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Сінабони вдома: 5 рецептів пухких булочок із різними начинками

Київ • УНН

 • 1974 перегляди

Добірка п’яти домашніх рецептів сінабонів із різними начинками та кремами. Також - поради щодо зберігання випічки.

Сінабони вдома: 5 рецептів пухких булочок із різними начинками

Легендарні сінабони давно стали популярною випічкою для любителів кориці, м’якого тіста та солодкої глазурі. Саме ці булочки у багатьох людей асоціюються з осінньою атмосферою та затишком, тож УНН зібрали для вас топ-5 варіантів соковитих сінабонів, які можна повторити вдома.

Звідки походять сінабони

Сінабони стали відомими завдяки американській мережі пекарень Cinnabon, яка готувала солодкі рулетики із корицею та кремовою глазур’ю. Перша пекарня бренду відкрилася у 1985 році, а легендарний варіант випічки створювали самі засновники компанії. Рецепт тіста, начинки та глазурі вони підбирали поступово, експериментуючи з інгредієнтами. Згодом такі булочки з корицею стали впізнаваними далеко за межами США. Сьогодні сінабони готують у різних варіаціях, змінюючи не лише начинку, а й основу тіста та крем для подачі.

Класичні сінабони з корицею

Інгредієнти

Для тіста:

  • Молоко - 240 мл;
    • Сухі дріжджі - 7 г;
      • Цукор - 50 г;
        • Яйця - 2 шт;
          • Вершкове масло - 80 г;
            • Борошно - близько 500 г;
              • Сіль - дрібка;

                Для начинки:

                • Кориця - 2 ст. л.
                  • Коричневий цукор - 150 г;
                    • Вершкове масло - 100 г;
                      • Для глазурі:
                        • Крем-сир - 100 г;
                          • Вершкове масло - 50 г;
                            • Цукрова пудра - 80-100 г;
                              • Ваніль - за бажанням.

                                Як приготувати

                                Замісіть дріжджове тісто з молока, дріжджів, цукру, яєць, масла, борошна та солі. Накрийте його й залиште в теплому місці, щоб воно підросло.

                                Розкачайте тісто у прямокутний пласт.

                                Змастіть поверхню м’яким вершковим маслом. Змішайте корицю з коричневим цукром і рівномірно розподіліть суміш по тісту.

                                Скрутіть пласт у рулет і наріжте його на однакові шматочки.

                                Перекладіть булочки у форму та залиште ще раз підійти.

                                Випікайте приблизно 25 хвилин при 180 °C.

                                Для глазурі змішайте крем-сир, вершкове масло, цукрову пудру та ваніль. Готові теплі сінабони змастіть кремом.

                                Сінабони з маком

                                Інгредієнти:

                                • Кисломолочний сир - 250 г;
                                  • Олія - 100 мл;
                                    • Молоко - 100 мл;
                                      • Цукор - 80 г;
                                        • Борошно - 400 г.;
                                          • Розпушувач - 2 ч. л.;
                                            • Макова начинка - 250 г.

                                              Як приготувати

                                              Збийте блендером кисломолочний сир, молоко та олію.

                                              Додайте борошно й розпушувач та замісіть м’яке тісто.

                                              Розкачайте його тонким прямокутним пластом.

                                              Розподіліть по поверхні макову начинку.

                                              Скрутіть тісто в рулет і наріжте шматочками завтовшки приблизно 2,5–3 см.

                                              Викладіть булочки на деко з пергаментом.

                                              Випікайте 35–40 хвилин при 180 °C.

                                              Готові сінабони можна посипати цукровою пудрою або доповнити крем-сирною глазур’ю.

                                              Гарбузові сінабони з корицею

                                              Інгредієнти

                                              Для тіста:

                                              • Борошно - 350 г;
                                                • Гарбузове пюре - 200 г;
                                                  • Цукор - 100 г;
                                                    • Яйце - 1 шт;
                                                      • Вершкове масло - 50 г;
                                                        • Ванільний цукор - 10 г;
                                                          • Сіль - дрібка;
                                                            • Оливкова олія - 1 ст. л.

                                                              Для опари:

                                                              • Тепле молоко - 60 мл;
                                                                • Сухі дріжджі - 7 г;
                                                                  • Борошно - 1 ч. л;
                                                                    • Цукор - ½ ч. л.

                                                                      Для начинки:

                                                                      • Вершкове масло - 30 г;
                                                                        • Гарбузове пюре - 50 г;
                                                                          • Цукор - 70 г;
                                                                            • Кориця - 1 ст. л.

                                                                              Для крему:

                                                                              • Крем-сир - 150 г;
                                                                                • Вершки - 80 г;
                                                                                  • Цукрова пудра - 30 г.

                                                                                    Як приготувати

                                                                                    У теплому молоці розчиніть дріжджі, додайте чайну ложку борошна та половину чайної ложки цукру. Залиште опару.

                                                                                    В окремій мисці змішайте гарбузове пюре, олію, вершкове масло, яйце та цукор.

                                                                                    Борошно просійте й додайте сіль.

                                                                                    З’єднайте борошняну суміш із гарбузовою масою та опарою. Замісіть тісто й залиште його підходити.

                                                                                    Для начинки змішайте гарбузове пюре, м’яке масло, цукор і корицю.

                                                                                    Розкачайте тісто приблизно до розміру 30×40 см і нанесіть начинку.

                                                                                    Скрутіть рулет, наріжте його на шматочки та викладіть у форму.

                                                                                    Накрийте булочки й залиште приблизно на 40 хвилин.

                                                                                    Випікайте 40–45 хвилин при 170 °C.

