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Украинские военные уничтожили на Покровском направлении 60 оккупантов — Генштаб

Киев • УНН

 • 1328 просмотра

С начала суток произошло 173 боевых столкновения, враг нанес ракетные и авиационные удары и осуществил почти 2 тысячи обстрелов. На Покровском направлении уничтожены 60 оккупантов, повреждены и уничтожены техника и укрытия.

Украинские военные уничтожили на Покровском направлении 60 оккупантов — Генштаб

С начала суток на фронте произошло 173 боевых столкновения, украинские военнослужащие на Покровском направлении ликвидировали 60 оккупантов и 12 — ранены, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес два ракетных удара, осуществил 54 авиационных удара, сбросил 176 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 4928 дронов-камикадзе и осуществил 1944 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск 

- говорится в сводке.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений возле Казачьей Лопани, Терновой и Избицкого.

На Купянском направлении Силы обороны отбили одну атаку противника в направлении Купянска.

На Лиманском направлении наши защитники успешно отбили шесть попыток захватчиков продвинуться в районах Новоселовки, Дерилового и Лимана.

На Славянском направлении Силы обороны остановили две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Ямполя и Пискуновки.

Один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении в районе Юрковки.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 15 вражеских штурмов в районах Алексеево-Дружковки, Константиновки, Новоселовки, Долгой Балки и в направлениях Николаевки и Петровки; еще три боестолкновения продолжаются.

Всего 27 атак отбито на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новониколаевка, Вольное, Кучеров Яр, Степи, Белицкое, Водянское, Сергеевка и Молодецкое. Две атаки продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 60 оккупантов и 12 — ранены; уничтожены одна единица автомобильной техники, одна реактивная система залпового огня, три артиллерийские системы, один склад боеприпасов и 17 укрытий врага. Повреждены три единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система, пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и 184 укрытия противника. Уничтожены или подавлены 314 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Две атаки оккупантов отбили наши защитники на Александровском направлении в районе Березового.

Один вражеский штурм зафиксирован на Гуляйпольском направлении в районе Верхней Терсы.

На Северо-Слобожанском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

россияне атаковали Украину 285 дронами, ПВО уничтожила 254 цели30.09.26, 19:27 • 1946 просмотров

Антонина Туманова

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Украина
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