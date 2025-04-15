Володимир Зеленський повідомив про підготовку до засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" в Брюсселі. Також готуються зустрічі щодо гарантій безпеки для України.
Українські сили успішно збили КАБ над Запоріжжям завдяки "експериментальній зброї". Експерт розповів про комплексний підхід із використанням РЕБ, ППО та авіації для протидії російським керованим авіабомбам.
США виділили новий пакет військової допомоги Україні на 2,5 млрд доларів. До пакету увійшли боєприпаси для ППО, HIMARS, ракети "повітря-земля", Javelin, AT-4, безпілотники та інше обладнання.
Президент України провів розмову з прем'єр-міністром Канади щодо посилення санкцій проти РФ та її пропагандистських мереж. Обговорили військову допомогу та можливості виробництва зброї в Україні.
США планують оголосити про надання Україні військової допомоги на $1,25 млрд. Пакет включатиме боєприпаси для систем ППО, ракети Stinger та артилерійські снаряди різних калібрів.
Міністр оборони Умєров анонсував підготовку до отримання французьких винищувачів Mirage 2000. Поставки заплановані на перший квартал 2025 року, про що повідомив міністр збройних сил Франції.
У польському Жешуві розгорнуто норвезькі зенітні системи NASAMS та направлено літаки F-35 для захисту логістичного центру. Місія триватиме до Великодня за участю 100 норвезьких військових.
Глава МЗС Сибіга закликав терміново передати Україні системи NASAMS, HAWK або IRIS-T. росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі, зокрема, у Львівській та Івано-Франківській областях.
За підсумками переговорів у штаб-квартирі НАТО визначено системи ППО для швидкої передачі Україні. Україна терміново потребує 20 систем типу Hawk, NASAMS чи IRIS-T для захисту критичної інфраструктури.
Міністр Сибіга під час візиту в штаб-квартиру НАТО закликав надати 20 додаткових систем ППО для захисту від блекаутів. На засіданні Ради Україна-НАТО він також нагадав про 30-річчя Будапештського меморандуму.
Міністр оборони Канади підтвердив доставку обіцяних систем протиповітряної оборони NASAMS в Україну. Системи були придбані за 406 млн доларів, про що було оголошено в січні 2023 року.
Президент заявив про накопичення росією сил для комбінованих ударів по Україні. Україна посилила системи ППО та підготувала енергетичну інфраструктуру.
Президент України повідомив про роботу з США щодо посилення системи ППО перед зимою. Також анонсовано нові оборонні пакети від Канади, Британії, Литви та Швеції.
США планують надіслати Україні понад 500 ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot і NASAMS у найближчі тижні. Поставки мають забезпечити потреби України в протиповітряній обороні до кінця року.
Джастін Трюдо повідомив про відправку першої системи ППО NASAMS для України. Зеленський очікує отримати систему до кінця року, також лідери обговорили подальшу оборонну підтримку та ситуацію на фронті.
Прем'єр Канади Трюдо підтвердив підтримку українського Плану перемоги під час телефонної розмови із Зеленським. Сторони обговорили оборонну співпрацю та проведення Саміту миру.
Пентагон анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму 425 млн доларів. До нього увійшли ракети для ППО, боєприпаси HIMARS, артилерія, бронетехніка Stryker та інше обладнання.
Норвегія надасть 118 млн євро для придбання системи Patriot для України через Румунію. Проєкт реалізується спільно з США та Німеччиною, раніше Норвегія вже виділила 4 млрд крон на посилення української ППО.
Пентагон схвалив продаж Тайваню систем ППО NASAMS і радарних комплексів. Поставка включає передові ракети AMRAAM класу «земля-повітря», успішно випробувані в Україні.
Президент Байден оголосив про новий пакет безпекової допомоги Україні на 425 млн доларів. Пакет включає засоби ППО, боєприпаси для HIMARS, артилерію, бронетехніку та протитанкову зброю.
Повітряні сили були, фактично першими, хто прийняв на себе ворожий удар, адже авіація противника за будь-яку ціну намагалася встановити своє панування в українському небі. З початку війни в небі над Україною знищено 363 ворожих літаки, 326 вертольотів, 13057 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2410 крилатих ракет.
Головнокомандувач ЗСУ Сирський провів розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Брауном. Обговорили ситуацію на фронті, посилення ППО та військову допомогу США Україні.
Президент України подякував США за два пакети військової допомоги на $1,7 млрд. Вони містять критично важливі боєприпаси для ППО, засоби РЕБ та інше обладнання для захисників України.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що під час зустрічі у форматі Рада Україна — НАТО буде обговорено, як поглибити співпрацю дедалі більше.
США надали Україні пакет військової допомоги на суму 225 мільйонів доларів, включаючи батарею ППО Patriot, боєприпаси для систем NASAMS і HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкову зброю, боєприпаси для стрілецької зброї та інше обладнання.
США та країни-союзники нададуть Україні п'ять стратегічних систем протиповітряної оборони, додаткові батареї Patriot, компоненти Patriot, систему SAMP-T.
Сьогодні, третього липня, своє професійне свято відзначають військовослужбовці зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України. У перші години війни підрозділи зенітно ракетних військ вправно збивали ворожі цілі, і не дали агресору встановити контроль над українським небом.
Армія США підписала контракт з компанією Lockheed Martin на суму 4,5 млрд доларів на поставку 870 ракет PAC-3 MSE та супутнього обладнання для систем протиповітряної оборони Patriot.
В Україні існує дефіцит ракет для західних систем протиповітряної оборони, оскільки країна не виробляє ці ракети і повністю залежить від підтримки партнерів, що потребує більшої підтримки з боку західних союзників для захисту критичної інфраструктури та стримування російської авіації.
Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність президенту США Джо Байдену та Сполученим Штатам за те, що вони віддали Україні пріоритет у постачанні ППО.