Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16 до кінця року - Зеленський

Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16 до кінця року - Зеленський

Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16 до кінця року - Зеленський

Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16 до кінця року - Зеленський

В Україні виділили понад пів мільярда гривень на резервні цифрові системи держави на тлі атак рф на дата-центри

В Україні виділили понад пів мільярда гривень на резервні цифрові системи держави на тлі атак рф на дата-центри

В Україні виділили понад пів мільярда гривень на резервні цифрові системи держави на тлі атак рф на дата-центри

В Україні виділили понад пів мільярда гривень на резервні цифрові системи держави на тлі атак рф на дата-центри

МВФ прогнозує Україні дефіцит у $54 млрд до 2029 року - Bloomberg

МВФ прогнозує Україні дефіцит у $54 млрд до 2029 року - Bloomberg

МВФ прогнозує Україні дефіцит у $54 млрд до 2029 року - Bloomberg

МВФ прогнозує Україні дефіцит у $54 млрд до 2029 року - Bloomberg

Над Україною знешкодили запущені рф "Циркон" і балістику - деталі від ПС ЗСУ

Над Україною знешкодили запущені рф "Циркон" і балістику - деталі від ПС ЗСУ

Над Україною знешкодили запущені рф "Циркон" і балістику - деталі від ПС ЗСУ

Над Україною знешкодили запущені рф "Циркон" і балістику - деталі від ПС ЗСУ