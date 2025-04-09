Дипломаты все более скептически оценивают отправку миротворческой миссии в Украину. Европейские страны столкнулись с политическими и логистическими ограничениями, учитывая позицию США.
При посредничестве США и Саудовской Аравии заключено соглашение о прекращении огня. россия получит значительно больше выгоды, чем Украина, пишет The Times.
Британское издание The Times предупреждает, что после войны Украина может столкнуться с проблемой неконтролируемого оборота оружия. Эксперты опасаются превращения страны в "базар оружия".
Сегодня отмечаем профессиональный праздник метеорологов, а также День щенков, атеиста, красивого взгляда и День ОК. По церковному календарю – день памяти святого Никона.
Великобритания рассматривает возможность размещения своих военных в Украине в качестве миротворцев на длительный срок. До 30 тысяч военных из разных стран могут быть привлечены к миссии.
СБУ получила доступ к документам из офиса фсб о деятельности экс-руководителя крымского управления Кулинича. Материалы подтверждают его работу на рф и саботаж обороны Украины перед вторжением.
Депутаты британского парламента призвали правительство передать Украине замороженные российские активы. Инициативу поддержали парламентарии из Германии, Польши, стран Балтии и Финляндии.
Энергосистема Украины работает на грани из-за обстрелов, но есть возможность избавиться от графиков отключений при отсутствии новых атак. Минэнерго работает над ремонтами и получает помощь от партнеров.
Председатель подкомитета ВР Сергей Нагорняк опроверг информацию западных СМИ о возможном коллапсе энергосистемы Украины. По его словам, страна лучше подготовлена к зиме, чем в прошлом году.
Премьер Британии Кир Стармер намекнул на возможное снятие ограничений по использованию ракет Storm Shadow по рф. Изменение позиции произошло после аналогичного решения США по дальнобойным ракетам.
Великобритания изучает возможность направить военных инструкторов на запад Украины для подготовки новобранцев ВСУ. Это может решить логистические проблемы и стать "мощным военно-политическим сигналом".
Присутствие северокорейских военных в Донецкой области связано с низким качеством боеприпасов из КНДР. россия все больше зависит от поставок боеприпасов из Северной Кореи для различных типов вооружений.
По данным западной разведки, Северная Корея поставляет россии около 3 млн снарядов в год. Это обеспечивает стабильную поддержку на фронте, но россия все еще несет значительные потери.
Украина планирует мобилизовать 200 тысяч новобранцев до конца 2024 года, но сталкивается с проблемами. Одесская область выполняет лишь 20% плана, а коррупция и плохое состояние здоровья призывников усложняют процесс.
Западные источники сообщают, что Запад имеет доказательства участия китайской компании в поставках в рф "ряда специальных военных беспилотников", которые применялись во время войны в Украине.
Президент Украины презентует в Вашингтоне «План победы» из 5 пунктов. План предусматривает усиление Украины без учета позиции России и включает военную помощь, экономические шаги и дипломатическое давление.
Президент Украины Зеленский представит Байдену "план победы", включающий операцию ВСУ в курской области рф. План имеет целью заставить россию начать переговоры с Украиной до конца года.
The Times сообщает, что Британия и США готовы непублично позволить Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов вглубь РФ. Решение может быть принято тайно, чтобы сохранить элемент неожиданности.
Премьер Великобритании поручил разработать план всеобъемлющей поддержки Украины. Создана специальная группа для формирования единой британской политики в отношении Украины.
Доверенное лицо Путина Сергей Марков заявил, что быстрое наступление ВСУ в курской области стало унижением для президента рф. По данным The Times, украинские войска продвинулись на 20 миль вглубь территории рф.
Украина готовит стратегический контрудар в курской области рф, чтобы отвлечь российские силы с других фронтов. Эксперты указывают на высокие риски и ограниченные стратегические цели операции.
The Times сообщает о прибытии в Украину шести истребителей F-16 из Нидерландов. Ожидается, что вскоре поступят еще несколько самолетов из Дании, хотя официального подтверждения этой информации пока нет.
Опрос YouGov показывает, что Дональд Трамп имеет преимущество над Камалой Харрис в президентской гонке США. Трамп лидирует в вопросах экономики и иммиграции, тогда как Харрис - в вопросах абортов и экологии.
Италия может предоставить Украине систему противовоздушной обороны Samp-T и ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow в рамках следующего пакета военной помощи.
Президент россии владимир путин посетит Северную Корею во вторник и среду для переговоров с лидером Ким Чен Ыном, с возможностью подписания соглашения о "стратегическом партнерстве".
Секретарь СНБО успокоил, что поражение россии на поле боя в Украине не приведет к автоматическому применению Москвой ядерного оружия.
Израиль, ЦРУ и Катар должны возобновить переговоры в Европе об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАСом.
OpenAI подписал соглашение с вероятной стоимостью более 250 миллионов долларов с News Corp (американский транснациональный медиахолдинг). Благодаря соглашению планируется научить ChatGPT работать с архивами ряда известных СМИ. ИИ получит доступ к контенту, защищенному авторским правом.
Согласно документам, найденным израильскими военными, ХАМАС планирует создать секретные базы в Турции и других странах для координации атак на израильские объекты, включая убийства и саботажные операции.
Украинские войска делают все возможное, чтобы остановить наступление россиян на Часов Яр в Донецкой области, но враг имеет значительное преимущество в артиллерии и авиации.