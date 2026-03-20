Опыт Украины в борьбе с иранскими дронами - чем он может быть полезен для США

$43.960.0750.500.02
ukenru
Эксклюзив
11:43 • 1580 просмотра
Компании не спешат присоединяться к Defence City из-за несовершенства законодательства - юрист
10:47 • 10068 просмотра
На 98-м году умер патриарх Филарет
08:59 • 13474 просмотра
В Украине начинает действовать кешбэк на топливо - что нужно знать
08:54 • 16061 просмотра
НДС для ФЛП, посылки и цифровые платформы. Минфин представил единый налоговый законопроект
08:00 • 14763 просмотра
«Песни без души? Певец JULIK резко высказался об искусственном интеллекте в музыкеPhoto
06:59 • 15633 просмотра
В ЕС приветствуют обещание Зеленского восстановить "Дружбу" за шесть недель
20 марта, 03:01 • 19537 просмотра
США экстренно перебрасывают тысячи морпехов и десантные корабли для высадки в Иране - СМИ
19 марта, 18:55 • 28863 просмотра
В Париже вручили подозрение и допросили экс-нардепа Жеваго - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
19 марта, 16:26 • 36529 просмотра
Мобилизационные планы России – почему 409 тысяч новобранцев не представляют большой угрозы
19 марта, 15:12 • 34960 просмотра
В ЕС рассматривают возможность продления временной защиты для украинцев на шестой год - Euractiv
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
3м/с
37%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ЦПД: Россия усиливает гибридное давление на США, поддерживая хакерские операции Ирана20 марта, 02:32 • 16581 просмотра
900 голов за карьеру: Месси опережает Роналду по "скорострельности"Video20 марта, 03:32 • 11612 просмотра
Украина все больше ухудшает как наступательные, так и оборонительные возможности россиян - ISW20 марта, 04:03 • 7484 просмотра
Клиника Odrex атакует свободу слова и пытается через суд "закрыть рот" журналистам09:24 • 14137 просмотра
Ядерная установка "Источник нейтронов" в Харькове три дня работала от генераторов - МАГАТЭ09:34 • 5964 просмотра
публикации
Клиника Odrex атакует свободу слова и пытается через суд "закрыть рот" журналистам09:24 • 14205 просмотра
Когда наступит весеннее равноденствие в 2026 году – традиции и верования19 марта, 13:10 • 40480 просмотра
Репутационное харакири Odrex, или как клиника рекламирует врача, которого судят за медицинскую халатность19 марта, 11:17 • 42955 просмотра
Баланс в тарелке - что нужно знать о белках, жирах, углеводах и клетчатке19 марта, 10:55 • 44205 просмотра
Лина Костенко отмечает 96-летие: факты из жизни и творчества поэтессы19 марта, 09:28 • 49476 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Антониу Кошта
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Пентагон
Израиль
Реклама
УНН Lite
BTS выпустили новый альбом после четырехлетнего перерыва и готовят грандиозное шоу в СеулеVideo09:59 • 5594 просмотра
Джамала с 7-летним сыном трогательно исполнила хит "1944"Video19 марта, 15:27 • 22708 просмотра
Андрей Джеджула с дочерью попал в серьезное ДТП на мосту в Киеве19 марта, 14:00 • 25546 просмотра
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд19 марта, 07:25 • 60255 просмотра
Зендая развеяла слухи о свадьбе с Томом Холландом: что известно18 марта, 15:54 • 35937 просмотра
Актуальное
Техника
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Таймс
MIM-104 Patriot
НАСАМС

Опыт Украины в борьбе с иранскими дронами - чем он может быть полезен для США

Киев • УНН

 • 694 просмотра

Украина предлагала опыт уничтожения "шахедов" для защиты США на Ближнем Востоке. Опыт Украины в организации применения оружия против широкого спектра целей может помочь другим странам.

Президент США Дональд Трамп может пожалеть о своем решении отклонить предложение Президента Украины Владимира Зеленского о помощи в борьбе с иранскими дронами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.

Детали

В то же время опыт Украины в уничтожении иранских дронов "шахед", которые используют россияне, может пригодиться США во время нынешних боевых действий на Ближнем Востоке. Украина имеет одну из самых сложных систем противовоздушной обороны в мире. Она интегрировала системы советской эпохи и НАТО, чтобы создать многоуровневый подход, который включает в себя современные средства радиоэлектронной борьбы, истребители, вертолеты, зенитные ракетные комплексы "Патриот", перехватывающие дроны и пулеметы.

Как отмечает The Times, американская система перехвата дронов "Меропс" была разработана благодаря интенсивным испытаниям на поле боя в Украине. По мнению старшего научного сотрудника по вопросам воздушной силы и технологий в Королевском институте объединенных служб Джастина Бронка, было недальновидно пренебречь тем, что Украина может предложить в виде профессиональных советов.

Он добавил, что Украина, "безусловно, является одним из мировых лидеров в сфере управления и контроля противовоздушной обороны".

Кроме того, Центральное командование Вооруженных сил США обратилось с просьбой о предоставлении украинских советников, которые впоследствии были откомандированы в страны Персидского залива. Об этом в комментарии The Times сообщил высокопоставленный офицер ВВС Украины на условиях анонимности.

Тем временем, полковник Кирилл Перетятько из тактической группы противовоздушной обороны заявил, что "ни одна страна не должна быть самоуверенной, когда речь идет об изучении противовоздушной обороны". 33-летний украинский военный был награжден званием Героя Украины после того, как батарея NASAMS под его командованием сбила 12 российских крылатых ракет за две минуты, тем самым, спася критически важный объект.

Он отметил, что опыт Украины в организации применения оружия против широкого спектра целей может помочь другим странам.

Войны в Украине и Иране - мир приспосабливается к ведению боев с помощью БПЛА19.03.26, 17:30 • 4834 просмотра

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости МираТехнологии
Техника
Война в Украине
Таймс
Центральное командование США
НАТО
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
НАСАМС
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина