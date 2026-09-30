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россияне атаковали Украину 285 дронами, ПВО уничтожила 254 цели

Киев • УНН

 • 1214 просмотра

30 сентября россия атаковала Украину 285 ударными БПЛА, в том числе 174 реактивными. ПВО сбила или подавила 254 дрона.

россияне атаковали Украину 285 дронами, ПВО уничтожила 254 цели

В течение дня 30 сентября (с 6:30 до 18:30) россияне атаковали Украину 285 ударными БПЛА (174 из них — реактивные), "Гербера" и дронами других типов. Об этом сообщили Воздушные силы Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.

Детали

Противовоздушной обороной в течение указанного периода сбито/подавлено 254 БПЛА (146 из них - реактивные).

Кроме того, на восточном направлении враг нанёс удар баллистической ракетой и несколькими "Бандероль"/"Дань-Т". По состоянию на 18:30 в воздушном пространстве было зафиксировано около 10 ударных беспилотников

— говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что россияне впервые сегодня применили на реактивном БПЛА особый боезаряд, который специально создан для уничтожения высоковольтных опор и железных мостовых конструкций.

Евгений Устименко

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