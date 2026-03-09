Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании

На фоне того, как война в Иране выходит за пределы своих границ, Украина направила беспилотники-перехватчики и команду экспертов по беспилотникам для защиты американских военных баз в Иордании, заявил Президент Владимир Зеленский в интервью The New York Times, пишет УНН.

Детали

Соединенные Штаты обратились с просьбой о помощи в четверг, и украинская команда отправилась на следующий день, сказал Зеленский. Ожидалось, что она вскоре прибудет на Ближний Восток.

Мы отреагировали немедленно. Я сказал: да, конечно, мы пришлем наших экспертов - сказал Зеленский в пятницу.

Белый дом не ответил на вопрос о том, обращались ли Соединенные Штаты с просьбой о помощи к Украине.

Американо-израильская война в Иране рискует отвлечь внимание мира от войны в Украине. Но она, отмечает издание, также дала Украине возможность использовать свой тяжело приобретенный опыт и передовые технологии на новом фронте. Страна охотно предложила помощь американским войскам и их союзникам на Ближнем Востоке в защите от ударных беспилотников иранского производства, которые россия использует в Украине уже много лет.

Украина, пишет издание, "надеется заработать очки перед Соединенными Штатами на мирных переговорах при посредничестве Америки". На фоне того, как Украина сотрудничает с Соединенными Штатами на Ближнем Востоке, "Киев надеется провести контраст с москвой", пишет издание.

Американские чиновники утверждают, что россия предоставляла Ирану разведывательные данные во время войны, включая спутниковые снимки, показывающие местонахождение американских военных кораблей и военнослужащих.

В Иране подтвердили военную помощь России в войне против США и Израиля

Зеленский сказал, что он также видел разведывательные данные, которые показывают, что беспилотники, которые сейчас вылетают из Ирана, имеют российские компоненты. The Times не смогла проверить это утверждение.

Украинский лидер заявил, что хочет помочь странам Ближнего Востока, но также должен сбалансировать эти просьбы с потребностями Украины внутри страны, на фоне того, как полномасштабная война продолжается уже пятый год.

Война в Иране может перекрыть поставки оборонного оружия, которое крайне необходимо Украине. Киев предложил обменять свои беспилотники-перехватчики странам Ближнего Востока на более мощные системы, необходимые Украине для борьбы с российскими баллистическими ракетами. Украина также заявила, что поможет странам Ближнего Востока в обмен на дипломатическую помощь в подталкивании россии к прекращению огня, пишет издание.

Зеленский отметил, что некоторые страны Ближнего Востока имеют "очень прочные отношения с россией".

"Вот почему я сказал: "Смотрите, возможно, они могут поговорить с россиянами, а россияне сделают паузу", – сказал он, добавив: "В этом случае, конечно, мы можем помочь Ближнему Востоку защитить их".

Украина отправляет военных на Ближний Восток для уничтожения "шахедов": в ISW дали оценку инициативе

Никто не знает больше о борьбе с дальнобойными ударными беспилотниками, которые сейчас вылетают из Ирана, отмечает издание.

По словам Зеленского, в дни после начала американо-израильской войны в Иране он и его команда ответили на звонки от лидеров Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Кувейта, Катара и Саудовской Аравии с просьбой о помощи.

Во время интервью The Times в пятницу Зеленский сказал, что "еще одна команда украинских экспертов отправится на Ближний Восток, чтобы помочь странам оценить, как они могут защитить себя от иранских беспилотников, помимо простого запуска дорогих перехватчиков Patriot".

Эти ракеты дефицитны. Только 620 самых современных Patriot было поставлено военным в 2025 году, и это рекордный уровень.

По словам Зеленского и европейского комиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса, за первые несколько дней войны в Иране на прошлой неделе страны Ближнего Востока сожгли более 800 ракет Patriot. Этот залп был использован для противодействия более 2000 иранским ударным беспилотникам и более 500 баллистическим ракетам.

Дмитрий Литвин, советник Зеленского, заявил, что за все четыре года войны в Украине Киев получил лишь около 600 современных Patriot, пишет издание.

На Ближнем Востоке за три дня использовали больше ракет ПВО, чем Украина зимой – ЕС