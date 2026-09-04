Призывников в РФ фактически не выпускают из страны, запрет могут вводить прямо на границе
Киев • УНН
Из 73 призывников, обратившихся из-за попыток выехать из РФ, 23 получили отказ. Ограничение иногда появляется прямо на границе.
В России призывники всё чаще сталкиваются с запретом на выезд за границу, причём в отдельных случаях ограничение появляется непосредственно во время прохождения пограничного контроля. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на правозащитный проект "Идите лесом", пишет УНН.
Детали
С 18 по 31 августа к правозащитникам обратились 73 призывника, которые пытались покинуть Россию. 50 из них смогли выехать, а 23 получили отказ.
В одном из случаев мужчина проверил реестр перед рейсом Москва — Ереван и не обнаружил никаких ограничений.
В рф половину школьных занятий отведут под военную подготовку - Bloomberg29.08.26, 16:22 • 6719 просмотров
Однако уже на пограничном контроле ему сообщили о запрете, а через несколько минут он появился и в электронном реестре. Другой призывник узнал о повестке только после того, как его не выпустили из аэропорта.
Через Беларусь также выпускают не всех
Из 11 призывников, которые обратились к правозащитникам после попытки выехать через Беларусь, границу смогли пересечь только 4, тогда как 7 получили отказ.
Ограничения усиливаются на фоне слухов о возможной новой мобилизации в России после сентябрьских выборов в Госдуму.
Ранее ISW писал о подготовке новой мобилизации, а источники The Washington Post предполагали, что Кремль может пойти на такой шаг из-за высоких потерь российской армии в Украине.
Россия готовится к возможной новой мобилизации, но решения Кремля пока нет — WSJ24.08.26, 00:16 • 4101 просмотр