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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28942 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дональд Трамп заявил о желании видеть, как российский диктатор "заключит сделку". В худшем случае он готов ввести дополнительные пошлины на российскую нефть, но делать этого не хочет.

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2 апреля в США вступают в силу новые пошлины, инициированные Трампом, которые могут привести к глобальной торговой войне. Пошлины в 15% коснутся стран с наибольшим торговым дефицитом.

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Нефть дорожает третью неделю на фоне давления на Венесуэлу и Иран

Нефть дорожает третью неделю подряд из-за давления США на Венесуэлу и Иран. Инвесторы опасаются, что торговая война может сдержать спрос, но запасы нефти в США упали.

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Мадуро назвал госсекретаря США "идиотом"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко ответил госсекретарю США Марко Рубио из-за его предупреждения о последствиях агрессии против Гайаны. Территориальный спор между странами продолжается с XIX века.

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Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлины на все импортные автомобили в США со 2 апреля. Решение вызвало обеспокоенность в ЕС, который оценивает последствия.

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Экспорт нефти из Венесуэлы замедлился из-за пошлин США и прекращения лицензии Chevron

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Трамп пообещал высокие пошлины на покупающие венесуэльскую нефть страны: может ударить по Китаю и Индии

Президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на импорт венесуэльской нефти, что может затронуть Китай и Индию. Каракас назвал это актом агрессии, но США готовы к переговорам.

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"Победы не прекращаются": Белый дом обнародовал 50 достижений Трампа за первые 50 дней его президентства

Администрация Трампа опубликовала список из 50 достижений президента за первые 50 дней его второго срока. Среди них борьба с нелегальной миграцией, возвращение производства в США и "мирные переговоры" между Украиной и россией.

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Администрация Трампа отменили лицензию Chevron на деятельность в Венесуэле из-за отсутствия прогресса в реформах. Компания должна прекратить экспорт нефти и все операции до 3 апреля.

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Цены на нефть упали: в чем проблема

Цены на нефть Brent и WTI снижаются из-за экономической неопределенности и новых тарифных угроз США. ОПЕК+ рассматривает возможность изменения объемов добычи на фоне отмены лицензии Chevron в Венесуэле.

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Трамп отменил принятое при Байдене разрешение на экспорт нефти из Венесуэлы

Дональд Трамп аннулирует лицензию Chevron на экспорт нефти из Венесуэлы с 1 марта. Решение связано с невыполнением Венесуэлой демократических условий и договоренностей по депортации.

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Возле польского Гданьска из моря выловили груз кокаина на 15 млн долларов

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Венесуэла отправила самолеты за своими гражданами из США: что известно о сделке

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На юге Мексики произошло ДТП: более 40 погибших

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Чиновники Трампа приостанавливают программы приема иммигрантов, в том числе украинцев - NYT

Министерство внутренней безопасности США издало распоряжение о приостановлении программ временного въезда иммигрантов. Решение затронет украинцев, кубинцев, венесуэльцев и других, которые имели возможность въезда по спонсорской поддержке.

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В рф заявили о готовности нормализовать отношения с Грузией

МИД рф готов восстанавливать отношения с Грузией, но только при условии готовности Тбилиси. Москва обвиняет США и ЕС во вмешательстве во внутренние дела Грузии и давлении на страну.

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Нефть продолжает дешеветь: инвесторы наблюдают за политикой "Трампа 2.0"

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