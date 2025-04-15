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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 13775 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 34103 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 163970 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140888 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143617 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136597 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136684 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196826 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Зеленський анонсував наступний "Рамштайн" в Брюсселі та нові гарантії безпеки

Володимир Зеленський повідомив про підготовку до засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" в Брюсселі. Також готуються зустрічі щодо гарантій безпеки для України.

Війна • 16 березня, 20:19 • 18406 перегляди
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"Експериментальна зброя" для знищення КАБів: що це та як працює - пояснення аналітика

Українські сили успішно збили КАБ над Запоріжжям завдяки "експериментальній зброї". Експерт розповів про комплексний підхід із використанням РЕБ, ППО та авіації для протидії російським керованим авіабомбам.

Війна • 11 лютого, 08:06 • 111417 перегляди

Снаряди для ППО та HIMARS, додаткові ракети “повітря-земля”, протитанкові системи: що у новому пакеті допомоги США

США виділили новий пакет військової допомоги Україні на 2,5 млрд доларів. До пакету увійшли боєприпаси для ППО, HIMARS, ракети "повітря-земля", Javelin, AT-4, безпілотники та інше обладнання.

Війна • 30 грудня, 18:14 • 48150 перегляди

Зеленський поспілкувався з Трюдо: про що говорили

Президент України провів розмову з прем'єр-міністром Канади щодо посилення санкцій проти РФ та її пропагандистських мереж. Обговорили військову допомогу та можливості виробництва зброї в Україні.

Війна • 29 грудня, 18:45 • 39358 перегляди

США анонсували новий пакет військової допомоги Україні на суму 1,25 млрд доларів: що до нього увійде

США планують оголосити про надання Україні військової допомоги на $1,25 млрд. Пакет включатиме боєприпаси для систем ППО, ракети Stinger та артилерійські снаряди різних калібрів.

Війна • 27 грудня, 22:48 • 40685 перегляди

Умєров заявив, що скоро почнеться підготовка до отримання літаків Mirage

Міністр оборони Умєров анонсував підготовку до отримання французьких винищувачів Mirage 2000. Поставки заплановані на перший квартал 2025 року, про що повідомив міністр збройних сил Франції.

Війна • 24 грудня, 14:27 • 18447 перегляди

У Польщі розгорнули системи NASAMS для захисту ключового хабу військової допомоги для України

У польському Жешуві розгорнуто норвезькі зенітні системи NASAMS та направлено літаки F-35 для захисту логістичного центру. Місія триватиме до Великодня за участю 100 норвезьких військових.

Новини Світу • 20 грудня, 08:02 • 16813 перегляди

Україна закликала терміново передати 20 систем ППО після нової масованої атаки рф

Глава МЗС Сибіга закликав терміново передати Україні системи NASAMS, HAWK або IRIS-T. росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі, зокрема, у Львівській та Івано-Франківській областях.

Війна • 13 грудня, 09:11 • 21699 перегляди

Країни НАТО ідентифікувати низку систем ППО, які можна передати Україні в короткий термін – МЗС

За підсумками переговорів у штаб-квартирі НАТО визначено системи ППО для швидкої передачі Україні. Україна терміново потребує 20 систем типу Hawk, NASAMS чи IRIS-T для захисту критичної інфраструктури.

Війна • 6 грудня, 16:08 • 20864 перегляди

Україна просить НАТО терміново надати 20 систем ППО для захисту взимку

Міністр Сибіга під час візиту в штаб-квартиру НАТО закликав надати 20 додаткових систем ППО для захисту від блекаутів. На засіданні Ради Україна-НАТО він також нагадав про 30-річчя Будапештського меморандуму.

Війна • 3 грудня, 12:35 • 19274 перегляди

Канада завершила передачу Україні систем ППО NASAMS - міністр оборони країни 

Міністр оборони Канади підтвердив доставку обіцяних систем протиповітряної оборони NASAMS в Україну. Системи були придбані за 406 млн доларів, про що було оголошено в січні 2023 року.

Війна • 22 листопада, 18:35 • 48928 перегляди

рф продовжуватиме комбіновані удари, вона накопичує сили - Зеленський

Президент заявив про накопичення росією сил для комбінованих ударів по Україні. Україна посилила системи ППО та підготувала енергетичну інфраструктуру.

Війна • 16 листопада, 07:51 • 36530 перегляди

Зеленський: триває робота з американськими партнерами над посиленням українського ППО

Президент України повідомив про роботу з США щодо посилення системи ППО перед зимою. Також анонсовано нові оборонні пакети від Канади, Британії, Литви та Швеції.

Війна • 10 листопада, 18:39 • 39270 перегляди

США передадуть Україні понад 500 ракет для Patriot і NASAMS: що відомо про поставки

США планують надіслати Україні понад 500 ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot і NASAMS у найближчі тижні. Поставки мають забезпечити потреби України в протиповітряній обороні до кінця року.

Війна • 9 листопада, 11:15 • 50486 перегляди

Канада відправила перший замовлений NASAMS для України: коли чекати поставку

Джастін Трюдо повідомив про відправку першої системи ППО NASAMS для України. Зеленський очікує отримати систему до кінця року, також лідери обговорили подальшу оборонну підтримку та ситуацію на фронті.

