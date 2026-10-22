ГУР разоблачило российскую операцию "телемост" в отношении оккупированных Олешек

россия подготовила международную провокацию с целью скрыть военные преступления в оккупированных Олешках — операция "Телемост". Об этом 22 октября сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишет УНН.

Государство-агрессор россия подготовило и реализует очередную информационную операцию с целью скрыть совершённые ею военные преступления, в частности во временно оккупированных Олешках в Херсонской области, а также дискредитировать Силы обороны Украины, чтобы ослабить поддержку нашего государства со стороны иностранных партнёров - указали в ГУР.

По данным разведки, "в рамках этой операции москва организовала так называемый "международный телемост", который планируют начать 22 октября 2026 года в 15:00. Тема российского мероприятия — "Преступления СОУ против гражданского населения Запорожской области". "Телемост" будет проходить в форме группового видеозвонка в приложении Zoom".

"По плану россиян, участие в их пропагандистском мероприятии якобы должны принять представители 80 стран. Целевой аудиторией "телемоста" россияне определили дипломатический корпус стран ООН, ОБСЕ, БРИКС и СНГ, а также представителей международных гуманитарных организаций. Во время "телемоста" должен быть обеспечен синхронный перевод на английский, испанский и французский языки", — отметили в ГУР.

Основным докладчиком москва, как сообщается, "назначила подсанкционного коллаборанта родиона мирошника". "Также планируются выступления гауляйтера временно оккупированных территорий Запорожской области е.балицкого, так называемого "главы" российской оккупационной администрации в Энергодаре м.пухова и других. Предусматриваются также срежиссированные включения фиктивных "свидетелей и жертв преступлений ВСУ"", — указали в ГУР.

Как отмечается, среди участников мероприятия — пропагандисты из "russia today", представители российских посольств, а также подконтрольных спецслужбам государства-агрессора "русских домов" и филиалов "россотрудничества" в ряде стран, среди которых: Замбия, Кувейт, Узбекистан, Нигерия, Болгария, Венесуэла, Монголия, Малайзия.

Поводом для информационной операции кремля стала необходимость отвлечь внимание от военных преступлений россии, в частности от катастрофической гуманитарной ситуации в Олешках Херсонской области, вызванной российскими оккупантами. Ещё одна причина — усиление поддержки Украины со стороны европейских партнёров, в частности утверждение Советом ЕС кредита на 90 миллиардов евро и создание альянса ЕС—Украина в сфере БПЛА. Путём кампании по дискредитации Вооружённых сил Украины и правительств государств Европейского Союза преступный путинский режим надеется ослабить внешнюю поддержку Украины — пояснили в ГУР.

рф готовит информационные спецоперации о ситуации в оккупированных Олешках — чего ожидать в октябре — ноябре