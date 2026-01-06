Мировые рынки достигли новых максимумов на фоне технологического бума и событий в Венесуэле - Bloomberg

Азиатские фондовые рынки открылись во вторник, 6 января 2026 года, уверенным ростом, подхватив эстафету глобального ралли. Инвесторы игнорируют геополитическую напряженность, сосредотачиваясь на покупке акций технологических гигантов, что привело индекс MSCI для мировых акций к очередному историческому пику. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Американские индексы продемонстрировали солидный рост: S&P 500 прибавил 0,6%, а Nasdaq 100 вырос на 0,8%. Лидерами рынка стали компании с мегакапитализацией, в частности Amazon и Tesla. Оптимизм подкрепляется ожиданиями смягчения политики ФРС после отчета о значительном сокращении производственной активности в США в декабре.

Оптимизм в отношении акций остается неизменным. Руководство рынка должно полностью отвлекаться от Венесуэлы, если не произойдут каскадные геополитические события

Захват Николаса Мадуро американскими войсками вызвал бурную реакцию на сырьевых и долговых рынках. Цена на нефть марки Brent выросла на 1,7% до $61,76 за баррель после заявления Дональда Трампа о планах возрождения венесуэльской промышленности под контролем США.

Особый ажиотаж наблюдается вокруг дефолтных облигаций государственной компании PDVSA. Их стоимость подскочила до 23–33 центов за доллар, поскольку инвесторы рассчитывают на быструю смену режима и реструктуризацию долгов.

Неопределенность в Латинской Америке подтолкнула вверх защитные активы. Золото преодолело отметку $4400 за унцию, прибавив более 2%, а серебро взлетело на 5%.

Сочетание погони за импульсом и отскоков отражает более конструктивный тон, чем в большей части 2025 года, при этом настроения и позиционирование становятся решительно менее медвежьими. Этот оптимизм четко проявляется в активности опционов, где доминируют структуры роста