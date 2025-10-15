По меньшей мере 14 человек погибли в результате обвала шахты золотого рудника на юге Венесуэлы. Трагедия произошла из-за сильных
ливней в течение нескольких дней.
Инспектора Львовской таможни задержали за вымогательство 15 000 долларов США за беспрепятственный ввоз ювелирных изделий брендов
Cartier, Van Cleef и Hermes без уплаты пошлин. Ему сообщено о подозрении и отстранен от должности.
Во вторник, 14 октября, цены на золото поднялись до нового рекордного уровня выше 4100 долларов за унцию. Это произошло из-за
возобновления напряженности между США и Китаем, что спровоцировало ажиотаж на безопасные активы.