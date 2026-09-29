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"Просто конченые выродки" — Зеленский заявил, что враг сбросил на центр Сум четыре КАБа, есть погибшие

Киев • УНН

 • 3500 просмотра

россия нанесла четыре авиаудара по центру Сум, повредив школу и частный сектор. Погибли два человека, шестеро ранены, среди них трое детей.

"Просто конченые выродки" — Зеленский заявил, что враг сбросил на центр Сум четыре КАБа, есть погибшие

Враг нанёс авиаудар по Сумам — четыре КАБа ударили по центру города, прямо по зданию школы, есть повреждения в частном секторе. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и добавил, что известно о двух погибших, передаёт УНН.

В Сумах сейчас все службы работают на месте российского авиаудара. Четыре КАБа ударили по центру города, прямо по зданию школы, где шли занятия. Спасибо учителям и руководству школы: дети и преподаватели находились в укрытии, всего 100 человек своевременно эвакуировали. Были повреждения также в частном секторе. По состоянию на сейчас, к сожалению, известно о двух погибших. Мои соболезнования родным и близким. Шесть человек получили ранения, среди них трое детей 

— сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что "российские террористы и просто конченые выродки".

Бить вот так по детям, по школам, по обычным домам. Америка, Европа, все наши партнёры не должны забывать, что это безумие Россия не остановит без реального давления. Рассчитываем, что ответные шаги на эти удары будут предприняты и не ограничатся лишь словами 

— резюмировал Зеленский.

россияне сбросили авиабомбу на школу в Сумах во время атаки КАБами29.09.26, 17:01 • 1296 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Школа
Взрывы
Эвакуация
российская пропаганда
Война в Украине
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Сумы