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Техніка

Ворожий безпілотник влучив у школу в Києві під час навчання - діти перебували в укритті

Київ • УНН

 • 5792 перегляди

У Соломʼянському районі безпілотник влучив у школу, виникла пожежа. Також зафіксовано влучання у складські приміщення.

Ворожий безпілотник влучив у школу в Києві під час навчання - діти перебували в укритті

У Соломʼянському районі столиці ворожий безпілотник влучив в будівлю загальноосвітньої школи. Унаслідок удару виникла пожежа. Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко, пише УНН.

У Соломʼянському районі влучання БпЛА в будівлю школи. Є загоряння. Діти перебували в укритті

- йдеться у повідомленні.

Кличко зазначив, що екстрені служби прямують на місце.

Пізніше мер столиці повідомив, що у Соломʼянському районі також було влучання в складські приміщення.

Нічна атака на Київ: горіли кафе та складські приміщення01.10.26, 00:55 • 24325 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніКиїв
Школа
Вибухи
Пожежі
Повітряна тривога
Війна в Україні
Віталій Кличко
Київ