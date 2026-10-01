Викрали ветерана й тиждень утримували в «реабілітаційному центрі»: у Києві затримали злочинців

Правоохоронні органи затримали у Києві злочинців, які викрали колишнього військового та майже тиждень утримували у "реабілітаційному центрі". У даному злочині підозрюються чотири особи, повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Як повідомляє слідство, чоловік близько 30 років проживав у США, після початку повномасштабної війни повернувся в Україну та вступив до ЗСУ. На початку 2026 року через важке поранення його звільнили зі служби.

Незадовго до викрадення він продав квартиру в центрі Києва за 325 тисяч доларів США. На початку вересня чоловіка силоміць посадили в автомобіль із написом "Ambulans" та вивезли до так званого реабілітаційного центру на Київщині. Там його майже тиждень утримували проти волі та намагалися "лікувати" від алкогольної залежності. За версією слідства, донька одного з підозрюваних до викрадення стежила за потерпілим і мала переконувати свідків, що його везуть на лікування

Поки він перебував у центрі, з його квартири зникли 75 тисяч доларів США та документи про продаж житла. У крадіжці підозрюють його знайомого, який допомагав із продажем квартири.

Трьом чоловікам повідомили про підозру у викраденні та незаконному позбавленні волі людини, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Одному з них також інкримінують крадіжку 75 тисяч доларів США.

1 жовтня про пособництво у викраденні чоловіка та крадіжці коштів повідомлено про підозру його доньці. Підозрюваний у викраденні та крадіжці перебуває під вартою, ще одному суд обрав цілодобовий домашній арешт. Щодо двох інших запобіжні заходи наразі визначає суд