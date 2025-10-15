$41.750.14
Эксклюзив
18:12 • 80 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 17038 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 33214 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 26932 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 27311 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 24395 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 18860 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 17894 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 34804 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 34814 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
Теги
Авторы
Новости по теме
На юге Венесуэлы затоплены шахты, погибли по меньшей мере 14 человекVideo

По меньшей мере 14 человек погибли в результате обвала шахты золотого рудника на юге Венесуэлы. Трагедия произошла из-за сильных ливней в течение нескольких дней.

Новости Мира • 12:32 • 1906 просмотра
Cartier, Van Cleef и Hermes без пошлин: львовского таможенника задержали за схему "откатов" при ввозе ювелирных изделийPhoto

Инспектора Львовской таможни задержали за вымогательство 15 000 долларов США за беспрепятственный ввоз ювелирных изделий брендов Cartier, Van Cleef и Hermes без уплаты пошлин. Ему сообщено о подозрении и отстранен от должности.

Криминал и ЧП • 14 октября, 08:55 • 2772 просмотра
Цены на золото и серебро подскочили вверх: новый рекорд зафиксирован 14 октября

Во вторник, 14 октября, цены на золото поднялись до нового рекордного уровня выше 4100 долларов за унцию. Это произошло из-за возобновления напряженности между США и Китаем, что спровоцировало ажиотаж на безопасные активы.

Экономика • 14 октября, 06:48 • 18999 просмотра