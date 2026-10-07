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рф готовит информационные спецоперации о ситуации в оккупированных Олешках — чего ожидать в октябре — ноябре

Киев • УНН

 • 940 просмотра

Россия готовит постановочные интервью жителей Олешек для дискредитации Украины и обвинений в обстрелах города. СБУ призывает не распространять фейки.

рф готовит информационные спецоперации о ситуации в оккупированных Олешках — чего ожидать в октябре — ноябре
Фото: mipl.org.ua

Служба безопасности Украины предупреждает, что российская федерация активизировала подготовку ряда информационно-психологических спецопераций относительно ситуации во временно оккупированном городе Олешки Херсонской области. Такие данные СБУ выявила в ходе своей контрразведывательной деятельности, передает УНН со ссылкой на СБУ. 

Детали

По оперативной информации, военнослужащие одного из подразделений оккупантов получили приказ подготовить серию "компрометирующих" интервью с участием жителей временно захваченного города.   

Россия заблокировала эвакуацию гражданских из оккупированных Олешек и отвергла предложения Украины — Лубинец03.10.26, 07:05 • 48371 просмотр

На этих роликах, согласно замыслу противника, местные жители обязательно должны:

▪️ обвинить Силы обороны Украины в постоянных обстрелах и блокаде города; 

▪️ дискредитировать решения военно-политического руководства нашего государства;

▪️ выразить положительное отношение и благодарность военнослужащим страны-агрессора. 

По данным СБУ, реализация вражеской ИПСО запланирована на октябрь — начало ноября этого года.  

Пешком, на велосипедах и мопедах — Лубинец показал, как десятки людей пытаются выехать из Олешек03.10.26, 16:05 • 17570 просмотров

В Службе безопасности добавили, что агрессор не имеет успехов на поле боя, поэтому любым способом пытается подорвать психоэмоциональное состояние украинцев и дестабилизировать ситуацию внутри нашего государства.

В связи с этим представителей украинских СМИ и граждан призвали: 

▪️ критически относиться к появлению подобной "сенсационной" информации;

▪️ не доверять публикациям вражеских или пророссийских телеграм-каналов;

▪️ не распространять непроверенные данные;

▪️ использовать информацию исключительно из официальных источников. 

Украинские военные с помощью беспилотников доставили в оккупированные Олешки еду и медикаменты04.10.26, 11:02 • 6516 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Служба безопасности Украины
Олешки
Херсонская область
Украина