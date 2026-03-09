Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок

Украинская актриса Екатерина Кузнецова, которой недавно приписывали беременность, откровенно рассказала о том, как справляется с истощением из-за плотного рабочего графика, передает УНН со ссылкой на ТыКиев.

По ее словам, актерская деятельность приносит удовольствие, однако интенсивные съемки, где одна смена может длиться до 14 часов, часто истощают и приводят к эмоциональному выгоранию.

Чтобы восстановить силы и вдохновение, Кузнецова старается давать себе паузы. Одним из наиболее эффективных методов для нее стали путешествия — они помогают сменить обстановку, получить новые впечатления и вернуть мотивацию к работе.

Актриса также советует внимательно следить за своим самочувствием и не игнорировать сигналы организма, чтобы избежать полного истощения.

Я склонна к выгоранию. У меня это было в ноябре, когда я себе сознательно сказала: "Все, я еду в Барселону, чтобы передохнуть, потому что мне просто тяжело". По крайней мере, мой организм дает мне такой люфт, когда я понимаю, что надо это сделать сейчас, потому что потом это будет выгорание - объясняет артистка.

Таким образом, артистка подчеркнула, что своевременный отдых и смена обстановки помогают сохранить баланс между работой и личной жизнью и избежать серьезного эмоционального истощения.

