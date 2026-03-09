Украина отправляет военных на Ближний Восток для уничтожения "шахедов": в ISW дали оценку инициативе
Киев • УНН
Украинские эксперты научат страны Персидского залива сбивать иранские дроны и ракеты. Три государства планируют приобрести украинские системы перехвата БПЛА.
Украина направит на Ближний Восток неопределенное количество военнослужащих с опытом сбивания беспилотников "Шахед", что подчеркивает, как опыт Украины в обороне от иранских БПЛА может усилить противовоздушную оборону Соединенных Штатов и их союзников на Ближнем Востоке. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что 9 марта из Украины отправится "неопределенное количество украинских экспертов и военнослужащих", чтобы научить государства Ближнего Востока уничтожать беспилотники.
(Президент Украины Владимир) Зеленский заявил, что Украина предоставит Соединенным Штатам и странам Ближнего Востока украинский опыт и военный опыт в борьбе с беспилотниками "Шахед", крылатыми ракетами и другими воздушными угрозами, и отметил, что три неопределенных государства Персидского залива (вероятно, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар и Кувейт) стремятся приобрести украинские перехватчики "Шахедов"
Аналитики указывают, что Украина может предложить Соединенным Штатам и их союзникам на Ближнем Востоке уникальный опыт борьбы с иранскими ударами, поскольку украинские военные институционализировали и внедрили в действие боевой опыт, который Украина получила в течение последних четырех лет войны.
"Институциональные знания Украины позволили украинским фирмам быстро развивать и совершенствовать возможности, специально разработанные для противодействия оружию иранского происхождения, а постоянные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины важны не только для безопасности Украины, но и для Соединенных Штатов и их союзников", - резюмируют в ISW.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отправку украинских военных на Ближний Восток с целью обучать страны Персидского залива сбивать рои иранских дронов.
