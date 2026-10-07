рф готує інформаційні спецоперації про ситуацію в окупованих Олешках - чого чекати у жовтні - листопаді
Київ • УНН
росія готує постановочні інтерв’ю жителів Олешок для дискредитації України та звинувачень у обстрілах міста. СБУ закликає не поширювати фейки.
Служба безпеки України попереджає, що російська федерація активізувала підготовку низки інформаційно-психологічних спецоперацій щодо ситуації у тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області. Такі дані СБУ виявила під час своєї контррозвідувальної діяльності, передає УНН із посиланням на СБУ.
Деталі
За оперативною інформацією, військовослужбовці одного з підрозділів окупантів отримали наказ підготувати серію "компрометуючих" інтерв’ю за участі жителів тимчасово захопленого міста.
росія заблокувала евакуацію цивільних з окупованих Олешок та відкинула пропозиції України – Лубінець03.10.26, 07:05 • 48364 перегляди
На цих роликах, за задумом противника, місцеві мешканці обов’язково мають:
▪️ звинуватити Сили оборони України у постійних обстрілах та блокаді міста;
▪️ дискредитувати рішення військово-політичного керівництва нашої держави;
▪️ висловити позитивне ставлення та вдячність військовим країни-агресора.
За даними СБУ, реалізація ворожої ІПСО запланована на жовтень – початок листопада цього року.
Пішки, на велосипедах і мопедах - Лубінець показав, як десятки людей намагаються виїхати з Олешок03.10.26, 16:05 • 17565 переглядiв
У Службі безпеки додали, що агресор не має успіхів на полі бою, тому у будь-який спосіб намагається підірвати психоемоційний стан українців та дестабілізувати ситуацію всередині нашої держави.
У зв'язку з цим представників українських ЗМІ та громадян закликали:
▪️ критично ставитися до появи подібної "сенсаційної" інформації;
▪️ не довіряти публікаціям ворожих чи проросійських телеграм-каналів;
▪️ не поширювати неперевірені дані;
▪️ використовувати інформацію винятково з офіційних джерел.
Українські військові безпілотниками доставили до окупованих Олешок їжу та медикаменти04.10.26, 11:02 • 6510 переглядiв