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"Просто кончені виродки" - Зеленський заявив, що ворог скинув на центр Сум чотири КАБи, є загиблі

Київ • УНН

 • 8934 перегляди

Росія завдала чотирьох авіаударів по центру Сум, пошкодивши школу й приватний сектор. Загинули двоє людей, шестеро поранені, серед них троє дітей.

"Просто кончені виродки" - Зеленський заявив, що ворог скинув на центр Сум чотири КАБи, є загиблі

Ворог завдав авіаудару по Сумах - чотири КАБи вдарили по центру міста, просто по будівлі школи, є пошкодження у приватному секторі. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський і додав, що відомо про двох загиблих, передає УНН.

У Сумах зараз всі служби працюють на місці російського авіаудару. Чотири КАБи вдарили по центру міста, просто по будівлі школи, де тривало навчання. Дякую вчителям та керівництву школи: діти і викладачі були в укритті, загалом 100 людей вчасно евакуювали. Були пошкодження також у приватному секторі. Станом на зараз відомо, на жаль, про двох загиблих людей. Мої співчуття рідним і близьким. Шестеро людей поранені, серед них троє дітей 

- повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що "російські терористи та просто кончені виродки".

Бити отак по дітях, по школах, по звичайних будинках. Америка, Європа, всі наші партнери мають не забувати, що це божевілля росія не зупинить без реального тиску. Розраховуємо, що кроки у відповідь на ці удари будуть і не обмежаться лише словами 

- резюмував Зеленський.

росіяни скинули авіабомбу на школу в Сумах під час атаки КАБами29.09.26, 17:01 • 1764 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Школа
Вибухи
Евакуація
російська пропаганда
Війна в Україні
Європа
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Суми