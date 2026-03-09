Украина отправляет военных на Ближний Восток для уничтожения "шахедов": в ISW дали оценку инициативе

$43.8150.90
ukenru
8 марта, 19:46 • 12381 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
8 марта, 14:42 • 29549 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 52639 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 33869 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 32787 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 27777 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 38113 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 80268 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 44432 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 44658 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+1°
2м/с
61%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В кремле заявили, что международное право фактически прекратило существование8 марта, 17:52 • 7222 просмотра
Рынок готовится к скачку цен на нефть до $100 за баррель – FT8 марта, 18:30 • 10994 просмотра
Сын убитого аятоллы, вероятно, стал новым верховным лидером Ирана – источники8 марта, 18:42 • 13051 просмотра
«Зеленые» побеждают консерваторов Мерца на выборах в немецком Баден-Вюртемберге8 марта, 21:01 • 6852 просмотра
Цена на нефть превысила 100 долларов впервые со времен вторжения РФ в Украину00:53 • 6016 просмотра
публикации
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 52627 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 76803 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 82131 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 111386 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 74339 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Биньямин Нетаньяху
Иван Федоров
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Израиль
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 мартаVideo8 марта, 13:08 • 21745 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 29498 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 31910 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту7 марта, 09:47 • 32837 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 33399 просмотра
Актуальное
Техника
Financial Times
Дипломатка
Золото
Шахед-136

Украина отправляет военных на Ближний Восток для уничтожения "шахедов": в ISW дали оценку инициативе

Киев • УНН

 • 1288 просмотра

Украинские эксперты научат страны Персидского залива сбивать иранские дроны и ракеты. Три государства планируют приобрести украинские системы перехвата БПЛА.

Украина отправляет военных на Ближний Восток для уничтожения "шахедов": в ISW дали оценку инициативе

Украина направит на Ближний Восток неопределенное количество военнослужащих с опытом сбивания беспилотников "Шахед", что подчеркивает, как опыт Украины в обороне от иранских БПЛА может усилить противовоздушную оборону Соединенных Штатов и их союзников на Ближнем Востоке. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что 9 марта из Украины отправится "неопределенное количество украинских экспертов и военнослужащих", чтобы научить государства Ближнего Востока уничтожать беспилотники.

(Президент Украины Владимир) Зеленский заявил, что Украина предоставит Соединенным Штатам и странам Ближнего Востока украинский опыт и военный опыт в борьбе с беспилотниками "Шахед", крылатыми ракетами и другими воздушными угрозами, и отметил, что три неопределенных государства Персидского залива (вероятно, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар и Кувейт) стремятся приобрести украинские перехватчики "Шахедов"

- говорится в статье.

Аналитики указывают, что Украина может предложить Соединенным Штатам и их союзникам на Ближнем Востоке уникальный опыт борьбы с иранскими ударами, поскольку украинские военные институционализировали и внедрили в действие боевой опыт, который Украина получила в течение последних четырех лет войны.

"Институциональные знания Украины позволили украинским фирмам быстро развивать и совершенствовать возможности, специально разработанные для противодействия оружию иранского происхождения, а постоянные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины важны не только для безопасности Украины, но и для Соединенных Штатов и их союзников", - резюмируют в ISW.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отправку украинских военных на Ближний Восток с целью обучать страны Персидского залива сбивать рои иранских дронов.

ISW: Россия изменила тактику ударов из-за дефицита ракет для Patriot в Украине08.03.26, 08:03 • 5836 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Техника
Война в Украине
Институт изучения войны
Шахед-136
Катар
Кувейт
Объединенные Арабские Эмираты
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина