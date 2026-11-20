Мировые цены на нефть падают третью неделю подряд — Bloomberg объяснил, что происходит на рынке
Киев • УНН
Brent потеряла около 20% в ноябре из-за восстановления поставок и больших запасов. Рынок игнорирует угрозу новых ударов по Ирану.
Мировые цены на нефть могут завершить снижением третью неделю подряд, несмотря на угрозу новых американских ударов по Ирану. На рынке преобладают ожидания достаточного предложения сырья, которые сдерживают рост цен на фоне геополитической напряжённости. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
В пятницу, 20 ноября, американская нефть West Texas Intermediate (WTI) торговалась вблизи 83 долларов за баррель, тогда как эталонная Brent стоила около 92 долларов.
По данным агентства, в течение ноября Brent потеряла примерно 20% стоимости. Основными причинами стали восстановление поставок нефти с Ближнего Востока и отсутствие новых масштабных ударов США по Ирану.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не спешит принимать решение о дальнейших действиях против Тегерана. В то же время министр энергетики Крис Райт сообщил о рекордных объёмах транспортировки нефти через Ормузский пролив.
Почему нефть дешевеет несмотря на угрозу войны
Аналитики отмечают, что даже обострение ситуации на Ближнем Востоке пока не способно перекрыть влияние значительных объёмов предложения.
В частности, Ирак продаёт нефть со значительными скидками, что дополнительно давит на мировые котировки.
Тем временем США, Китай и россия по итогам встречи в Шэньчжэне заявили о намерении наращивать производство и поставки нефтепродуктов, хотя конкретных механизмов не назвали.
По состоянию на утро пятницы январские фьючерсы WTI выросли на 0,8% — до 83,08 доллара за баррель. Brent накануне завершила торги на уровне 91,98 доллара.
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