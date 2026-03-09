Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки

На Ставке Верховного Главнокомандующего рассмотрели вопрос эскалации на Ближнем Востоке – в том числе запросы государств на поддержку безопасности Украины в противодействии "шахедам" и другим подобным вызовам, на данный момент есть 11 запросов от стран – соседей Ирана, европейских государств и Америки, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, пишет УНН.

Провел Ставку. Прежде всего о дестабилизации из-за войны в Иране и соответствующих рисках для глобальных рынков, стран региона и ближайших партнеров Украины, которые поддерживают нас в защите от российской агрессии

Президент указал: "Проблематика комплексная: все эти события на Ближнем Востоке и в регионе Залива прямо влияют на Европу – и, в частности, на Украину, – на другие части света, на критически важные поставки в Украину, безопасность и благосостояние наших людей".

По его словам, были доклады секретаря СНБО, руководителей разведок, СБУ, МИД Украины, министра обороны.

Проанализировали основные перспективы этой войны в Иране и возможные последствия ее затягивания. Детально рассмотрели и запросы государств на поддержку безопасности с нашей стороны – в противодействии "шахедам" и другим подобным вызовам. На данный момент есть 11 запросов от стран – соседей Ирана, европейских государств и Америки. Четкая заинтересованность в украинском опыте защиты жизни, соответствующих перехватчиках, системах РЭБ, тренировке. Украина готова реагировать позитивно на запросы тех, кто помогает нам самим защищать жизни украинцев и независимость Украины. На часть запросов мы уже ответили конкретными решениями, конкретной поддержкой

Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании

По его данным, "СНБО Украины вместе с Генеральным штабом и Силами обороны будут определять, на какие еще запросы к нашему государству мы можем отреагировать позитивно – так, чтобы не снижать наши собственные возможности защищаться". "Приоритет Украины четкий: иранский режим не должен получить никакого преимущества над защитниками жизни, и надо работать всем вместе для ощутимой стабилизации как в регионе, так и на глобальных рынках", - указал Зеленский.

Украина давно предлагает партнерам обновить и усилить общие возможности защищать жизнь. Мы говорили и о совместной защите от дронов и ракет, и об уничтожении соответствующих производств режимов-агрессоров – производств оружия, которое используется в том числе сейчас в ударах. Каждый из таких режимов сам противопоставил себя миру, и нужны ответы на это. Каждая точка производства "шахедов" известна. Иранский и российский режимы поддерживают друг друга, и все больше информации, в частности, о российских деталях в "шахедах", которые бьют по соседям Ирана