані, оцінивши її як конструктивну.
Ціни на нафту зросли після скасування мит США та збільшення імпорту Китаєм. Побоювання щодо торговельної війни обмежують зростання, Goldman Sachs знизив прогнози цін на нафту.
Технологічні гіганти, зблизившись із Трампом, постраждали на тлі його торговельної війни. ЄС може ввести податок на доходи від реклами, а TikTok зіткнувся з проблемами в США через мита.
Китай збільшить мита на американські товари у відповідь на підвищення мит США на китайську продукцію. Рішення набуде чинності 12 квітня.
Спецпосланець Трампа, Стів Віткофф, зустрінеться з путіним для обговорення припинення вогню в Україні. Трамп погрожує новими санкціями проти росії, якщо прогресу не буде досягнуто.
Велика Британія та Норвегія нададуть 450 мільйонів фунтів стерлінгів на фінансування постачання в Україну дронів, радіолокаційних систем і протитанкових мін. Пакет допоможе профінансувати швидку доставку БПЛА.
Рішення Трампа призупинити підвищення мит позитивно сприйняли в Європі та Азії. Невизначеність зберігається, тримаючи світ у напруженні, але є надія на економічну розсудливість.
Україна відправляє робочу групу до США для переговорів щодо угоди про корисні копалини, прагнучи більших інвестицій. Шмигаль наголосив, що угода не зашкодить євроінтеграції.
Ларс Клінґбайль, майбутній міністр фінансів Німеччини, був свідком теракту 9/11 під час стажування на Мангеттені. Цей досвід важливий для фінансування переозброєння армії Німеччини.
Уряд Індії схвалив закупівлю 26 винищувачів морського базування Rafale у Франції. Угода передбачає також обслуговування 36 винищувачів, придбаних Індією у 2016 році.
Євросоюз схвалив мита на товари з США у відповідь на американські тарифи на сталь і алюміній. Ці заходи посилять торговельну війну між ЄС і США, зачепивши експорт обох сторін.
Китай скоротив експорт автомобілів до рф майже на 50% через очікування росіянами повернення іноземних брендів. Тепер головні напрямки експорту – Мексика та ОАЕ.
Кабмін виділив кошти на консультаційні послуги для підготовки проекту угоди з США про корисні копалини. Міністерства економіки та юстиції мають залучити консультантів до 15 квітня 2025 року.
Аналітики Goldman Sachs Group Inc. прогнозують падіння ціни на нафту Brent до трохи нижче 40 доларів за барель до кінця 2026 року. Це пов'язано з уповільненням зростання ВВП та відмовою від скорочення видобутку ОПЕК+.
Українська делегація відвідає США 11-12 квітня для переговорів щодо угоди про корисні копалини. Візит є продовженням онлайн-переговорів між Вашингтоном і Києвом.
Марк Карні заявив, що тарифи Трампа шкодять економіці США та світу. Канада готова захистити себе, знижуючи торговельні бар'єри та налагоджуючи зв'язки з іншими країнами.
У москві відбудуться експертні переговори між росією, Китаєм та Іраном щодо ядерної програми Ірану. Тристороння зустріч обговорить аспекти, пов'язані з ядерною проблемою.
Китай посилює контроль за експортом рідкоземельних металів у відповідь на мита США, що може вплинути на світові поставки. Обмеження стосуються семи видів металів.
Біткоїн впав на 8% через мита Трампа, втративши майже весь прибуток після виборів. Ethereum, XRP і Solana також зазнали значних втрат, а світові ринки обвалились.
Європейські союзники та Канада закликали росію терміново відповісти на пропозицію США щодо припинення вогню в Україні, яку Київ вже прийняв. Тиск має підштовхнути рф до деескалації.
Керівник "Енергоатому" Петро Котін повідомив, що два енергоблоки перебувають на ремонті, а сім інших працюють на повній потужності. Триває підготовка до наступного опалювального сезону.
Міністри оборони країн ЄС обговорили у Варшаві плани надання Україні 2 мільйонів артилерійських боєприпасів цього року. Це є пріоритетом та реальним завданням для європейських союзників.
Франція та Німеччина наполягають на агресивній відповіді ЄС на нові тарифи США, розглядаючи націлювання на американські технології та послуги для захисту інтересів Євросоюзу.
Адміністрація Трампа вводить 25% мито на імпорт пива та порожні алюмінієві банки з 4 квітня. Це рішення торкнеться імпорту пива на $7,5 млрд, де лідирує Мексика.
Трамп планує масштабні обмеження торгівлі, що може перевернути світову систему. Економісти попереджають про ризики рецесії та зростання інфляції через нові мита.
Roblox Corp оголосила про нові інструменти для батьківського контролю за спілкуванням дітей у грі. Батьки зможуть обирати безпечні ігри та обмежувати контакти їхніх дітей.
Уряд Греції планує витратити понад 20 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності країни до 2037 року. Ці інвестиції є відповіддю на російську агресію проти України.
Суд Євросоюзу відхилив позови російського мільярдера Геннадія Тимченка та його дружини щодо скасування санкцій. Подружжя намагалося зняти зобов'язання звітувати про активи в ЄС.
Європейські ціни на газ стабільні, близько 42 євро за мегават-годину, трейдери оцінюють зміни в постачанні та вплив прохолодної весни. Європа поповнює сховища після зими, потребуючи більше палива.
Ван Ї заявив, що США повинні скасувати мита на китайські товари, перш ніж обговорювати роль Пекіна у фентаніловій кризі. Китай готовий до рівноправних консультацій.