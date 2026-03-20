Опыт Украины в борьбе с иранскими дронами - чем он может быть полезен для США

Президент США Дональд Трамп может пожалеть о своем решении отклонить предложение Президента Украины Владимира Зеленского о помощи в борьбе с иранскими дронами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.

В то же время опыт Украины в уничтожении иранских дронов "шахед", которые используют россияне, может пригодиться США во время нынешних боевых действий на Ближнем Востоке. Украина имеет одну из самых сложных систем противовоздушной обороны в мире. Она интегрировала системы советской эпохи и НАТО, чтобы создать многоуровневый подход, который включает в себя современные средства радиоэлектронной борьбы, истребители, вертолеты, зенитные ракетные комплексы "Патриот", перехватывающие дроны и пулеметы.

Как отмечает The Times, американская система перехвата дронов "Меропс" была разработана благодаря интенсивным испытаниям на поле боя в Украине. По мнению старшего научного сотрудника по вопросам воздушной силы и технологий в Королевском институте объединенных служб Джастина Бронка, было недальновидно пренебречь тем, что Украина может предложить в виде профессиональных советов.

Он добавил, что Украина, "безусловно, является одним из мировых лидеров в сфере управления и контроля противовоздушной обороны".

Кроме того, Центральное командование Вооруженных сил США обратилось с просьбой о предоставлении украинских советников, которые впоследствии были откомандированы в страны Персидского залива. Об этом в комментарии The Times сообщил высокопоставленный офицер ВВС Украины на условиях анонимности.

Тем временем, полковник Кирилл Перетятько из тактической группы противовоздушной обороны заявил, что "ни одна страна не должна быть самоуверенной, когда речь идет об изучении противовоздушной обороны". 33-летний украинский военный был награжден званием Героя Украины после того, как батарея NASAMS под его командованием сбила 12 российских крылатых ракет за две минуты, тем самым, спася критически важный объект.

Он отметил, что опыт Украины в организации применения оружия против широкого спектра целей может помочь другим странам.

