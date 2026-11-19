Атаки украинских беспилотников сократили совокупные объемы переработки сырой нефти российскими НПЗ на 45% с конца октября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на «два отраслевых источника», информирует УНН.

Детали

Отмечается, что россия уже сталкивается с дефицитом топлива в некоторых регионах и ограниченными экспортными мощностями из-за разрушительных украинских ударов. Атаки уже нарушили или остановили работу 15 из 35 основных российских нефтеперерабатывающих заводов по сравнению с 9 в середине прошлой недели.

После почти ежедневных ударов беспилотников в течение последних 20 дней объемы переработки сырой нефти на российских нефтеперерабатывающих заводах упали примерно до 400 000 тонн в день, или около 3 миллионов баррелей в день, с более чем 700 000 тонн в день на конец октября - говорится в статье.

В то же время указывается, что, несмотря на резкое снижение на отдельных заводах рф, средние общие объемы переработки в ноябре держатся на уровне более 500 000 тонн в сутки. Это лишь на 5–10% ниже показателей сентября и октября.

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