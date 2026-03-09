$43.730.0850.540.36
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врага
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличия
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 марта
Графики отключений электроэнергии
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Зеленский провел Ставку по эскалации в Иране и запросам от стран-соседей Ирана, из Европы и Америки. Украина готова делиться опытом ПВО и РЭБ с партнерами.

Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки

На Ставке Верховного Главнокомандующего рассмотрели вопрос эскалации на Ближнем Востоке – в том числе запросы государств на поддержку безопасности Украины в противодействии "шахедам" и другим подобным вызовам, на данный момент есть 11 запросов от стран – соседей Ирана, европейских государств и Америки, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, пишет УНН.

Провел Ставку. Прежде всего о дестабилизации из-за войны в Иране и соответствующих рисках для глобальных рынков, стран региона и ближайших партнеров Украины, которые поддерживают нас в защите от российской агрессии

- написал Зеленский в соцсетях.

Президент указал: "Проблематика комплексная: все эти события на Ближнем Востоке и в регионе Залива прямо влияют на Европу – и, в частности, на Украину, – на другие части света, на критически важные поставки в Украину, безопасность и благосостояние наших людей".

По его словам, были доклады секретаря СНБО, руководителей разведок, СБУ, МИД Украины, министра обороны.

Проанализировали основные перспективы этой войны в Иране и возможные последствия ее затягивания. Детально рассмотрели и запросы государств на поддержку безопасности с нашей стороны – в противодействии "шахедам" и другим подобным вызовам. На данный момент есть 11 запросов от стран – соседей Ирана, европейских государств и Америки. Четкая заинтересованность в украинском опыте защиты жизни, соответствующих перехватчиках, системах РЭБ, тренировке. Украина готова реагировать позитивно на запросы тех, кто помогает нам самим защищать жизни украинцев и независимость Украины. На часть запросов мы уже ответили конкретными решениями, конкретной поддержкой

- сообщил Зеленский.

Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании09.03.26, 08:12 • 18029 просмотров

По его данным, "СНБО Украины вместе с Генеральным штабом и Силами обороны будут определять, на какие еще запросы к нашему государству мы можем отреагировать позитивно – так, чтобы не снижать наши собственные возможности защищаться". "Приоритет Украины четкий: иранский режим не должен получить никакого преимущества над защитниками жизни, и надо работать всем вместе для ощутимой стабилизации как в регионе, так и на глобальных рынках", - указал Зеленский.

Украина давно предлагает партнерам обновить и усилить общие возможности защищать жизнь. Мы говорили и о совместной защите от дронов и ракет, и об уничтожении соответствующих производств режимов-агрессоров – производств оружия, которое используется в том числе сейчас в ударах. Каждый из таких режимов сам противопоставил себя миру, и нужны ответы на это. Каждая точка производства "шахедов" известна. Иранский и российский режимы поддерживают друг друга, и все больше информации, в частности, о российских деталях в "шахедах", которые бьют по соседям Ирана

- отметил Зеленский.

"Мир точно сильнее, чем кто-либо, кто пытается его дестабилизировать. Рассчитываем, что партнеры будут достаточно решительными. Спасибо всем, кто помогает!" - подчеркнул Президент.

На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина зимой – ЕС07.03.26, 15:25 • 6024 просмотра

Юлия Шрамко

