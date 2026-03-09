Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок
Киев • УНН
Актриса рассказала об истощении из-за 14-часовых съемок и важности пауз. Для восстановления сил Кузнецова выбирает путешествия и смену обстановки.
Украинская актриса Екатерина Кузнецова, которой недавно приписывали беременность, откровенно рассказала о том, как справляется с истощением из-за плотного рабочего графика, передает УНН со ссылкой на ТыКиев.
По ее словам, актерская деятельность приносит удовольствие, однако интенсивные съемки, где одна смена может длиться до 14 часов, часто истощают и приводят к эмоциональному выгоранию.
Чтобы восстановить силы и вдохновение, Кузнецова старается давать себе паузы. Одним из наиболее эффективных методов для нее стали путешествия — они помогают сменить обстановку, получить новые впечатления и вернуть мотивацию к работе.
Актриса также советует внимательно следить за своим самочувствием и не игнорировать сигналы организма, чтобы избежать полного истощения.
Я склонна к выгоранию. У меня это было в ноябре, когда я себе сознательно сказала: "Все, я еду в Барселону, чтобы передохнуть, потому что мне просто тяжело". По крайней мере, мой организм дает мне такой люфт, когда я понимаю, что надо это сделать сейчас, потому что потом это будет выгорание
Таким образом, артистка подчеркнула, что своевременный отдых и смена обстановки помогают сохранить баланс между работой и личной жизнью и избежать серьезного эмоционального истощения.
