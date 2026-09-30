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Українські військові відмінусували на Покровському напрямку 60 окупантів - Генштаб
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Українські військові відмінусували на Покровському напрямку 60 окупантів - Генштаб

Київ • УНН

 • 8212 перегляди

Від початку доби відбулося 173 боєзіткнення, ворог завдав ракетних і авіаударів та здійснив майже 2 тисячі обстрілів. На Покровському напрямку знищено 60 окупантів, пошкоджено й знищено техніку та укриття.

Українські військові відмінусували на Покровському напрямку 60 окупантів - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 173 бойові зіткнення, українські військові на Покровському напрямку ліквідували 60 окупантів та 12 — поранено, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав двох ракетних ударів, здійснив 54 авіаційні удари, скинув 176 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4928 дронів-камікадзе та здійснив 1944 обстріли населених пунктів і позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів біля Козачої Лопані, Тернової та Ізбицького.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника в бік Куп'янська.

На Лиманському напрямку наші оборонці успішно відбили шість спроб загарбників просунутися в районах Новоселівки, Дерилового та Лимана.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили дві спроби загарбників іти вперед поблизу Ямполя та Пискунівки.

Один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку в районі Юрківки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 15 ворожих штурмів у районах Олексієво-Дружківки, Костянтинівки, Новоселівки, Довгої Балки та в напрямках Миколайпілля та Петрівки; ще три боєзіткнення тривають.

Усього 27 атак відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Новомиколаївка, Вільне, Кучерів Яр, Степи, Білицьке, Водянське, Сергіївка та Молодецьке. Дві атаки тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 60 окупантів та 12 — поранено; знищено одну одиницю автомобільної техніки, одну реактивну систему залпового вогню, три артилерійські системи, один склад боєприпасів та 17 укриттів ворога. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему, п'ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами та 184 укриття противника. Знищено або подавлено 314 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Дві атаки окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районі Березового.

Один ворожий штурм зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районі Верхньої Терси.

На Північно-Слобожанському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

росіяни атакували Україну 285 дронами, ППО знищила 254 цілі30.09.26, 19:27 • 2334 перегляди

Антоніна Туманова

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