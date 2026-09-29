"Просто кончені виродки" - Зеленський заявив, що ворог скинув на центр Сум чотири КАБи, є загиблі

Ворог завдав авіаудару по Сумах - чотири КАБи вдарили по центру міста, просто по будівлі школи, є пошкодження у приватному секторі. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський і додав, що відомо про двох загиблих, передає УНН.

У Сумах зараз всі служби працюють на місці російського авіаудару. Чотири КАБи вдарили по центру міста, просто по будівлі школи, де тривало навчання. Дякую вчителям та керівництву школи: діти і викладачі були в укритті, загалом 100 людей вчасно евакуювали. Були пошкодження також у приватному секторі. Станом на зараз відомо, на жаль, про двох загиблих людей. Мої співчуття рідним і близьким. Шестеро людей поранені, серед них троє дітей