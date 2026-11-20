Світові ціни на нафту падають третій тиждень поспіль – Bloomberg пояснив, що відбувається на ринку
Київ • УНН
Brent втратила близько 20% у листопаді через відновлення поставок і великі запаси. Ринок ігнорує загрозу нових ударів по Ірану.
Світові ціни на нафту можуть завершити зниженням третій тиждень поспіль, попри загрозу нових американських ударів по Ірану. На ринку переважають очікування достатньої пропозиції сировини, які стримують подорожчання на тлі геополітичної напруженості. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
У п'ятницю, 20 листопада, американська нафта West Texas Intermediate (WTI) торгувалася поблизу 83 доларів за барель, тоді як еталонна Brent коштувала близько 92 доларів.
За даними агентства, протягом листопада Brent втратила приблизно 20% вартості. Основними причинами стали відновлення постачання нафти з Близького Сходу та відсутність нових масштабних ударів США по Ірану.
Удари українських дронів скоротили переробку нафти в рф на 45% за два тижні - Reuters19.11.26, 02:20 • 6100 переглядiв
Президент США Дональд Трамп заявив, що не поспішає ухвалювати рішення щодо подальших дій проти Тегерана. Водночас міністр енергетики Кріс Райт повідомив про рекордні обсяги транспортування нафти через Ормузьку протоку.
Чому нафта дешевшає попри загрозу війни
Аналітики зазначають, що навіть загострення ситуації на Близькому Сході поки не здатне перекрити вплив значних обсягів пропозиції.
Зокрема, Ірак продає нафту зі суттєвими знижками, що додатково тисне на світові котирування.
Тим часом США, Китай і росія за підсумками зустрічі в Шеньчжені заявили про намір збільшувати виробництво та постачання нафтопродуктів, хоча конкретних механізмів не назвали.
Станом на ранок п'ятниці січневі ф'ючерси WTI зросли на 0,8% – до 83,08 долара за барель. Brent напередодні завершила торги на рівні 91,98 долара.
Візит путіна до Китаю обернувся обвалом російських акцій – фондовий ринок втратив сотні мільярдів рублів20.11.26, 00:15 • 16507 переглядiв