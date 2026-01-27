Германия рассматривает сценарий нападения РФ через «два-три года» — The Times

$43.130.01
51.060.41
ukenru
14:04 • 1784 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
13:14 • 12255 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
12:39 • 10828 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
12:15 • 9580 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
11:34 • 17872 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
10:00 • 22757 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
27 января, 08:29 • 16145 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
27 января, 07:30 • 18441 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 33130 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 82531 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2.5м/с
90%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Аварийные отключения света охватили несколько областей - Укрэнерго27 января, 06:18 • 28991 просмотра
Атака рф на Броды 27 января: в городе чувствуется дым, обучение в школах отменено27 января, 07:41 • 11777 просмотра
"Советуем обратиться к путину, который начал эту войну": МИД ответил вице-премьеру Италии Сальвини на заявления о Зеленском и мирном соглашении27 января, 08:03 • 16047 просмотра
Минобороны рф заявило о захвате Купянска-Узлового и Новояковлевки: карты DeepState опровергают ложь россиянPhoto09:41 • 11895 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42 • 15644 просмотра
публикации
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
13:14 • 12255 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42 • 15732 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть11:34 • 17872 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Эксклюзив
10:00 • 22757 просмотра
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 45801 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Александр Усик
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Одесса
Соединённые Штаты
Львовская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык11:53 • 7696 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 25457 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 24795 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 25147 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 27849 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Financial Times

Германия рассматривает сценарий нападения РФ через «два-три года» — The Times

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Вооруженные силы Германии готовятся к худшему сценарию нападения России на НАТО через два-три года. Генерал-лейтенант Функе не исключает тысячи раненых ежедневно и гибридные угрозы.

Германия рассматривает сценарий нападения РФ через «два-три года» — The Times

Один из худших сценариев, к которому готовятся в вооруженных силах Германии "уже через два-три года", предусматривает нападение россии на НАТО, где немецкие вооруженные силы с первых часов находятся в центре событий, сообщает The Times, пишет УНН.

"россия начинает полномасштабную агрессивную войну против НАТО, и немецкие вооруженные силы с первых часов находятся в центре событий. 4,8-тысячная механизированная пехотная бригада наносит удар с передовой базы в Литве, прежде чем еще 15 000 войск быстрого реагирования будут переброшены на фронт в течение нескольких дней.

В течение следующих недель десятки тысяч солдат союзников прибывают в немецкие порты Северного моря, чтобы их перевезти на восток по автомобильным и железнодорожным маршрутам, пострадавшим от российских диверсий, кибератак и, возможно, ударов ракетами дальнего радиуса действия.

Вскоре сотни пострадавших ежедневно перевозятся обратно на лечение, что переполняет немецкие больницы в масштабах, соответствующих самым мрачным дням пандемии коронавируса.

Это худший сценарий, к которому генерал-лейтенант Геральд Функе, руководитель командования поддержки вооруженных сил Германии (UstgKdoBw), готовит свою страну уже через два-три года", - пишет издание.

Он рассказал газете The Times: "В то время как в Афганистане у меня было, к сожалению, большое, но управляемое количество раненых, теперь мне приходится планировать возможность тысячи раненых в день. Чем внимательнее вы на это смотрите, тем сложнее это становится и тем труднее это представить".

"Что меня сейчас беспокоит… это гибридная сторона, тайная сторона: диверсии, спящие ячейки, какие-то целенаправленные атаки. Я не могу исключить использование ракет большой дальности. Но я думаю, что гибридная угроза очень высока", - сказал Функе.

"Для нас важно сохранить Германию как логистический центр и управлять линиями снабжения как можно дольше и бесперебойнее, то есть если один маршрут выйдет из строя, у нас будет возможность использовать другие", - отметил он.

Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ27.11.2025, 10:20 • 16124 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Техника
Мобилизация
Военное положение
Столкновения
Бундесвер
Таймс
НАТО
Афганистан
Литва
Германия