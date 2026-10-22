ГУР разоблачило российскую операцию "телемост" в отношении оккупированных Олешек
Киев • УНН
Россия готовит Zoom-телемост с участием представителей 80 стран, чтобы отвлечь внимание от преступлений в Олешках.
россия подготовила международную провокацию с целью скрыть военные преступления в оккупированных Олешках — операция "Телемост". Об этом 22 октября сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишет УНН.
Государство-агрессор россия подготовило и реализует очередную информационную операцию с целью скрыть совершённые ею военные преступления, в частности во временно оккупированных Олешках в Херсонской области, а также дискредитировать Силы обороны Украины, чтобы ослабить поддержку нашего государства со стороны иностранных партнёров
По данным разведки, "в рамках этой операции москва организовала так называемый "международный телемост", который планируют начать 22 октября 2026 года в 15:00. Тема российского мероприятия — "Преступления СОУ против гражданского населения Запорожской области". "Телемост" будет проходить в форме группового видеозвонка в приложении Zoom".
"По плану россиян, участие в их пропагандистском мероприятии якобы должны принять представители 80 стран. Целевой аудиторией "телемоста" россияне определили дипломатический корпус стран ООН, ОБСЕ, БРИКС и СНГ, а также представителей международных гуманитарных организаций. Во время "телемоста" должен быть обеспечен синхронный перевод на английский, испанский и французский языки", — отметили в ГУР.
Основным докладчиком москва, как сообщается, "назначила подсанкционного коллаборанта родиона мирошника". "Также планируются выступления гауляйтера временно оккупированных территорий Запорожской области е.балицкого, так называемого "главы" российской оккупационной администрации в Энергодаре м.пухова и других. Предусматриваются также срежиссированные включения фиктивных "свидетелей и жертв преступлений ВСУ"", — указали в ГУР.
Как отмечается, среди участников мероприятия — пропагандисты из "russia today", представители российских посольств, а также подконтрольных спецслужбам государства-агрессора "русских домов" и филиалов "россотрудничества" в ряде стран, среди которых: Замбия, Кувейт, Узбекистан, Нигерия, Болгария, Венесуэла, Монголия, Малайзия.
Поводом для информационной операции кремля стала необходимость отвлечь внимание от военных преступлений россии, в частности от катастрофической гуманитарной ситуации в Олешках Херсонской области, вызванной российскими оккупантами. Ещё одна причина — усиление поддержки Украины со стороны европейских партнёров, в частности утверждение Советом ЕС кредита на 90 миллиардов евро и создание альянса ЕС—Украина в сфере БПЛА. Путём кампании по дискредитации Вооружённых сил Украины и правительств государств Европейского Союза преступный путинский режим надеется ослабить внешнюю поддержку Украины
рф готовит информационные спецоперации о ситуации в оккупированных Олешках — чего ожидать в октябре — ноябре07.10.26, 15:13 • 4196 просмотров