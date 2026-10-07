рф готовит информационные спецоперации о ситуации в оккупированных Олешках — чего ожидать в октябре — ноябре
Киев • УНН
Россия готовит постановочные интервью жителей Олешек для дискредитации Украины и обвинений в обстрелах города. СБУ призывает не распространять фейки.
Служба безопасности Украины предупреждает, что российская федерация активизировала подготовку ряда информационно-психологических спецопераций относительно ситуации во временно оккупированном городе Олешки Херсонской области. Такие данные СБУ выявила в ходе своей контрразведывательной деятельности, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
По оперативной информации, военнослужащие одного из подразделений оккупантов получили приказ подготовить серию "компрометирующих" интервью с участием жителей временно захваченного города.
Россия заблокировала эвакуацию гражданских из оккупированных Олешек и отвергла предложения Украины — Лубинец03.10.26, 07:05 • 48371 просмотр
На этих роликах, согласно замыслу противника, местные жители обязательно должны:
▪️ обвинить Силы обороны Украины в постоянных обстрелах и блокаде города;
▪️ дискредитировать решения военно-политического руководства нашего государства;
▪️ выразить положительное отношение и благодарность военнослужащим страны-агрессора.
По данным СБУ, реализация вражеской ИПСО запланирована на октябрь — начало ноября этого года.
Пешком, на велосипедах и мопедах — Лубинец показал, как десятки людей пытаются выехать из Олешек03.10.26, 16:05 • 17570 просмотров
В Службе безопасности добавили, что агрессор не имеет успехов на поле боя, поэтому любым способом пытается подорвать психоэмоциональное состояние украинцев и дестабилизировать ситуацию внутри нашего государства.
В связи с этим представителей украинских СМИ и граждан призвали:
▪️ критически относиться к появлению подобной "сенсационной" информации;
▪️ не доверять публикациям вражеских или пророссийских телеграм-каналов;
▪️ не распространять непроверенные данные;
▪️ использовать информацию исключительно из официальных источников.
Украинские военные с помощью беспилотников доставили в оккупированные Олешки еду и медикаменты04.10.26, 11:02 • 6516 просмотров