Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
Киев • УНН
Зеленский провел Ставку по эскалации в Иране и запросам от стран-соседей Ирана, из Европы и Америки. Украина готова делиться опытом ПВО и РЭБ с партнерами.
На Ставке Верховного Главнокомандующего рассмотрели вопрос эскалации на Ближнем Востоке – в том числе запросы государств на поддержку безопасности Украины в противодействии "шахедам" и другим подобным вызовам, на данный момент есть 11 запросов от стран – соседей Ирана, европейских государств и Америки, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, пишет УНН.
Провел Ставку. Прежде всего о дестабилизации из-за войны в Иране и соответствующих рисках для глобальных рынков, стран региона и ближайших партнеров Украины, которые поддерживают нас в защите от российской агрессии
Президент указал: "Проблематика комплексная: все эти события на Ближнем Востоке и в регионе Залива прямо влияют на Европу – и, в частности, на Украину, – на другие части света, на критически важные поставки в Украину, безопасность и благосостояние наших людей".
По его словам, были доклады секретаря СНБО, руководителей разведок, СБУ, МИД Украины, министра обороны.
Проанализировали основные перспективы этой войны в Иране и возможные последствия ее затягивания. Детально рассмотрели и запросы государств на поддержку безопасности с нашей стороны – в противодействии "шахедам" и другим подобным вызовам. На данный момент есть 11 запросов от стран – соседей Ирана, европейских государств и Америки. Четкая заинтересованность в украинском опыте защиты жизни, соответствующих перехватчиках, системах РЭБ, тренировке. Украина готова реагировать позитивно на запросы тех, кто помогает нам самим защищать жизни украинцев и независимость Украины. На часть запросов мы уже ответили конкретными решениями, конкретной поддержкой
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании09.03.26, 08:12 • 18029 просмотров
По его данным, "СНБО Украины вместе с Генеральным штабом и Силами обороны будут определять, на какие еще запросы к нашему государству мы можем отреагировать позитивно – так, чтобы не снижать наши собственные возможности защищаться". "Приоритет Украины четкий: иранский режим не должен получить никакого преимущества над защитниками жизни, и надо работать всем вместе для ощутимой стабилизации как в регионе, так и на глобальных рынках", - указал Зеленский.
Украина давно предлагает партнерам обновить и усилить общие возможности защищать жизнь. Мы говорили и о совместной защите от дронов и ракет, и об уничтожении соответствующих производств режимов-агрессоров – производств оружия, которое используется в том числе сейчас в ударах. Каждый из таких режимов сам противопоставил себя миру, и нужны ответы на это. Каждая точка производства "шахедов" известна. Иранский и российский режимы поддерживают друг друга, и все больше информации, в частности, о российских деталях в "шахедах", которые бьют по соседям Ирана
"Мир точно сильнее, чем кто-либо, кто пытается его дестабилизировать. Рассчитываем, что партнеры будут достаточно решительными. Спасибо всем, кто помогает!" - подчеркнул Президент.
На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина зимой – ЕС07.03.26, 15:25 • 6024 просмотра