                                                                                    Для крему збийте крем-сир із вершками та цукровою пудрою.

                                                                                    Готові гарячі булочки змастіть кремом і залиште приблизно на 20 хвилин.

                                                                                    Сінабони з кремом капучино

                                                                                    Інгредієнти

                                                                                    Для тіста:

                                                                                    • Тепле молоко - 300 мл;
                                                                                      • Сухі дріжджі - 1,5 ч. л;
                                                                                        • Цукор - 5 ст. л;
                                                                                          • Вершкове масло - 50 г;
                                                                                            • Сіль - дрібка;
                                                                                              • Апельсинова цедра - за смаком;
                                                                                                • Яйця - 3 шт;
                                                                                                  • Пшеничне борошно - 650 г;

                                                                                                    Для начинки:

                                                                                                    • Кориця - за смаком;
                                                                                                      • Рослинна олія - для змащування;
                                                                                                        • Цукор - за смаком.

                                                                                                          Для крему:

                                                                                                          • Жирна сметана - за смаком;
                                                                                                            • Капучино з чорним шоколадом - 1 пакетик;
                                                                                                              • Цукрозамінник - за смаком.

                                                                                                                Як приготувати

                                                                                                                У теплому молоці розчиніть цукор, сіль і дріжджі. Залиште приблизно на 15 хвилин.

                                                                                                                Додайте масло, збиті яйця та апельсинову цедру.

                                                                                                                Поступово введіть просіяне борошно й замісіть тісто.

                                                                                                                Накрийте миску рушником і залиште тісто підходити. Після цього обімніть його та ще раз добре вимісіть.

                                                                                                                Розділіть тісто на дві частини. Кожну розкачайте у прямокутник.

                                                                                                                Змастіть пласти олією, посипте корицею та цукром.

                                                                                                                Скрутіть рулети й розділіть кожен на шість частин.

                                                                                                                Викладіть булочки у змащену форму та залиште їх ще трохи підійти.

                                                                                                                За бажанням змастіть верх збитим яйцем.

                                                                                                                Випікайте при 190–200 °C до появи рум’яної скоринки.

                                                                                                                Для крему збийте жирну сметану з порошком капучино та цукрозамінником.

                                                                                                                Нанесіть крем на трохи охололі сінабони.

                                                                                                                Сінабони з кисломолочного сиру

                                                                                                                Інгредієнти

                                                                                                                Для тіста:

                                                                                                                • Кисломолочний сир 5% - 400 г;
                                                                                                                  • Тепле молоко - 250 мл;
                                                                                                                    • Сухі дріжджі - 11 г;
                                                                                                                      • Цукор - 100 г;
                                                                                                                        • Яйця - 2 шт;
                                                                                                                          • Вершкове масло - 80 г;
                                                                                                                            • Сіль - ⅓ ч. л;
                                                                                                                              • Ванільний цукор - 16 г;
                                                                                                                                • Борошно - 600 г.

                                                                                                                                  Для начинки:

                                                                                                                                  • Вершкове масло - 90 г;
                                                                                                                                    • Цукор - 150 г;
                                                                                                                                      • Кориця - 4 ч. л.

                                                                                                                                        Для заливки:

                                                                                                                                        • Маскарпоне - 250 г;
                                                                                                                                          • Крем-сир - 160 г;
                                                                                                                                            • Цукрова пудра - 80 г.

                                                                                                                                              Як приготувати

                                                                                                                                              У теплому молоці розчиніть дріжджі та ванільний цукор. Залиште приблизно на 10 хвилин.

                                                                                                                                              Кисломолочний сир змішайте з яйцями, цукром, сіллю та розтопленим маслом. Збийте блендером до однорідної маси.

                                                                                                                                              Додайте сирну суміш до молока з дріжджами.

                                                                                                                                              Поступово всипайте борошно й замісіть тісто. Воно має залишатися м’яким, еластичним і трохи липким.

                                                                                                                                              Накрийте тісто та залиште в теплому місці на 1–1,5 години.

                                                                                                                                              Коли тісто збільшиться в об’ємі, розкачайте його у прямокутний пласт завтовшки приблизно 5–7 мм.

                                                                                                                                              Змастіть тісто маслом.

                                                                                                                                              Змішайте цукор із корицею та розподіліть по всій поверхні.

                                                                                                                                              Скрутіть тісто в рулет і наріжте приблизно на 16 частин.

                                                                                                                                              Викладіть булочки у форму з пергаментом і залиште ще на 30 хвилин.

                                                                                                                                              Випікайте близько 30 хвилин при 180 °C.

                                                                                                                                              Змішайте маскарпоне, крем-сир і цукрову пудру. Готові гарячі сінабони змастіть кремом.

                                                                                                                                              Як правильно зберігати сінабони

                                                                                                                                              Щоб булочки довше залишалися м’якими, після випікання спочатку повністю охолодіть їх до кімнатної температури і лише після цього пакуйте для зберігання або транспортування.

                                                                                                                                              Якщо сінабони потрібно зберегти надовго, то їх можна помістити в харчовий контейнер і заморозити. Перед вживанням випічку варто заздалегідь дістати з морозильної камери та залишити розморожуватися при кімнатній температурі. Для короткого зберігання булочки можна загорнути в папір або покласти в контейнер. Також, кремові сінабони не варто щільно обмотувати харчовою плівкою, оскільки це може вплинути на їхню текстуру та стан глазурі.

                                                                                                                                              Топ-5 простих рецептів осіннього печива24.09.26, 09:25 • 70549 переглядiв

                                                                                                                                              Алла Кіосак

                                                                                                                                              ЛайфхакиПублікаціїКулінар
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