Эксклюзив
5 января, 19:29
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
Мировые рынки достигли новых максимумов на фоне технологического бума и событий в Венесуэле - Bloomberg

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Азиатские фондовые рынки открылись ростом, индекс MSCI для мировых акций достиг исторического пика. Это произошло на фоне захвата Николаса Мадуро американскими войсками и роста цен на нефть и дефолтные облигации PDVSA.

Мировые рынки достигли новых максимумов на фоне технологического бума и событий в Венесуэле - Bloomberg
Фото: Bloomberg

Азиатские фондовые рынки открылись во вторник, 6 января 2026 года, уверенным ростом, подхватив эстафету глобального ралли. Инвесторы игнорируют геополитическую напряженность, сосредотачиваясь на покупке акций технологических гигантов, что привело индекс MSCI для мировых акций к очередному историческому пику. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Американские индексы продемонстрировали солидный рост: S&P 500 прибавил 0,6%, а Nasdaq 100 вырос на 0,8%. Лидерами рынка стали компании с мегакапитализацией, в частности Amazon и Tesla. Оптимизм подкрепляется ожиданиями смягчения политики ФРС после отчета о значительном сокращении производственной активности в США в декабре.

Компания Трампа запускает собственную криптовалюту для поощрения акционеров31.12.25, 18:27 • 10994 просмотра

Оптимизм в отношении акций остается неизменным. Руководство рынка должно полностью отвлекаться от Венесуэлы, если не произойдут каскадные геополитические события

– прокомментировал Адриан Хелферт, главный инвестиционный директор Westwood.

Венесуэльский фактор: нефть и облигации

Захват Николаса Мадуро американскими войсками вызвал бурную реакцию на сырьевых и долговых рынках. Цена на нефть марки Brent выросла на 1,7% до $61,76 за баррель после заявления Дональда Трампа о планах возрождения венесуэльской промышленности под контролем США.

Рекордно прибыльный год для богачей: топ-10 миллиардеров мира увеличили капитал на 729 млрд долларов за год – список25.12.25, 17:13 • 4890 просмотров

Особый ажиотаж наблюдается вокруг дефолтных облигаций государственной компании PDVSA. Их стоимость подскочила до 23–33 центов за доллар, поскольку инвесторы рассчитывают на быструю смену режима и реструктуризацию долгов.

Драгоценные металлы и макроэкономика

Неопределенность в Латинской Америке подтолкнула вверх защитные активы. Золото преодолело отметку $4400 за унцию, прибавив более 2%, а серебро взлетело на 5%.

Сочетание погони за импульсом и отскоков отражает более конструктивный тон, чем в большей части 2025 года, при этом настроения и позиционирование становятся решительно менее медвежьими. Этот оптимизм четко проявляется в активности опционов, где доминируют структуры роста

– отметил Крис Мерфи из Susquehanna International Group. 

Meta Цукерберга покупает ИИ-стартап Manus, "о котором все говорили" - СМИ30.12.25, 12:15 • 3265 просмотров

Степан Гафтко