Війна • 4 листопада, 16:37 • 20411 перегляди

Прем’єр Канади підтвердив підтримку Плану перемоги України - Зеленський

Прем'єр Канади Трюдо підтвердив підтримку українського Плану перемоги під час телефонної розмови із Зеленським. Сторони обговорили оборонну співпрацю та проведення Саміту миру.

Війна • 4 листопада, 16:31 • 19708 перегляди

США оголосили новий пакет військової допомоги для України на 425 млн доларів

Пентагон анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму 425 млн доларів. До нього увійшли ракети для ППО, боєприпаси HIMARS, артилерія, бронетехніка Stryker та інше обладнання.

Війна • 1 листопада, 17:31 • 29787 перегляди

Норвегія виділяє майже 120 мільйонів євро на систему ЗРК Patriot для Румунії замість переданого Україні

Норвегія надасть 118 млн євро для придбання системи Patriot для України через Румунію. Проєкт реалізується спільно з США та Німеччиною, раніше Норвегія вже виділила 4 млрд крон на посилення української ППО.

Війна • 29 жовтня, 13:37 • 17161 перегляди

США поставлять Тайваню зброю, випробувану в Україні, на 2 млрд доларів

Пентагон схвалив продаж Тайваню систем ППО NASAMS і радарних комплексів. Поставка включає передові ракети AMRAAM класу «земля-повітря», успішно випробувані в Україні.

Новини Світу • 26 жовтня, 12:13 • 22394 перегляди

У Пентагоні розкрили, що увійде до нового пакету військової допомоги Україні на 425 млн доларів

Президент Байден оголосив про новий пакет безпекової допомоги Україні на 425 млн доларів. Пакет включає засоби ППО, боєприпаси для HIMARS, артилерію, бронетехніку та протитанкову зброю.

Війна • 16 жовтня, 18:23 • 38942 перегляди

Сьогодні День Повітряних сил ЗСУ: роль захисників українського неба у відбитті російської агресії

Повітряні сили були, фактично першими, хто прийняв на себе ворожий удар, адже авіація противника за будь-яку ціну намагалася встановити своє панування в українському небі. З початку війни в небі над Україною знищено 363 ворожих літаки, 326 вертольотів, 13057 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2410 крилатих ракет.

Суспільство • 4 серпня, 03:43 • 50038 перегляди

Сирський обговорив ситуацію на фронті з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США

Головнокомандувач ЗСУ Сирський провів розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Брауном. Обговорили ситуацію на фронті, посилення ППО та військову допомогу США Україні.

Війна • 30 липня, 18:11 • 102373 перегляди

Останні пакети військової допомоги від США містять критично важливі боєприпаси - Зеленський

Президент України подякував США за два пакети військової допомоги на $1,7 млрд. Вони містять критично важливі боєприпаси для ППО, засоби РЕБ та інше обладнання для захисників України.

Війна • 29 липня, 18:00 • 101707 перегляди

Зеленський про зустріч Ради Україна - НАТО: обговоримо, як посилити українських бійців

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що під час зустрічі у форматі Рада Україна — НАТО буде обговорено, як поглибити співпрацю дедалі більше.

Війна • 11 липня, 18:28 • 27522 перегляди

Patriot та боєприпаси для ППО: Пентагон оголосив вміст останнього пакета військової допомоги для України

США надали Україні пакет військової допомоги на суму 225 мільйонів доларів, включаючи батарею ППО Patriot, боєприпаси для систем NASAMS і HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкову зброю, боєприпаси для стрілецької зброї та інше обладнання.

Війна • 11 липня, 17:52 • 26272 перегляди

США та союзники нададуть Україні 5 стратегічних систем протиповітряної оборони

США та країни-союзники нададуть Україні п'ять стратегічних систем протиповітряної оборони, додаткові батареї Patriot, компоненти Patriot, систему SAMP-T.

Війна • 9 липня, 22:27 • 79847 перегляди

3 липня: День зенітних ракетних військ ПС ЗСУ, День непокори

Сьогодні, третього липня, своє професійне свято відзначають військовослужбовці зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України. У перші години війни підрозділи зенітно ракетних військ вправно збивали ворожі цілі, і не дали агресору встановити контроль над українським небом.

УНН Lite • 3 липня, 03:03 • 128584 перегляди

Reuters: США уклали контракт на закупівлю ракет для ППО Patriot на понад 4 мільярди доларів

Армія США підписала контракт з компанією Lockheed Martin на суму 4,5 млрд доларів на поставку 870 ракет PAC-3 MSE та супутнього обладнання для систем протиповітряної оборони Patriot.

Новини Світу • 29 червня, 11:25 • 25722 перегляди

Україна не виготовляє ракети для ППО та повністю залежить від партнерів: в Повітряних силах прокоментували заяву ДТЕК

В Україні існує дефіцит ракет для західних систем протиповітряної оборони, оскільки країна не виробляє ці ракети і повністю залежить від підтримки партнерів, що потребує більшої підтримки з боку західних союзників для захисту критичної інфраструктури та стримування російської авіації.

Війна • 28 червня, 11:01 • 99322 перегляди

"Партнерство між Україною та США є міцним і непохитним": Зеленський подякував Байдену за пріоритет у поставках ППО

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність президенту США Джо Байдену та Сполученим Штатам за те, що вони віддали Україні пріоритет у постачанні ППО.

Війна • 20 червня, 16:50 • 24146 перегляди