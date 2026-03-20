Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Досвід України у боротьбі з іранськими дронами - чим може бути корисним для США

Київ • УНН

 • 4506 перегляди

Україна пропонувала досвід знищення "шахедів" для захисту США на Близькому Сході. Досвід України в організації застосування зброї проти широкого спектру цілей може допомогти іншим країнам.

Досвід України у боротьбі з іранськими дронами - чим може бути корисним для США

Президент США Дональд Трамп може пошкодувати про своє рішення відхилити пропозицію Президента України Володимира Зеленського щодо допомоги у боротьбі з іранськими дронами. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times.

Деталі

Водночас досвід України у знищенні іранських дронів "шахед", які використовують росіяни, може стати у нагоді США під час нинішніх бойових дій на Близькому Сході. Україна має одну з найскладніших систем протиповітряної оборони у світі. Вона інтегрувала системи радянської епохи та НАТО, щоб створити багаторівневий підхід, який включає в себе сучасні засоби радіоелектронної боротьби, винищувачі, гвинтокрили, зенітні ракетні комплекси "Патріот", перехоплювальні дрони та кулемети.

Як зазначає The Times, американська система перехоплення дронів "Меропс" була розроблена завдяки інтенсивним випробуванням на полі бою в Україні. На думку старшого наукового співпробітника з питань повітряної сили та технологій у Королівському інституті об’єднаних служб Джастіна Бронка, було недалекоглядно знехтувати тим, що Україна може запропонувати у вигляді фахових порад.

Він додав, що Україна, "безумовно, є одним із світових лідерів у сфері управління та контролю протиповітряної оборони".

Крім того, Центральне командування Збройних сил США звернулося з проханням про надання українських радників, яких згодом було відряджено до країн Перської затоки. Про це в коментарі The Times повідомив високопоставлений офіцер ВПС України на умовах анонімності.

Тим часом, полковник Кирило Перетятько з тактичної групи протиповітряної оборони заявив, що "жодна країна не має бути самовпевненою, коли йдеться про вивчення протиповітряної оборони". 33-річний український військовий був нагороджений званням Героя України після того, як батарея NASAMS під його командуванням збила 12 російських крилатих ракет за дві хвилини, тим самим, врятувавши критично важливий об’єкт.

Він зазначив, що досвід України в організації застосування зброї проти широкого спектру цілей може допомогти іншим країнам.

