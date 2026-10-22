ГУР разоблачило российскую операцию "телемост" в отношении оккупированных Олешек

$45.030.0550.560.03
ukenru
07:17 • 1170 просмотра
"Дизельная" сделка Трампа и путина сорвала мирный прогресс - президент Чехии Павел
05:36 • 5234 просмотра
рф вновь атаковала энергетику - где есть перебои с электричеством
04:39 • 21597 просмотра
Ночные обстрелы Украины унесли жизни по меньшей мере 6 человек, десятки пострадали — последствия атак по регионамPhotoVideo
04:16 • 25013 просмотра
В Киеве после ночной атаки десятки пострадавших, повреждены машины скорой помощи, ограничено движение метро и наземного транспорта
03:38 • 22152 просмотра
В Украине могут использовать новую австрийскую систему защиты от FPV-дронов, которая уже прошла испытанияPhoto
02:38 • 22882 просмотра
Рои беспилотников атаковали регионы России, в частности Подмосковье — в Липецке и Туле прогремели взрывыVideo
01:55 • 20915 просмотра
Трамп перед журналистами открестился от ограничений Starlink в Украине и заявил, что не будет ужесточать санкции против РФVideo
22 октября, 01:17 • 16605 просмотра
Клинтон назвала Трампа "марионеткой путина" и предположила, что Кремль располагает на него компроматом по делу ЭпштейнаVideo
22 октября, 00:17 • 18224 просмотра
Для перехвата украинских дронов Россия уже поднимает даже редкие истребители МиГ-35 — всего их 6
21 октября, 23:17 • 17429 просмотра
ВСУ остановили наступление россиян в Донецкой области и вынудили их отступать — военные аналитики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1м/с
100%
758мм
Популярные новости
Кремль предупредил Германию о новых диверсиях после попытки взорвать украинский самолёт в Лейпциге — WSJ21 октября, 21:38 • 19243 просмотра
Натали Портман в третий раз стала мамой — актриса родила ребёнка от нового возлюбленного21 октября, 22:05 • 20123 просмотра
Майкл Дуглас раскрыл тайные романы и причину конфликта с Джулией Робертс21 октября, 23:06 • 21675 просмотра
Ким Кардашьян исполнилось 46 лет: как звезда реалити-шоу построила миллиардный бизнес22 октября, 00:05 • 20519 просмотра
Известная певица Charli XCX внезапно отменила концерт из-за проблем со здоровьем03:05 • 14182 просмотра
публикации
Автогаз в Украине дорожает: какова причина и чего ждать водителям дальше
Эксклюзив
21 октября, 18:45 • 35930 просмотра
От 120 до почти 200 тысяч гривен: где и когда украинцы смогут приобрести iPhone Duo
Эксклюзив
21 октября, 16:45 • 39981 просмотра
ЕС планирует потратить более €200 млрд в 2027 году: куда пойдут деньги и сколько предусмотрят для Украины21 октября, 13:45 • 46153 просмотра
российские НПЗ под ударом украинских дронов: как усилить кризу в нефтепереработке врагаPhoto
Эксклюзив
21 октября, 05:35 • 77371 просмотра
Новый путь к миру — что Зеленский привезёт Украине с переговоров в Осло20 октября, 19:30 • 87675 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Стив Уиткофф
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Европа
Польша
Реклама
УНН Lite
Знаменитая лондонская Оксфорд-стрит закрывается для автомобилей07:02 • 1552 просмотра
Известная певица Charli XCX внезапно отменила концерт из-за проблем со здоровьем03:05 • 14402 просмотра
Том Круз получит одну из самых престижных наград Голливуда за вклад в кинематограф02:06 • 13245 просмотра
Маск может разбогатеть ещё на 110 миллиардов долларов благодаря слиянию Tesla и SpaceX — Bloomberg22 октября, 01:06 • 13328 просмотра
Ким Кардашьян исполнилось 46 лет: как звезда реалити-шоу построила миллиардный бизнес22 октября, 00:05 • 20741 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Шахед-136
P-800 Oniks

ГУР разоблачило российскую операцию "телемост" в отношении оккупированных Олешек

Киев • УНН

 • 1882 просмотра

Россия готовит Zoom-телемост с участием представителей 80 стран, чтобы отвлечь внимание от преступлений в Олешках.

ГУР разоблачило российскую операцию "телемост" в отношении оккупированных Олешек

россия подготовила международную провокацию с целью скрыть военные преступления в оккупированных Олешках — операция "Телемост". Об этом 22 октября сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишет УНН.

Государство-агрессор россия подготовило и реализует очередную информационную операцию с целью скрыть совершённые ею военные преступления, в частности во временно оккупированных Олешках в Херсонской области, а также дискредитировать Силы обороны Украины, чтобы ослабить поддержку нашего государства со стороны иностранных партнёров

- указали в ГУР.

По данным разведки, "в рамках этой операции москва организовала так называемый "международный телемост", который планируют начать 22 октября 2026 года в 15:00. Тема российского мероприятия — "Преступления СОУ против гражданского населения Запорожской области". "Телемост" будет проходить в форме группового видеозвонка в приложении Zoom".

"По плану россиян, участие в их пропагандистском мероприятии якобы должны принять представители 80 стран. Целевой аудиторией "телемоста" россияне определили дипломатический корпус стран ООН, ОБСЕ, БРИКС и СНГ, а также представителей международных гуманитарных организаций. Во время "телемоста" должен быть обеспечен синхронный перевод на английский, испанский и французский языки", — отметили в ГУР.

Основным докладчиком москва, как сообщается, "назначила подсанкционного коллаборанта родиона мирошника". "Также планируются выступления гауляйтера временно оккупированных территорий Запорожской области е.балицкого, так называемого "главы" российской оккупационной администрации в Энергодаре м.пухова и других. Предусматриваются также срежиссированные включения фиктивных "свидетелей и жертв преступлений ВСУ"", — указали в ГУР.

Как отмечается, среди участников мероприятия — пропагандисты из "russia today", представители российских посольств, а также подконтрольных спецслужбам государства-агрессора "русских домов" и филиалов "россотрудничества" в ряде стран, среди которых: Замбия, Кувейт, Узбекистан, Нигерия, Болгария, Венесуэла, Монголия, Малайзия.

Поводом для информационной операции кремля стала необходимость отвлечь внимание от военных преступлений россии, в частности от катастрофической гуманитарной ситуации в Олешках Херсонской области, вызванной российскими оккупантами. Ещё одна причина — усиление поддержки Украины со стороны европейских партнёров, в частности утверждение Советом ЕС кредита на 90 миллиардов евро и создание альянса ЕС—Украина в сфере БПЛА. Путём кампании по дискредитации Вооружённых сил Украины и правительств государств Европейского Союза преступный путинский режим надеется ослабить внешнюю поддержку Украины

— пояснили в ГУР.

рф готовит информационные спецоперации о ситуации в оккупированных Олешках — чего ожидать в октябре — ноябре07.10.26, 15:13 • 4196 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
Монголия
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
БРИКС
Запорожская область
Малайзия
Главное управление разведки Украины
Организация Объединенных Наций
Венесуэла
Олешки
Замбия
Нигерия
Узбекистан
Европейский Союз
Херсонская область
Болгария
Кувейт