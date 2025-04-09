Институт изучения войны

ISW: во избежание обмена территориями в случае переговоров рф ограничивает информацию о Курщине

ISW сообщает о попытках РФ ограничить информацию о линии фронта в Курской области. Это может быть связано с опасениями относительно обмена территориями во время потенциальных мирных переговоров.