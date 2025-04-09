Институт изучения войны

В оккупированном Крыму ветераны разведки рф открыли клуб "грифон", где детей будут обучать военной подготовке. Это делается для милитаризации молодежи и подготовки резерва для армии.
российский фонд "помощь нашим" способствовал депортации 39 детей из оккупированной Луганщины в санаторий в подмосковье. С 2022 года более 1200 украинцев, включая детей, были депортированы в это заведение.
россия использует нечеткие условия перемирия для ударов по энергоинфраструктуре оружием малой дальности. Эксперты считают, что обстрелы подрывают доверие для достижения полного прекращения огня.
россия стремится к затягиванию переговоров, чтобы оккупировать больше украинских земель. Кремль надеется, что Запад заставит Киев отдать россии Херсонскую и Запорожскую области.
Спецпосланник США Стив Виткофф заявил, что договариваются о частичном прекращении огня, включая энергетическую инфраструктуру, которое может быть реализовано уже через неделю.
Российские войска использовали синие опознавательные знаки, чтобы скрыто напасть на украинские позиции. По данным ISW, такие действия могут квалифицироваться как вероломство, что является военным преступлением.
По данным ISW, путин отклонил предложение США и Украины о перемирии, настаивая на требованиях, равнозначных капитуляции. Он стремится удержать предложение о прекращении огня "в заложниках".
Президент Украины заявил, что предложение США о прекращении огня лежит на столе уже неделю, но путин его игнорирует. Зеленский подчеркнул, что каждый день войны забирает жизни людей.
кремль продолжает требовать от Украины отдать оккупированные территории. путин не откажется от своих амбиций, даже после прекращения огня, считают аналитики ISW.
В Институте изучения войны заявили, что путин не рассматривает прекращение огня и будет пытаться затягивать переговоры. Он стремится поставить россию и США как равных на глобальной арене.
Визит путина в Курскую область перед захватом войсками рф Суджи может свидетельствовать о желании показать силу на фоне предложения США и Украины о прекращении огня. Он пытается выдать себя за активного лидера.
Российские войска пытаются вытеснить ВСУ из курской области. Враг проводит десятки штурмовых действий малыми группами.
США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня, но российские ультранационалисты отвергли предложение. Государственные СМИ рф пытаются показать умеренную реакцию для внутренней аудитории.
российские войска захватили несколько населенных пунктов возле Суджи, заставив украинские войска отступить. Продолжаются атаки на Суджу и приграничные районы Сумской области.
Три страны организуют военно-морские учения у иранского порта Чабахар. Это демонстрирует углубление отношений россии с враждебными США странами.
ISW: прекращение обмена разведданными США с Украиной ухудшит способность ВСУ защищаться и наносить удары. Европейские страны пытаются расширить разведывательную поддержку Украины после паузы со стороны США.
Единственный способ защиты Украины от российских баллистических ракет - системы Patriot, боеприпасы к которым могут закончиться. США приостановили военную помощь, а другие страны не могут производить эти ракеты.
Приостановление помощи администрацией Трампа пагубно скажется на способности Украины защищаться и проводить наступательные операции с нынешним темпом. В то же время это не разрушит фронт полностью в ближайшее время.
российские войска увеличили количество дронов в ночных атаках до 150-200 единиц и изменили тактику запуска с разных направлений. По данным ISW, это попытка измотать украинскую ПВО.
Секретарь СБ рф Шойгу встретился с руководством Китая для обсуждения двусторонней безопасности. Курская область подписала соглашение о сотрудничестве с Пхеньяном в сфере экономики и производства.
По данным ISW от 1 марта, оккупанты достигли продвижения вблизи Покровска, Курахово, Великой Новоселки и на западе Запорожской области. Самые активные бои продолжаются на Покровском направлении.
россия усиливает военное сотрудничество с Ираном и Северной Кореей для поддержки войны в Украине. КНДР поставляет боеприпасы и планирует передать баллистические ракеты, а Иран помогает с производством дронов.
Постпред рф в ООН Небензя заявил о "безвозвратной потере" Украиной оккупированных территорий и требует передачи дополнительных регионов. россия также настаивает на нейтральном статусе Украины без права вступления в военные альянсы.
Песков заявил, что россия изменила подход к переговорам с Украиной из-за якобы отсутствия суверенитета. кремль также утверждает, что любые будущие соглашения с Украиной будут недействительными.
Украинские военные освободили село Песчаное, что в 5 км от Покровска, и потеснили российские войска из нескольких населенных пунктов. Оккупанты понесли значительные потери и были вынуждены приостановить попытки окружения Покровска.
российское продвижение на юг от Покровска замедлилось за последние две недели. ISW считает, что оккупанты могут переориентировать наступление на Константиновку весной-летом 2025 года.
Оборонные расходы рф в 2024 году достигли 462 млрд долларов, превысив суммарный военный бюджет европейских стран. россия выделила на оборону 6,68% ВВП и планирует увеличить расходы еще на 14% в 2025 году.
ISW сообщает о попытках РФ ограничить информацию о линии фронта в Курской области. Это может быть связано с опасениями относительно обмена территориями во время потенциальных мирных переговоров.
россия направляет опытных военных в Северную Корею под предлогом лечения для обмена боевым опытом. КНДР отказалась от финансовой компенсации за медицинское обслуживание российских солдат.
россия применяет против стран НАТО технологические инновации, которые были разработаны во время войны в Украине. Особое внимание уделяется развитию беспилотников и средств РЭБ, сообщает ISW.