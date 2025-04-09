Институт изучения войны

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25844 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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По данным ISW, путин отклонил предложение США и Украины о перемирии, настаивая на требованиях, равнозначных капитуляции. Он стремится удержать предложение о прекращении огня "в заложниках".

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Заявления кремля подчеркивают отказ путина от предложения о прекращении огня - ISW

В Институте изучения войны заявили, что путин не рассматривает прекращение огня и будет пытаться затягивать переговоры. Он стремится поставить россию и США как равных на глобальной арене.

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Приостановление помощи администрацией Трампа пагубно скажется на способности Украины защищаться и проводить наступательные операции с нынешним темпом. В то же время это не разрушит фронт полностью в ближайшее время.

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россия усиливает военное сотрудничество с Ираном и Северной Кореей для поддержки войны в Украине. КНДР поставляет боеприпасы и планирует передать баллистические ракеты, а Иран помогает с производством дронов.

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Постпред рф в ООН Небензя заявил о "безвозвратной потере" Украиной оккупированных территорий и требует передачи дополнительных регионов. россия также настаивает на нейтральном статусе Украины без права вступления в военные альянсы.

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В рф заявили, что любые соглашения, достигнутые с Украиной в будущем являются недействительными - ISW

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ВСУ освободили село Песчаное и отбросили оккупантов на Покровском направлении - Трегубов

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российское продвижение на юг от Покровска замедлилось за последние две недели. ISW считает, что оккупанты могут переориентировать наступление на Константиновку весной-летом 2025 года.

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Оборонный бюджет России на 2024 год превысил все европейские бюджеты вместе взятые - The Guardian

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