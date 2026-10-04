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Українські військові безпілотниками доставили до окупованих Олешок їжу та медикаменти

Київ • УНН

 • 882 перегляди

Українські військові вдруге доправили до Олешок їжу, медикаменти й дитячі набори. Під час операції врятували шістьох тварин.

Українські військові безпілотниками доставили до окупованих Олешок їжу та медикаменти

Цієї ночі вже вдруге вдалось провести успішну операцію з доставки до міста Олешки гуманітарного вантажу. Це продукти харчування, медикаменти та дитячі набори. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, передає УНН.

За допомогою безпілотників військовослужбовці НГУ у взаємодії з 30-м корпусом морської піхоти, 34-ю окремою бригадою морської піхоти "Борисфен" та 79-м прикордонним загоном ДПСУ доставили пакунки загальною вагою майже 4 тонни. Це продукти харчування, медикаменти та дитячі набори 

- повідомив міністр.

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Вигівський відзначив екіпаж БпЛА "Перун", який під час цієї операції не лише доправив продукти, а й врятував з окупованої території шістьох тварин.

Ми вдячні громадам, закладам освіти, благодійникам та волонтерам з усієї країни, які зібрали гуманітарну допомогу та зробили цю операцію можливою. Усі без винятку посилки - а їх було майже 400 - успішно доправлені 

- додав глава МВС.

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Поки росіяни утримують жителів окупованих Олешок фактично в заручниках - без їжі, води та медикаментів, - наші підрозділи продовжують робити все можливе, щоб урятувати українців від голоду, резюмував Вигівський.

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Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
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