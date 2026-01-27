Один из худших сценариев, к которому готовятся в вооруженных силах Германии "уже через два-три года", предусматривает нападение россии на НАТО, где немецкие вооруженные силы с первых часов находятся в центре событий, сообщает The Times, пишет УНН.

"россия начинает полномасштабную агрессивную войну против НАТО, и немецкие вооруженные силы с первых часов находятся в центре событий. 4,8-тысячная механизированная пехотная бригада наносит удар с передовой базы в Литве, прежде чем еще 15 000 войск быстрого реагирования будут переброшены на фронт в течение нескольких дней.

В течение следующих недель десятки тысяч солдат союзников прибывают в немецкие порты Северного моря, чтобы их перевезти на восток по автомобильным и железнодорожным маршрутам, пострадавшим от российских диверсий, кибератак и, возможно, ударов ракетами дальнего радиуса действия.

Вскоре сотни пострадавших ежедневно перевозятся обратно на лечение, что переполняет немецкие больницы в масштабах, соответствующих самым мрачным дням пандемии коронавируса.

Это худший сценарий, к которому генерал-лейтенант Геральд Функе, руководитель командования поддержки вооруженных сил Германии (UstgKdoBw), готовит свою страну уже через два-три года", - пишет издание.

Он рассказал газете The Times: "В то время как в Афганистане у меня было, к сожалению, большое, но управляемое количество раненых, теперь мне приходится планировать возможность тысячи раненых в день. Чем внимательнее вы на это смотрите, тем сложнее это становится и тем труднее это представить".

"Что меня сейчас беспокоит… это гибридная сторона, тайная сторона: диверсии, спящие ячейки, какие-то целенаправленные атаки. Я не могу исключить использование ракет большой дальности. Но я думаю, что гибридная угроза очень высока", - сказал Функе.

"Для нас важно сохранить Германию как логистический центр и управлять линиями снабжения как можно дольше и бесперебойнее, то есть если один маршрут выйдет из строя, у нас будет возможность использовать другие", - отметил он.

