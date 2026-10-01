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ОБСЄ задокументувала гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках - Сибіга

Київ • УНН

 • 240 перегляди

ОБСЄ закликала відкрити доступ гуманітарним місіям до Олешок і коридор. У місті без їжі, води й електрики залишаються близько 2 тисяч людей.

ОБСЄ задокументувала гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках - Сибіга

ОБСЄ задокументувала гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках. Про це у соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує УНН.

Деталі

За його словами, організація закликала допустити міжнародні гуманітарні місії до міста, забезпечити людей їжею, водою та ліками, а також відкрити гуманітарний коридор.

Тепер політичні заклики мають бути перетворені на практичні кроки: забезпечення повного та негайного гуманітарного доступу, посилення тиску на агресора та забезпечення відповідальності тих, хто навмисно створив цю техногенну катастрофу

- зазначив Сибіга.

Він додав, що українська делегація також спростувала російські фейки про ситуацію на лівобережжі Херсонщини.

Нагадаємо

В окупованих Олешках росіяни тримають у заручниках без їжі, води й електрики близько двох тисяч українців людей, серед яких майже 50 дітей. Допомогу доставляють дронами.

росія готує постановочні відео з жителями Олешок, щоб приховати гуманітарну катастрофу - Сибіга30.09.26, 13:11 • 4186 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
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Організація з безпеки і співробітництва в Європі
Андрій Сибіга
Олешки
Херсонська область
Україна