ОБСЄ задокументувала гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках - Сибіга

ОБСЄ задокументувала гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках. Про це у соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує УНН.

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За його словами, організація закликала допустити міжнародні гуманітарні місії до міста, забезпечити людей їжею, водою та ліками, а також відкрити гуманітарний коридор.

Тепер політичні заклики мають бути перетворені на практичні кроки: забезпечення повного та негайного гуманітарного доступу, посилення тиску на агресора та забезпечення відповідальності тих, хто навмисно створив цю техногенну катастрофу - зазначив Сибіга.

Він додав, що українська делегація також спростувала російські фейки про ситуацію на лівобережжі Херсонщини.

Нагадаємо

В окупованих Олешках росіяни тримають у заручниках без їжі, води й електрики близько двох тисяч українців людей, серед яких майже 50 дітей. Допомогу доставляють дронами.

росія готує постановочні відео з жителями Олешок, щоб приховати гуманітарну катастрофу - Сибіга