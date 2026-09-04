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Призывников в РФ фактически не выпускают из страны, запрет могут вводить прямо на границе

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Из 73 призывников, обратившихся из-за попыток выехать из РФ, 23 получили отказ. Ограничение иногда появляется прямо на границе.

Призывников в РФ фактически не выпускают из страны, запрет могут вводить прямо на границе

В России призывники всё чаще сталкиваются с запретом на выезд за границу, причём в отдельных случаях ограничение появляется непосредственно во время прохождения пограничного контроля. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на правозащитный проект "Идите лесом", пишет УНН.

Детали

С 18 по 31 августа к правозащитникам обратились 73 призывника, которые пытались покинуть Россию. 50 из них смогли выехать, а 23 получили отказ.

В одном из случаев мужчина проверил реестр перед рейсом Москва — Ереван и не обнаружил никаких ограничений.

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Однако уже на пограничном контроле ему сообщили о запрете, а через несколько минут он появился и в электронном реестре. Другой призывник узнал о повестке только после того, как его не выпустили из аэропорта.

Через Беларусь также выпускают не всех

Из 11 призывников, которые обратились к правозащитникам после попытки выехать через Беларусь, границу смогли пересечь только 4, тогда как 7 получили отказ.

Ограничения усиливаются на фоне слухов о возможной новой мобилизации в России после сентябрьских выборов в Госдуму.

Ранее ISW писал о подготовке новой мобилизации, а источники The Washington Post предполагали, что Кремль может пойти на такой шаг из-за высоких потерь российской армии в Украине.

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Степан Гафтко

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