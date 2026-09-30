Украинские военные уничтожили на Покровском направлении 60 оккупантов — Генштаб

Стартап-разработчик дронов, связанный с сыновьями Трампа, намерен привезти украинские технологии в США — СМИ

Завтра в Украине вводят графики отключения электроэнергии — кого и когда будут отключать

В Украине разработали 5 уровней реагирования для школ на случай отключений света и тепла — как будут работать образовательные учреждения

Из-за ударов рф аварийные отключения ввели в трех областях

По делу о медицинской халатности врачей Odrex не состоялась половина сентябрьских заседаний

Россия впервые применила дрон с боезарядом для уничтожения опор и мостов — «Флеш»

В Киеве ввели экстренные отключения света

В Киевской области уже завтра ожидаются первые заморозки на почве, остальным областям приготовиться