Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок

$43.730.0850.540.36
ukenru
12:46 • 9136 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
12:34 • 18366 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
10:16 • 11795 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
11:13 • 30317 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 27035 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 45095 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 64570 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 105497 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 55725 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 47317 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2м/с
33%
762мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали9 марта, 06:56 • 30814 просмотра
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video9 марта, 07:33 • 27104 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 35292 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31 • 23170 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29 • 11694 просмотра
публикации
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29 • 11787 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31 • 23271 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
11:13 • 30317 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 35376 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 105497 просмотра
Актуальные люди
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Барак Обама
Ларри Эллисон
Александр Кубраков
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Венгрия
Израиль
Реклама
УНН Lite
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок15:28 • 374 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters15:15 • 634 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto12:47 • 10218 просмотра
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video9 марта, 07:33 • 27175 просмотра
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали9 марта, 06:56 • 30881 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Золото
Сериал

Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок

Киев • УНН

 • 374 просмотра

Актриса рассказала об истощении из-за 14-часовых съемок и важности пауз. Для восстановления сил Кузнецова выбирает путешествия и смену обстановки.

Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок

Украинская актриса Екатерина Кузнецова, которой недавно приписывали беременность, откровенно рассказала о том, как справляется с истощением из-за плотного рабочего графика, передает УНН со ссылкой на ТыКиев.

По ее словам, актерская деятельность приносит удовольствие, однако интенсивные съемки, где одна смена может длиться до 14 часов, часто истощают и приводят к эмоциональному выгоранию.

Чтобы восстановить силы и вдохновение, Кузнецова старается давать себе паузы. Одним из наиболее эффективных методов для нее стали путешествия — они помогают сменить обстановку, получить новые впечатления и вернуть мотивацию к работе.

Актриса также советует внимательно следить за своим самочувствием и не игнорировать сигналы организма, чтобы избежать полного истощения.

Я склонна к выгоранию. У меня это было в ноябре, когда я себе сознательно сказала: "Все, я еду в Барселону, чтобы передохнуть, потому что мне просто тяжело". По крайней мере, мой организм дает мне такой люфт, когда я понимаю, что надо это сделать сейчас, потому что потом это будет выгорание

- объясняет артистка.

Таким образом, артистка подчеркнула, что своевременный отдых и смена обстановки помогают сохранить баланс между работой и личной жизнью и избежать серьезного эмоционального истощения.

"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесе06.03.26, 20:52 • 36141 просмотр

Станислав Кармазин

ОбществоУНН Lite
Фильм
Сериал