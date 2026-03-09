Украина отправляет военных на Ближний Восток для уничтожения "шахедов": в ISW дали оценку инициативе

Украина направит на Ближний Восток неопределенное количество военнослужащих с опытом сбивания беспилотников "Шахед", что подчеркивает, как опыт Украины в обороне от иранских БПЛА может усилить противовоздушную оборону Соединенных Штатов и их союзников на Ближнем Востоке. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Отмечается, что 9 марта из Украины отправится "неопределенное количество украинских экспертов и военнослужащих", чтобы научить государства Ближнего Востока уничтожать беспилотники.

(Президент Украины Владимир) Зеленский заявил, что Украина предоставит Соединенным Штатам и странам Ближнего Востока украинский опыт и военный опыт в борьбе с беспилотниками "Шахед", крылатыми ракетами и другими воздушными угрозами, и отметил, что три неопределенных государства Персидского залива (вероятно, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар и Кувейт) стремятся приобрести украинские перехватчики "Шахедов"