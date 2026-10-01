Ворожий безпілотник влучив у школу в Києві під час навчання - діти перебували в укритті
Київ • УНН
У Соломʼянському районі безпілотник влучив у школу, виникла пожежа. Також зафіксовано влучання у складські приміщення.
У Соломʼянському районі столиці ворожий безпілотник влучив в будівлю загальноосвітньої школи. Унаслідок удару виникла пожежа. Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко, пише УНН.
У Соломʼянському районі влучання БпЛА в будівлю школи. Є загоряння. Діти перебували в укритті
Кличко зазначив, що екстрені служби прямують на місце.
Пізніше мер столиці повідомив, що у Соломʼянському районі також було влучання в складські приміщення.
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