Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16 до кінця року - Зеленський
Київ • УНН
Україна та Бельгія домовилися передати три винищувачі F-16 до кінця 2026 року. Київ також отримав боєприпаси для літаків.
Україна та Бельгія домовилися про передачу трьох винищувачів F-16 до кінця 2026 року. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
Деталі
За словами Президента, Україна реалізовуватиме отримання літаків за прискореною процедурою.
Володимир Зеленський також зазначив, що Україна вже отримала термінові постачання боєприпасів для F-16 від Бельгії та інших партнерів, зокрема Іспанії.
Коли росія щодня збільшує свою ескалацію, потрібно додавати можливостей для збиття повітряних цілей і захисту людей
Він подякував прем’єр-міністру Бельгії Барту де Веверу та уряду країни за підтримку України у відповідь на російські удари.
Бельгія отримала ще 3 F-35, що наближає передачу Україні винищувачів F-1623.09.26, 06:15 • 33660 переглядiв