Президент Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного экономического положения в Венесуэле сроком на 60 дней. Это позволит принять меры для стабилизации экономики и поддержки социального сектора.
Сегодня отмечают 315-ю годовщину первой украинской Конституции Пилипа Орлика. Оригинал документа находится в российском архиве.
Папа Франциск признал чудо блаженной Марии Кармен Рендилес, открывая путь к ее канонизации. Она чудесно исцелила женщину от гидроцефалии, что стало основанием для признания чуда.
Дональд Трамп заявил о желании видеть, как российский диктатор "заключит сделку". В худшем случае он готов ввести дополнительные пошлины на российскую нефть, но делать этого не хочет.
2 апреля в США вступают в силу новые пошлины, инициированные Трампом, которые могут привести к глобальной торговой войне. Пошлины в 15% коснутся стран с наибольшим торговым дефицитом.
Нефть дорожает третью неделю подряд из-за давления США на Венесуэлу и Иран. Инвесторы опасаются, что торговая война может сдержать спрос, но запасы нефти в США упали.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко ответил госсекретарю США Марко Рубио из-за его предупреждения о последствиях агрессии против Гайаны. Территориальный спор между странами продолжается с XIX века.
Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлины на все импортные автомобили в США со 2 апреля. Решение вызвало обеспокоенность в ЕС, который оценивает последствия.
Загрузка нефти в портах Венесуэлы замедлилась после введения США пошлин на торговлю со странами, покупающими нефть. Chevron сокращает свой флот, что приводит к задержкам загрузки.
Президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на импорт венесуэльской нефти, что может затронуть Китай и Индию. Каракас назвал это актом агрессии, но США готовы к переговорам.
Администрация Трампа отменит временный законный статус для 530 тысяч мигрантов. Этот шаг прекращает программу "пароля", позволявшую им въезжать в США при Байдене.
Администрация Трампа заключила соглашение с Сальвадором о размещении 300 членов венесуэльской банды в тюрьме. Вашингтон заплатит 6 миллионов долларов за год содержания задержанных.
Администрация Трампа рассматривает возможность расширения списка стран, гражданам которых будет запрещен въезд в США. В список вошли как страны из красной, так и из оранжевой зоны.
США усилили санкции против нефтяной отрасли Ирана и ограничили оплату энергоносителей из рф. Brent поднялась выше 70 долларов за баррель, WTI стоит около 67 долларов.
Администрация Трампа опубликовала список из 50 достижений президента за первые 50 дней его второго срока. Среди них борьба с нелегальной миграцией, возвращение производства в США и "мирные переговоры" между Украиной и россией.
Администрация Трампа отменили лицензию Chevron на деятельность в Венесуэле из-за отсутствия прогресса в реформах. Компания должна прекратить экспорт нефти и все операции до 3 апреля.
Цены на нефть Brent и WTI снижаются из-за экономической неопределенности и новых тарифных угроз США. ОПЕК+ рассматривает возможность изменения объемов добычи на фоне отмены лицензии Chevron в Венесуэле.
Дональд Трамп аннулирует лицензию Chevron на экспорт нефти из Венесуэлы с 1 марта. Решение связано с невыполнением Венесуэлой демократических условий и договоренностей по депортации.
Администрация Трампа временно заморозила рассмотрение иммиграционных заявок от мигрантов из Украины и Латинской Америки. Решение связано с проверкой потенциальных случаев мошенничества и вопросами безопасности.
В Гданьском заливе обнаружена партия кокаина стоимостью 15 миллионов долларов. Задержаны 7 местных жителей, которые пытались переправить около 100 кг наркотиков из Южной Америки.
После переговоров с США Венесуэла согласилась принять обратно своих граждан без документов. Среди депортированных могут быть лица, связанные с криминальными группировками.
В штате Табаско автобус с 48 пассажирами столкнулся с грузовиком, в результате чего погиб 41 человек. После столкновения автобус охватило пламя, на данный момент идентифицировано 18 тел.
Министр иностранных дел Израиля объявил о выходе страны из Совета ООН по правам человека из-за дискриминации. По его словам, более 20% всех резолюций Совета были направлены против Израиля.
Госсекретарь США Марко Рубио предупредил Панаму о неприемлемости китайского контроля над Панамским каналом. США угрожают принять меры, если ситуация не изменится немедленно.
Трамп заявил о договоренности с Венесуэлой по приему депортированных граждан и предоставлению транспорта. Соглашение достигнуто после встречи спецпредставителя США с Мадуро, несмотря на непризнание его президентства.
Администрация Трампа готовится прекратить программу Байдена, которая позволила 530 000 мигрантов легально прибыть в США. Планируется отмена «пароля» для граждан Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы.
Администрация Трампа отменила статус временной защиты для более 600 тысяч венесуэльцев в США. Это произошло несмотря на то, что Байден продлил этот статус на 18 месяцев из-за гуманитарного кризиса в Венесуэле.
Министерство внутренней безопасности США издало распоряжение о приостановлении программ временного въезда иммигрантов. Решение затронет украинцев, кубинцев, венесуэльцев и других, которые имели возможность въезда по спонсорской поддержке.
МИД рф готов восстанавливать отношения с Грузией, но только при условии готовности Тбилиси. Москва обвиняет США и ЕС во вмешательстве во внутренние дела Грузии и давлении на страну.
Нефть Brent и WTI подешевела на 0,5-0,6% после заявлений Трампа о чрезвычайном положении в энергетике и планах по увеличению добычи. Инвесторы также обеспокоены возможным введением пошлин на импорт из Канады и Мексики.