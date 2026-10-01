ОБСЄ задокументувала гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках - Сибіга
Київ • УНН
ОБСЄ закликала відкрити доступ гуманітарним місіям до Олешок і коридор. У місті без їжі, води й електрики залишаються близько 2 тисяч людей.
ОБСЄ задокументувала гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках. Про це у соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує УНН.
Деталі
За його словами, організація закликала допустити міжнародні гуманітарні місії до міста, забезпечити людей їжею, водою та ліками, а також відкрити гуманітарний коридор.
Тепер політичні заклики мають бути перетворені на практичні кроки: забезпечення повного та негайного гуманітарного доступу, посилення тиску на агресора та забезпечення відповідальності тих, хто навмисно створив цю техногенну катастрофу
Він додав, що українська делегація також спростувала російські фейки про ситуацію на лівобережжі Херсонщини.
Нагадаємо
В окупованих Олешках росіяни тримають у заручниках без їжі, води й електрики близько двох тисяч українців людей, серед яких майже 50 дітей. Допомогу доставляють дронами.
росія готує постановочні відео з жителями Олешок, щоб приховати гуманітарну катастрофу - Сибіга30.09.26, 13:11 • 4186 переглядiв