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Шевченко оказался в "Милане" благодаря VHS-кассете — СМИ вспомнили о переходе "Шевы" в ИталиюVideo17:12 • 5464 просмотра
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Шевченко оказался в "Милане" благодаря VHS-кассете — СМИ вспомнили о переходе "Шевы" в Италию

Киев • УНН

 • 5470 просмотра

Скауты "Милана" пропустили хет-трик Шевченко в матче против "Барселоны" и заказали VHS-запись в Mediaset. Видео помогло оформить трансфер 1999 года.

Шевченко оказался в "Милане" благодаря VHS-кассете — СМИ вспомнили о переходе "Шевы" в Италию

Трансфер Андрея Шевченко в "Милан" состоялся благодаря VHS-кассете из редакции Mediaset. Скауты итальянского клуба не присутствовали на знаменитом матче против "Барселоны", где украинский нападающий оформил хет-трик, поэтому спортивному директору пришлось заказать видеозапись игры у журналистов, после чего итальянский клуб оформил трансфер. Об этом пишет Sportmediaset, передает УНН

Детали 

Как пишет издание, Шевченко попал в "Милан" не только благодаря хет-трику в ворота "Барселоны" в Лиге чемпионов, но и благодаря редакции издания. 

"Арьедо Брайда, который тогда был спортивным директором "Милана", записал в своем блокноте имя того чрезвычайно быстрого нападающего киевского "Динамо". И 5 ноября 1997 года Шевченко сделал нечто феноменальное на "Камп Ноу": сенсационный хет-трик против "Барселоны" Луи ван Гала, которую разгромили со счетом 4:0", — отмечает издание. 

Однако, как выяснилось позже, в Каталонии во время матча не было скаутов "Милана", и тогда Брайда связался с редакцией. 

"Брайда связался с редакцией Mediaset, которая в то время обладала правами на трансляцию Лиги чемпионов, и заказал VHS-кассету с записью этой выдающейся игры. Позже Шевченко посмотрели вживую, и Брайда убедил президента Берлускони инвестировать 45 миллиардов лир (24 млн долларов), чтобы привезти его в Милан летом 1999 года. Это казалось огромной суммой, но на самом деле это не так", — добавляет издание. 

Дополнение

В сезоне 1997/1998 "Динамо" в Лиге чемпионов попало в одну группу с "ПСВ", "Ньюкаслом" и "Барселоной". 

В матчах против "Барсы" большинство болельщиков ставили на команду из Испании, однако не терял надежды киевский болельщик, которого спросили: "Но ведь это все-таки "Барселона", на что он ответил: "А мы "Динамо" Киев, шо такое?". 

И действительно, в двухматчевом противостоянии "Динамо" не оставило от "Барселоны" камня на камне, обыграв каталонцев с общим счетом — 7:0. Именно во втором матче произошел [момент с участием] Андрея Шевченко, который сегодня празднует 50-летие. Именно "Шева" во втором матче оформил хет-трик в ворота "Барсы", за которую выступали такие звезды мирового футбола, как Витор Байя, Луиш Фигу, Ривалдо, а добил каталонцев Сергей Ребров. 

Андрей Шевченко празднует 50-летие: путь от "Динамо" до УАФ29.09.26, 12:13 • 30118 просмотров

Павел Башинский

СпортУНН Lite
Сергей Ребров
Андрей Шевченко
ФК «Динамо» Киев
Милан
Испания