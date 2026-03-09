$43.730.0850.540.36
ukenru
06:12 • 11998 просмотра
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Весенняя посевная стартует позже – есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты

Киев • УНН

 • 914 просмотра

Посевная начнется на две недели позже из-за промерзания почвы. Подорожание горючего и состояние озимых не угрожают продовольственной безопасности страны.

Весенняя посевная стартует позже – есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты

Весенняя посевная в Украине стартует, и хоть и позже, "но без рисков для продовольственной безопасности" на фоне подорожания горючего, сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, пишет УНН.

В Украине начинается весенняя посевная кампания. В большинстве регионов полевые работы стартуют несколько позже из-за более глубокого промерзания почвы и более длительного снежного покрова. В то же время аграрии имеют необходимые запасы горючего, семян и ресурсов.

- сообщили в министерстве.

"В этом году посевная начнется немного позже, чем среднестатистически, потому что было и промерзание метрового слоя почвы во многих регионах, скажем так, не среднестатистическое, а аномальное по сравнению с такой классической средней зимой последних лет. Аналогично снег - еще снежный покров во многих регионах не сошел. Поэтому мы ожидаем, что в целом по стране посевная будет идти поэтапно. Она классически с юга начинается - Николаевщина, Одесская область, Днепропетровская, другие - и будет двигаться. Но ожидаем, что до средних сроков это будет где-то на две недели задержка с началом. Это не означает, что потом не будет наверстано. Может потом темп быть просто быстрее, но действительно такой старт посевной - где-то плюс две недели к среднегодовому", - прокомментировал в телемарафоне заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Повышение цен на топливо и старт посевной

"Действительно, началась посевная кампания. (…) С точки зрения выполнения работ на сегодня, понятно, что все запас имеют и купили соответственно топливо заблаговременно, но вскоре уже будет обработка, потом будет уход за растениями, потом будет сбор урожая. Поэтому это такой постоянный процесс и постоянно нужно приобщаться", - отметил Высоцкий по поводу повышения цен на топливо в контексте агроработ.

Влияние подорожания топлива на цены на продукты

"На сегодня пока что мы не можем говорить, что это как-то критически повлияет на конечную стоимость сельскохозяйственной продукции. Да, топливо - это зависит от культуры - может быть 10-15% себестоимости. Пока что этот рост, он может говорить о 1-2% конечной себестоимости, поэтому это не является чем-то на сегодня критическим. Правительство применяет все необходимые меры для того, чтобы ситуация была стабильна, и уверен, что сможет это урегулировать. Поэтому есть беспокойство, но мы не видим на сегодня каких-либо причин для катастрофической какой-либо паники в этой части. И все фермеры делают посевную согласно графику и продолжают работать, выращивая хлеб", - подчеркнул Высоцкий.

Влияние морозов на посевы озимых

"Оценка показывает, что в национальном масштабе ситуация не критическая. То есть, в большинстве регионов потери менее 10%, там даже 3-5%, а есть регионы, где совсем нет. (...) Где ситуация немного хуже, это Кировоградская область. Там есть вероятность, что может быть потеря до 30-40%, Винницкая область - 20-30% и Днепропетровская, Полтавская и Черкасская области - там может быть 10-20%, остальные области менее 10% или вообще отсутствуют. Поэтому какой-то такой угрозы в национальном масштабе для продовольственной безопасности с учетом такой нетипично холодной зимы на сегодня нет", - указал Высоцкий.

При этом, как отмечается, государство продолжает поддержку агросектора. Ключевой инструмент - программа "Доступные кредиты 5-7-9%", которая продлена до 31 марта 2027 года, а для прифронтовых регионов - до 31 декабря 2027 года. Также действуют другие программы поддержки: гранты на закладку садов и теплиц, поддержка строительства овощехранилищ, развитие орошения, специальные инструменты для прифронтовых регионов.

Важным фактором восстановления агропроизводства, как указано, остается разминирование - за последний период очищено 30-40 тыс. га агроземель.

Юлия Шрамко

